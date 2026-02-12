Qu’est-ce que l’authentification API ?

L’authentification permet de s’assurer que les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux ressources dont ils ont besoin tout en protégeant les données sensibles et en assurant la sécurité des API.

Les interfaces de programmation d’application (API) sont des piliers clés des écosystèmes informatiques modernes, permettant aux applications, bases de données, appareils et autres composants informatiques d’échanger des données entre architectures, environnements et protocoles. Les API sont désormais le principal moyen pour les entreprises d’intégrer les services et d’automatiser les workflows, avec 82 % des entreprises qui adoptent, à divers degrés, une stratégie axée sur les API, selon Postman. Pourtant, les entreprises peinent souvent à garantir la sécurité et la visibilité de ces connexions complexes.

Bien que les écosystèmes informatiques basés sur des API aident les entreprises à améliorer leur agilité, leur évolutivité et leur efficacité, ils peuvent également exposer les entreprises à des cyberattaques, des violations de données et d’autres vulnérabilités de sécurité. Une authentification API robuste, ainsi que d’autres techniques de gestion des identités et des accès (IAM), peut aider les entreprises à bénéficier de l’intégration tout en se protégeant contre les menaces de sécurité.

L’authentification API est particulièrement importante pour les grandes entreprises, dont les plateformes d’intégration d’applications d’entreprise (EAI), qui permettent aux systèmes de gestion de la relation client (CRM), de planification des ressources d’entreprise (ERP) et d’autres systèmes métier critiques de communiquer malgré les différences architecturales et de données, peuvent comporter des centaines ou des milliers de composants et de services d’intégration. Les entreprises comptant au moins 10 000 employés utilisent désormais en moyenne 660 applications SaaS, selon une étude de Zylo en 2025.

Avec des services dispersés dans des environnements sur site, hybrides et multicloud, de nombreuses entreprises se tournent vers des méthodes d’authentification avancées, telles que les tokens, les clés d’accès, l’authentification multifacteur adaptative (MFA) et d’autres techniques basées sur le chiffrement. Ces approches peuvent offrir plusieurs couches de protection et un niveau de contrôle plus profond comparé aux techniques traditionnelles.

L’authentification peut être utilisée pour sécuriser de nombreux types d’interactions basées sur les API, notamment les communications entre microservices, les échanges de données via une passerelle API, ainsi que l’authentification unique (SSO) et l’authentification multifacteur pour les applications d’entreprise.

Environ 99 % des entreprises déclarent rencontrer des problèmes de sécurité des API, les problèmes d’authentification représentant 29 % des incidents, selon le rapport sur l’état de la sécurité des API en 2025 de Salt Lab. Les problèmes de sécurité peuvent être dus, entre autres, à de mauvaises pratiques de moindre privilège, à un stockage non sécurisé et à une gestion inégale des sessions (lorsque les révocations, les expirations et les actualisations de sessions sont réparties de manière incohérente au sein d’une entreprise).

Les entreprises peuvent renforcer leurs systèmes d’authentification API en mettant en œuvre la gestion des jetons et des accès privilégiés, en maintenant une surveillance centralisée et en utilisant uniquement des bibliothèques logicielles fiables et bien entretenues, aux côtés d’autres bonnes pratiques.