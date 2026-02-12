Qu’est-ce que l’authentification API ?

L’authentification permet de s’assurer que les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux ressources dont ils ont besoin tout en protégeant les données sensibles et en assurant la sécurité des API.
Les interfaces de programmation d’application (API) sont des piliers clés des écosystèmes informatiques modernes, permettant aux applications, bases de données, appareils et autres composants informatiques d’échanger des données entre architectures, environnements et protocoles. Les API sont désormais le principal moyen pour les entreprises d’intégrer les services et d’automatiser les workflows, avec 82 % des entreprises qui adoptent, à divers degrés, une stratégie axée sur les API, selon Postman. Pourtant, les entreprises peinent souvent à garantir la sécurité et la visibilité de ces connexions complexes.
Bien que les écosystèmes informatiques basés sur des API aident les entreprises à améliorer leur agilité, leur évolutivité et leur efficacité, ils peuvent également exposer les entreprises à des cyberattaques, des violations de données et d’autres vulnérabilités de sécurité. Une authentification API robuste, ainsi que d’autres techniques de gestion des identités et des accès (IAM), peut aider les entreprises à bénéficier de l’intégration tout en se protégeant contre les menaces de sécurité.
L’authentification API est particulièrement importante pour les grandes entreprises, dont les plateformes d’intégration d’applications d’entreprise (EAI), qui permettent aux systèmes de gestion de la relation client (CRM), de planification des ressources d’entreprise (ERP) et d’autres systèmes métier critiques de communiquer malgré les différences architecturales et de données, peuvent comporter des centaines ou des milliers de composants et de services d’intégration. Les entreprises comptant au moins 10 000 employés utilisent désormais en moyenne 660 applications SaaS, selon une étude de Zylo en 2025.
Avec des services dispersés dans des environnements sur site, hybrides et multicloud, de nombreuses entreprises se tournent vers des méthodes d’authentification avancées, telles que les tokens, les clés d’accès, l’authentification multifacteur adaptative (MFA) et d’autres techniques basées sur le chiffrement. Ces approches peuvent offrir plusieurs couches de protection et un niveau de contrôle plus profond comparé aux techniques traditionnelles.
L’authentification peut être utilisée pour sécuriser de nombreux types d’interactions basées sur les API, notamment les communications entre microservices, les échanges de données via une passerelle API, ainsi que l’authentification unique (SSO) et l’authentification multifacteur pour les applications d’entreprise.
Environ 99 % des entreprises déclarent rencontrer des problèmes de sécurité des API, les problèmes d’authentification représentant 29 % des incidents, selon le rapport sur l’état de la sécurité des API en 2025 de Salt Lab. Les problèmes de sécurité peuvent être dus, entre autres, à de mauvaises pratiques de moindre privilège, à un stockage non sécurisé et à une gestion inégale des sessions (lorsque les révocations, les expirations et les actualisations de sessions sont réparties de manière incohérente au sein d’une entreprise).
Les entreprises peuvent renforcer leurs systèmes d’authentification API en mettant en œuvre la gestion des jetons et des accès privilégiés, en maintenant une surveillance centralisée et en utilisant uniquement des bibliothèques logicielles fiables et bien entretenues, aux côtés d’autres bonnes pratiques.
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L’authentification et l’autorisation sont toutes deux des éléments clés de la stratégie IAM d’une entreprise, mais elles remplissent des rôles distincts. L’authentification API vérifie l’identité d’un utilisateur via ses identifiants, des tokens d’accès et d’autres techniques cryptographiques.
L’autorisation API, quant à elle, détermine si un utilisateur ou un service a la permission de faire une requête API particulière. Par exemple, un chef d’équipe informatique interne pourrait avoir accès à une gamme plus large de services comparé à un prestataire tiers ou un agent d’IA assigné à une tâche spécifique.
Voici comment réfléchir à la différence entre authentification et autorisation : lorsqu’un utilisateur saisit un mot de passe dans une page de connexion, ce processus est une forme simple d’authentification. L’autorisation détermine les services auxquels l’utilisateur a accès une fois connecté. Dans de nombreuses configurations, l’authentification intervient en premier, les serveurs d’autorisation ne retournant un token d’accès qu’après avoir vérifié l’identité du client ou de l’utilisateur.
