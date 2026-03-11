Les API sont devenues l’épine dorsale de l’entreprise numérique moderne, mais sans une stratégie claire de gestion des API, les entreprises sont confrontées à une complexité croissante, à des risques en matière de sécurité et à des opportunités d’innovation manquées. Ce rapport explique comment une gestion efficace des API simplifie l’ensemble du cycle de vie de vos API, de la conception au déploiement en passant par leur retrait. Ainsi vous serez capable d’accélérer la transformation numérique, de renforcer la sécurité et de déverrouiller de nouvelles sources de revenus. Désormais, les API alimentent tout, des applications mobiles aux expériences en passant par la modernisation du cloud. Il est donc essentiel de maîtriser la gestion des API pour rester compétitif.

Ce que vous apprendrez

- Pourquoi les API sont désormais essentielles à la création de valeur et permettent aux entreprises de construire des plateformes, de lancer de nouveaux services plus rapidement et d’intégrer des systèmes dans des environnements hybrides et multicloud.

- Les capacités essentielles d’une plateforme de gestion des API, y compris la conception, la publication, la sécurité, la gestion du trafic, la surveillance et la monétisation.

- Comment la gouvernance des API réduit les risques, en garantissant que les API sont cohérentes, sécurisées, documentées et facilement identifiables, prévenant ainsi les API fantômes et les problèmes de conformité.

- Comment API Management accélère le développement, permettant la création d’une API en un clic, la prise en charge de normes ouvertes, l’accès sécurisé aux données et des opérations adaptées aux microservices.

Téléchargez le document complet pour découvrir des étapes pratiques pour maîtriser la gestion des API et déverrouiller la pleine valeur de vos données, applications et services.