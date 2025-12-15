Qu’est-ce que la gestion de l’IA ?

Les systèmes d’intelligence artificielle se comportent différemment des logiciels traditionnels. Un programme logiciel classique suit des instructions explicites pour produire un résultat déterministe : un programme classique produira toujours le même résultat si on lui fournit les mêmes données d’entrée dans les mêmes circonstances. Un système piloté par l’IA produit des résultats probabilistes pilotés par le machine learning : sa production peut varier même si l’entrée et les circonstances restent les mêmes.

Cette logique dynamique est particulièrement puissante, mais l’imprévisibilité qu’elle implique comporte des risques potentiels. Par exemple, les entreprises sont confrontées à des risques de réputation liés à des productions biaisées ou toxiques. Les hallucinations de l’IA non contrôlées ou non remarquées présentent leur propre série de risques, allant de la simple gêne ou confusion des utilisateurs à des inexactitudes dans des scénarios essentiels ayant des conséquences majeures. Les attaques adversaires alimentées par l’IA ou les jeux de données compromis peuvent introduire des risques liés à la cybersécurité. Le non-respect des réglementations en matière d’IA dans un environnement en évolution rapide comporte des risques financiers et juridiques.

Un système AIMS est conçu pour anticiper et prendre en compte ces risques. Concrètement, un AIMS peut être défini comme un ensemble de politiques et de protocoles visant à intégrer une gouvernance de l’IA rigoureuse dans tous les workflows pertinents pour l’utilisation, par une entreprise, d’outils et de produits basés sur l’IA. Cela inclut des mesures telles que des évaluations proactives standardisées des risques, des mécanismes de rapport, des audits de routine et un suivi en temps réel des résultats et des performances des modèles.

Bien exécutés, les systèmes de gestion de l’IA ne se contentent pas de réduire les risques, mais optimisent aussi l’efficacité opérationnelle et instaurent la confiance entre développeurs, utilisateurs finaux et autres parties prenantes dont l’adhésion est essentielle à une adoption efficace de l’IA.