L’authentification API fonctionne différemment selon le cadre utilisé par l’entreprise. Certaines approches sont idéales pour gérer l’accès interne aux API, par exemple dans les configurations de maillage de services, tandis que d’autres conviennent mieux aux systèmes d’API orientés vers l’extérieur.
Pour déterminer le cadre d’authentification à adopter, les entreprises peuvent tenir compte de leur infrastructure actuelle, des exigences de conformité et des besoins des développeurs, ainsi que d’autres facteurs tels que les configurations futures. De nombreuses entreprises utilisent une combinaison de techniques d’authentification pour répondre à différents cas d’utilisation. Les mécanismes d’authentification courants incluent :
Introduite et officialisée dans les années 1990, l’authentification de base est une approche d’authentification relativement simple qui vérifie l’identité de l’utilisateur en utilisant le protocole HTTP comme mécanisme de transport.
Le fonctionnement est le suivant : tout d’abord, le client fournit un nom d’utilisateur et un mot de passe dans l’en-tête d’autorisation d’une requête HTTP. Ces identifiants sont encodés selon le schéma Base64 afin de pouvoir être correctement transférés (des outils de ligne de commande, tels que cURL, HTTPie ou Aria2, sont souvent utilisés pour automatiser ce processus).
Ensuite, le serveur API décode l’en-tête HTTP et le compare à une liste d’identifiants approuvés, qui sont généralement stockés sous forme de valeurs hachées. En cas de correspondance, le serveur accorde l’accès au point de terminaison protégé ou répond à la demande d’API.
Étant donné que Base64 n’offre pas de sécurité, l’authentification de base s’appuie sur la sécurité de la couche de transport (TLS), en particulier le protocole HTTPS, pour chiffrer les appels API. Une variante plus avancée appelée TLS mutuel (mTLS) exige que le client et le serveur échangent des identifiants.
Cependant, dans le cas de l’authentification de base, la sécurité des API est limitée car les mots de passe n’expirent pas ou ne sont pas automatiquement actualisés, et les identifiants doivent être renvoyés à chaque requête API, augmentant ainsi les risques d’exposition. Si un mot de passe est compromis, les développeurs doivent le révoquer manuellement. Enfin, les fonctionnalités d’authentification de base limitaient la surveillance intégrée et les contrôles d’accès.
Malgré ses limites, l’authentification de base est souvent utilisée dans les environnements de test et de développement, et peut suffire pour des déploiements internes à faible sensibilité lorsqu’elle est utilisée via HTTPS. L’authentification de base est largement prise en charge, simple à configurer et totalement autonome, ce qui signifie que les équipes informatiques n’ont pas à gérer le stockage des tokens ou les sessions côté serveur.
Les cadres de clés API utilisent des clés API (des chaînes de caractères générés aléatoirement et attribuées par le fournisseur d’API) au lieu de s’appuyer sur des noms d’utilisateur et des mots de passe gérés par les utilisateurs. Ces identifiants uniques correspondent généralement à une application ou un projet particulier, offrant aux entreprises un contrôle d’accès précis sur les services individuels. Par exemple, une équipe peut appliquer des limites de débit à une application cliente particulière ou limiter l’accès du client à certains points de terminaison ou environnements de production.
Comme pour l’authentification de base, les clés API sont souvent incluses dans l’en-tête de requête d’un appel API, bien qu’elles puissent aussi être intégrées dans des chaînes de requêtes ou des cookies. L’authentification par clé API est également sans état : une clé API doit être ajoutée à chaque requête API car le serveur ne stocke pas l’état de la session par requête.
Dans les grands systèmes, la gestion des clés API peut devenir difficile, les équipes informatiques ayant du mal à suivre le rythme des attributions de clés. Par exemple, si une clé est compromise, le fournisseur de l’API ne peut identifier que la clé problématique (qui pourrait être partagée entre plusieurs utilisateurs), ce qui complique l’isolement de la source de la faille. Le dépannage peut également s’avérer difficile pour les projets partagés, car la révocation d’une clé d’API affecte tous ceux qui l’utilisent.
Le fournisseur d’API gère chaque clé API, c’est pourquoi il peut facilement suivre l’utilisation et supprimer les clés pour révoquer l’accès s’il détecte une menace de cybersécurité ou une violation des directives de l’API. Le fournisseur peut également appliquer des autorisations fines pour contrôler précisément la portée de chaque clé. Dans les cadres d’authentification de base, les utilisateurs créent leurs propres mots de passe, et les fournisseurs d’API ont une capacité limitée à les surveiller et à les gérer. Enfin, les entreprises peuvent appliquer des limites de débit à certains projets, améliorant ainsi la performance globale des services.
L’authentification par clé API est souvent la meilleure solution pour les environnements API publics, car elle permet aux fournisseurs de services de contrôler les développeurs qui utilisent leurs API. Par exemple, pour qu’un restaurant puisse ajouter une intégration Google Maps à son site web, il a besoin d’une clé API.
Cette disposition permet à Google de suivre la consommation du restaurant et de la facturer pour accéder à des services premium. Google Maps ne se soucie pas particulièrement de cacher ses données propriétaires, ces données étant déjà accessibles au public. La plateforme souhaite simplement trouver un moyen de suivre qui les utilise afin de pouvoir les mesurer correctement, une tâche que l’authentification par clé API peut aider à accomplir.
Apparu au début des années 2000, le langage SAML (Security Assertion Markup Language) est un cadre d’authentification ouvert, basé sur XML, qui permet l’authentification unique, c’est-à-dire la possibilité d’utiliser un ensemble d’identifiants dans plusieurs applications. Une entreprise peut implémenter le SSO pour permettre à ses employés d’accéder aux ressources humaines, aux fiches de paie et aux boîtes de réception via un seul identifiant.
Dans le cadre de l’authentification de base et par clé API, le client envoie les identifiants directement à l’API. Le SAML introduit une étape supplémentaire : il utilise un intermédiaire tiers appelé fournisseur d’identité (IdP) pour authentifier les utilisateurs.
Dans les cadres SAML, un utilisateur qui souhaite accéder à un service particulier est redirigé vers un IdP de confiance, tel que Google, Auth0 ou OneLogin, qui gère les authentifications au nom du fournisseur de services (le propriétaire du service auquel le client souhaite accéder). Le fournisseur de service et l’IdP peuvent tous deux échanger un document de métadonnées contenant des identifiants d’entité (URI uniques) afin de se distinguer des autres serveurs du réseau et d’établir une confiance.
Le client soumet des identifiants que l’IdP utilise ensuite pour vérifier l’identité de l’utilisateur final. Ensuite, l’IdP émet un token de sécurité appelé assertion SAML, un document XML signé qui peut inclure l’heure de connexion, le titre, l’identifiant employé et d’autres données utilisateur pertinentes, pour prouver que l’utilisateur a été authentifié et fournir un contexte autour de la demande de l’utilisateur. Le fournisseur de service reçoit l’assertion et l’utilise pour déterminer le niveau d’accès à accorder à l’utilisateur.
Le processus peut être répété sur plusieurs services : si l’IdP maintient sa session avec l’utilisateur, il peut répondre à un second ou troisième service avec la même assertion SAML, attestant que l’utilisateur a déjà été authentifié. Cette étape permet à l’utilisateur d’accéder aux services connectés sans avoir à se reconnecter.
Les flux de redirection SAML basés sur le navigateur fonctionnent bien pour les applications web, mais conduisent souvent à une mauvaise expérience utilisateur dans les applications mobiles (OAuth 2.0 avec OIDC est souvent préféré pour les applications mobiles). Le langage de balisage XML est également plus prolixe que JSON et d’autres équivalents. Cependant, l’impact sur les performances est généralement négligeable dans les scénarios d’authentification. Enfin, les attributs utilisateur intégrés dans les assertions SAML ne sont pas normalisés et nécessitent des cartographies personnalisées à travers les systèmes.
Toutefois, le SAML offre des avantages en matière de sécurité, tels qu’une journalisation et un audit cohérents, grâce à une gestion centralisée de l’authentification (par l’intermédiaire de l’IdP). Il réduit également la charge des serveurs API, qui n’ont plus à prendre en charge la gestion de l’authentification. Enfin, le SAML est largement pris en charge, très fiable et parfaitement adapté aux cas d’utilisation B2B.
L’OpenID Connect (OIDC) est un protocole d’authentification moderne qui, comme le SAML, permet une authentification fédérée via SSO. Cependant, l’OIDC est optimisé pour les applications mobiles, axé API et cloud natif, et diffère du SAML à plusieurs égards.
Les premières étapes sont similaires : un utilisateur tente d’accéder à un service, est redirigé depuis l’application vers un fournisseur d’identité (IdP) pour s’authentifier, puis revient à l’application avec un token qui prouve son identité.
Cependant, au lieu d’assertions basées sur XML, l’OIDC utilise des tokens web JSON (JWT) pour les tokens d’identification, au format « header.payload.signature », pour représenter les informations d’authentification. Comme les assertions, ces messages confirment à un fournisseur de service que le client a été authentifié. Étant donné que les JWT utilisent JSON et sont plus compacts que les assertions basées sur XML, ils sont généralement mieux adaptés aux applications mobiles modernes, aux API RESTful et aux applications web cloud natives.
Ainsi, le SAML et l’OIDC utilisent des identifiants et des concepts différents pour parvenir au même résultat : là où le SAML utilise des identifiants d’entité et des assertions basées sur XML, l’OIDC utilise des URL émettrices basées sur JSON/HTTP, des chaînes d’identifiants de client et des JWT, ce qui rend l’OIDC mieux adapté aux API RESTful et aux architectures de microservices.
L’OIDC est une couche d’identité qui s’appuie sur un cadre des exigences appelé OAuth 2.0 (parfois appelé OAuth2). OAuth 2.0 permet à une application cliente d’obtenir des tokens d’accès à portée et à durée limitée pour appeler des API protégées et des ressources à accès restreint au nom d’un utilisateur (qu’il soit humain ou agent). L’OIDC ajoute la vérification d’identité aux fonctions d’autorisation d’OAuth en définissant un token d’identification et des points de terminaison associés qui vérifient qui tente d’accéder aux ressources.
Par exemple, une équipe de développement peut utiliser une plateforme d’intégration et de livraison continues (CI/CD) pour automatiser ses déploiements GitHub. Avec OAuth 2.0, l’équipe de développement peut accorder au service CI/CD la permission d’accéder aux projets GitHub pertinents en son nom. L’équipe peut également spécifier les référentiels GitHub qu’elle souhaite partager et ceux qu’elle souhaite garder privés.
Il existe des scénarios dans lesquels un client peut demander une autorisation sans procéder à l’authentification de l’utilisateur, comme dans de nombreux échanges de données de machine à machine. Par exemple, un agent qui envoie des journaux quotidiens à une plateforme de surveillance centralisée peut effectuer cette tâche en toute sécurité sans savoir quel utilisateur a initié cette automatisation.
Toutefois, dans les cas où le client doit non seulement accéder à un serveur tiers mais aussi vérifier l’identité de l’utilisateur, par exemple, si le client doit présenter des informations sécurisées à l’utilisateur, l’OAuth 2.0 à lui seul est insuffisant. L’OAuth 2.0 définit uniquement des normes d’autorisation et des rôles et ne peut pas fournir d’authentification. Pour combler cette lacune, l’OIDC agit comme une extension optionnelle d’OAuth 2.0, en définissant des tokens d’identification et des points de terminaison d’informations utilisateur standardisés, afin que les clients puissent vérifier l’identité des utilisateurs lors d’opérations sensibles aux données.
Ensemble, l’OAuth 2.0 et l’OIDC peuvent améliorer l’expérience utilisateur tout en contribuant à sécuriser les systèmes API. Par exemple, lorsqu’un employé se connecte à une plateforme RH, il peut être redirigé vers un portail de connexion centralisé compatible avec l’OIDC, qui agit comme couche d’authentification, confirmant à la plateforme RH que l’employé est bien celui qu’il prétend être.
Une fois l’utilisateur connecté, l’OAuth 2.0 permet à la plateforme RH de recevoir des tokens d’accès qui l’autorisent à appeler des API sécurisées pour le compte de l’utilisateur. Ces API peuvent alors rassembler les enregistrements pertinents des employés (tels que l’ID de l’employé, son titre et sa date d’entrée en fonction) afin que l’employé n’ait pas à saisir manuellement ces données à plusieurs reprises.
L’OIDC peut s’avérer trop complexe pour les déploiements internes, nécessitant une expertise en développement et une maintenance importante, en particulier dans les secteurs hautement réglementés, où la complexité des normes de conformité et de gouvernance complique les déploiements.
Cependant, pour de nombreuses entreprises, l’OAuth 2.0 et l’OIDC offrent un équilibre souhaitable entre sécurité robuste et expérience utilisateur simplifiée. Les tokens d’accès ne sont généralement valables que quelques minutes, ce qui réduit les risques de sécurité. Dans le même temps, des tokens d’actualisation stockés en toute sécurité permettent aux utilisateurs de rester connectés pendant des semaines, voire des mois, sans interruption.
De plus, les tokens OIDC sont autonomes et légers, ce qui les rend parfaitement adaptés à l’authentification des interactions entre machines, ainsi qu’aux implémentations cloud et mobile.
Nous avons déjà parlé des JWT dans le contexte de l’OIDC, mais la norme ouverte a également une utilisation plus large en dehors des implémentations SSO. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un cadre d’authentification en soi, le JWT peut être appliqué à des approches d’authentification personnalisées, telles que l’authentification de microservices, l’Internet des objets (IdO) et l’authentification de passerelles API.
Les transmissions JWT contiennent généralement trois éléments :
Bien que le processus d’échange de tokens fonctionne de la même manière dans tous les cas d’utilisation, la partie émettrice peut changer en fonction de l’architecture API de l’entreprise. Les entreprises peuvent utiliser un IdP, un serveur d’autorisation, des services cloud ou des services en back-end personnalisés pour l’authentification.
Par exemple, dans le domaine de l’autorisation des passerelles API, un serveur d’autorisation peut vérifier l’identité d’un client en amont, puis lui remettre un JWT signé. Lorsque le client envoie une requête API à la passerelle API, il regroupe son token signé avec la requête.
Parce que la passerelle API fait confiance à l’autorité émettrice (dans ce cas, le serveur d’autorisation), elle peut lire le token et transférer la requête aux services back-end pertinents. Le token contient la preuve qu’un client en particulier a été authentifié. Il peut donc être conservé côté client et réutilisé dans plusieurs microservices, applications et couches architecturales pendant une durée de vie prédéfinie.
Les JWT sont très compacts, autonomes et interopérables, ce qui les rend parfaitement adaptés aux systèmes distribués modernes. Cependant, l’utilisation des JWT peut présenter des inconvénients notables. Premièrement, la révocation des tokens avant leur expiration est difficile sans sacrifier leur nature sans état, ce qui nécessite des sessions relativement courtes pour limiter les vulnérabilités. De plus, les équipes peuvent surcharger les charges utiles avec trop d’informations, ce qui ralentit les processus d’authentification. Enfin, les processus d’authentification JWT personnalisés ne tirent pas avantage de la standardisation et de l’interopérabilité inhérentes à l’OIDC et aux autres alternatives.
|Authentification de base
|Clé API
|SAML
|OIDC
|JWT personnalisé
|Format des identifiants
|Nom d’utilisateur et mot de passe
|Chaîne alphanumérique secrète
|Assertion SAML basée sur XML
|Token d’identification au format JWT
|Token d’identification au format JWT
|Authentificateur
|Serveur de ressources
|Fournisseur d’API
|IdP
|IdP
|IdP, serveur d’authentification ou service cloud interne
|Principaux cas d’utilisation
|Outils internes, environnements de simulation, systèmes hérités
|API publiques, intégrations tierces
|Fédération SSO et B2B, SSO basé sur un navigateur
|SSO moderne, connexions SaaS pour les employés, machine à machine
|Passerelles API, appareils IdO, microservice à microservice
|Limites
|Sécurité insuffisante, expérience utilisateur rigide, absence de surveillance intégrée
|Mécanismes d’identification utilisateur limités, exigences de sécurité supplémentaires
|Format XML encombrant, non optimisé pour le mobile ou le cloud
|Peut être trop complexe pour les déploiements internes
|Contrôle limité des tokens, manque de définitions standardisées
|Avantages
|Facile à installer, hautement interopérable, économique
|Contrôle et surveillance d’accès robustes, idéal pour la monétisation
|Gestion centralisée, surface d’attaque réduite
|Sécurité centralisée robuste, bien adapté aux cas d’utilisation modernes
|Très évolutif, sécurité renforcée, performances améliorées
Indépendamment des approches spécifiques utilisées par une entreprise, il existe certaines bonnes pratiques partagées qui peuvent aider à atténuer les défis courants en matière d’authentification. Les stratégies courantes incluent :
Donner trop d’accès à un trop grand nombre d’utilisateurs peut exposer les entreprises à des risques inutiles. Sans une répartition stricte des responsabilités et une surveillance appropriée, un utilisateur peut involontairement introduire des défauts d’alignement dans le pipeline d’authentification.
Le principe du moindre privilège peut aider à résoudre ce problème. Le concept affirme que les utilisateurs devraient être autorisés à utiliser uniquement les services nécessaires à leur travail, en fonction de leur rôle, de leur localisation, de leur heure d’accès et d’autres facteurs.
Les systèmes d’authentification peuvent mettre en œuvre le provisionnement juste à temps afin que l’accès à un service soit révoqué immédiatement une fois que l’utilisateur a terminé sa tâche. Les équipes peuvent également créer des comptes administrateur séparés et les utiliser exclusivement pour effectuer des modifications de haut niveau des politiques d’authentification et de l’infrastructure. Des audits et une surveillance fréquents peuvent également aider à limiter les vulnérabilités de sécurité.
Sans chiffrement, il est plus facile pour les pirates de voler des identifiants ou les tokens des utilisateurs pour accéder à des contenus sensibles. Les entreprises peuvent utiliser des protocoles cryptographiques comme TLS (le plus souvent via HTTPS) pour protéger les transactions basées sur l’authentification. Le protocole TLS peut être complété par d’autres mesures de chiffrement, telles que le mTLS, qui exige que le client et le serveur soient authentifiés (également appelé authentification bidirectionnelle).
Selon les cadres OIDC, le chiffrement web JSON (JWE) peut apporter une couche de sécurité supplémentaire lors des transactions par token d’accès. Enfin, les algorithmes de hachage (une pratique fondamentale de la sécurité) peuvent dissimuler des identifiants pour maintenir un stockage sécurisé.
Les tokens à courte durée de vie, qui sont renouvelés peu après leur émission (généralement en quelques minutes ou quelques heures), peuvent limiter la capacité des attaquants à les intercepter. Ce processus est souvent automatisé afin que les équipes informatiques n’aient pas à suivre et à révoquer manuellement les tokens.
Une approche similaire peut être appliquée aux identifiants traditionnellement durables, tels que les mots de passe et les clés API. Par exemple, les entreprises peuvent mettre en place un mot de passe à usage unique pour compléter l’identifiant d’un employé. Grâce à cette stratégie, les attaquants ne peuvent pas accéder aux documents sensibles, même s’ils obtiennent le nom d’utilisateur et le mot de passe à long terme d’un employé. Dans le même temps, les entreprises peuvent attribuer des clés API à des adresses IP ou à des réseaux spécifiques (comme un VPN géré par l’entreprise), limitant ainsi l’accès aux clients de confiance.
Bien que les workflows d’authentification puissent être répartis à travers l’entreprise, les équipes de sécurité informatique peuvent standardiser et maintenir le stockage, la gouvernance et la supervision des clés API et des tokens via une plateforme centralisée de gestion des secrets. Un plan de contrôle centralisé permet de garantir une mise en œuvre cohérente des protocoles d’authentification au sein des équipes, des services et des cycles de vie des identifiants.
De nombreuses méthodes d’authentification, y compris les JWT, les clés API et l’authentification de base, sont nativement sans état (le client envoie des tokens d’autorisation ou des identifiants avec chaque requête API), ce qui permet aux API de répondre aux requêtes sans avoir à faire référence à une session externe.
L’appel d’API étant autonome, de nouveaux services peuvent être ajoutés sans perturber les workflows d’authentification, ce qui améliore l’évolutivité. Par ailleurs, l’authentification peut être effectuée en une seule fois, avec des identifiants ou des tokens appliqués à plusieurs appels API, ce qui améliore l’efficacité et les performances du système.
Traditionnellement, les API facilitaient les interactions initiées par l’homme avec les services et les applications. Mais à mesure que l’automatisation et les capacités deviennent une partie de plus en plus critique des workflows modernes, les entreprises repensent leurs mécanismes d’authentification pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs non humains.
Les identités non humaines (NHI) englobent les conteneurs, les appareils IdO, les serveurs, les applications et les agents IA. Les plateformes d’authentification modernes attribuent souvent des certificats numériques uniques à chaque NHI afin qu’elle puisse être surveillée et protégée. Cette mesure de sécurité est importante, étant donné qu’il y a en moyenne 92 NHI pour chaque personne dans l’entreprise moderne, selon une étude d’Entro Labs datant de 2025.
L’authentification des NHI présente des défis spécifiques, notamment car les bots ne peuvent pas effectuer la MFA ou saisir des mots de passe. Dans les cadres OAuth 2.0, les NHI reçoivent plutôt des tokens d’accès, qu’ils peuvent ensuite utiliser pour appeler les API pertinentes de manière autonome.
Les plateformes cloud, quant à elles, font souvent référence à leurs propres services d’identité intégrés pour authentifier les workloads NHI de manière dynamique, au lieu de faire référence à un IdP tiers. Les agents IA compliquent encore l’authentification car ils peuvent exécuter des tâches complexes en plusieurs étapes dans différents environnements. Comme ces agents peuvent fonctionner sans intervention humaine, l’authentification permet d’éviter qu’ils ne divulguent involontairement des informations sensibles ou qu’ils ne créent des désalignements.
Différentes méthodes d’authentification fonctionnent mieux avec différents types de systèmes agentiques. Par exemple, les serveurs Model Context Protocol (MCP), qui aident les LLM à communiquer avec des services externes, peuvent utiliser diverses méthodes d’authentification, y compris OAuth 2.0 et les clés API, selon les besoins du service externe. Le protocole mTLS, quant à lui, pourrait être mieux adapté à des paramètres Zero Trust. Par exemple, les équipes peuvent utiliser une authentification basée sur mTLS pour restreindre un agent dans les déploiements en direct, tout en lui donnant accès à des environnements de test sécurisés.
Les méthodes adaptées dépendent des cas d’utilisation. Toutefois, le mTLS est souvent cité comme l’une des approches les plus sûres car il exige que le client et le serveur présentent des certificats numériques l’un à l’autre, compliquant les attaques de l’homme du milieu (où les attaquants se glissent secrètement entre deux services communicants).
L’OAuth 2.0 avec l’OIDC est souvent adapté aux systèmes d’authentification axés sur l’utilisateur, car il intègre des contrôles d’accès granulaires, limite les fenêtres d’attaque grâce à des tokens éphémères et fonctionne bien avec les systèmes modernes, tels que les microservices et les applications cloud.
Les applications utilisent « 401 Unauthorised » et « 403 Forbidden » pour indiquer au client que l’accès a été refusé. Lorsqu’un client effectue un appel API vers une ressource protégée mais reçoit un code d’état 401, cette erreur indique que le client n’a pas tenté de saisir des informations d’identification ou qu’il les a saisies de manière incorrecte. Un code 403, quant à lui, indique que le client a bien été authentifié, mais qu’il n’est pas autorisé à accéder au service demandé.
Oui, les agents IA peuvent s’authentifier eux-mêmes en utilisant des pipelines d’authentification machine à machine, comme ceux utilisés pour authentifier les échanges de données entre microservices, automatisations cloud, intégrations SaaS et dispositifs en périphérie. Un workflow typique pourrait ressembler à ceci : un agent se voit attribuer un identifiant unique, échange ses identifiants contre un token et utilise ce token pour effectuer un appel API. Lorsqu’un agent agit pour le compte d’un humain, l’utilisateur doit d’abord se connecter et accorder des autorisations définies à l’agent avant de pouvoir recevoir son token.
De nombreuses équipes utilisent une solution de sécurité, l’analyse des vulnérabilités accréditée, pour rechercher des faiblesses dans leurs systèmes d’authentification. Cette approche consiste à attribuer à une plateforme de sécurité ses propres identifiants afin qu’elle puisse se connecter à un réseau et en surveiller les faiblesses de l’intérieur.
Les analyses de sécurité internes peuvent identifier les erreurs de codage ou les mauvaises configurations avec plus de précision que les analyses non accréditées, car elles permettent de voir ce qu’un attaquant pourrait voir après avoir accédé à un système sécurisé.
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