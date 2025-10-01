IBM devient le premier grand développeur de modèles d’IA open source à obtenir la certification ISO 42001

Actuellement, l’IA ne se comporte pas comme un logiciel traditionnel. Un programme conventionnel suit des instructions fixes et produit le même résultat déterministe. Les modèles d’IA, quant à eux, apprennent des modèles à partir de données et génèrent des réponses probabilistes. Cela signifie que le résultat peut varier, même lorsque l’entrée semble identique. Cette flexibilité est puissante, mais elle crée également des risques qui doivent être gérés tout au long du cycle de vie du développement et du déploiement des modèles.

La norme ISO 42001 établit un cadre pour la gestion de l’intelligence artificielle par les entreprises. Elle définit ce à quoi doit ressembler un AIMS : politiques, pratiques et mesures de protection qui guident le développement et le déploiement de l’IA. La norme est conçue pour répondre aux questions d’éthique, de responsabilité et de confiance. Ce sont des questions auxquelles toutes les entreprises qui adoptent l’IA sont confrontées, en particulier compte tenu du renforcement de la réglementation à l’échelle mondiale.

Pour les entreprises, les gouvernements et les développeurs, cette certification garantit qu'IBM a mis en œuvre des mesures de protection mesurables et des processus robustes et transparents. Ainsi, les organisations qui utilisent Granite bénéficient d'une base fiable pour adopter les modèles de langage dans des contextes à fort enjeu, y compris des secteurs hautement réglementés tels que les services financiers, les soins de santé et le secteur public, avec de nombreux environnements de déploiement essentiels.

Pour les développeurs de modèles d’IA, la norme représente une attente de ce à quoi doit ressembler une IA responsable dans la pratique. Pour IBM, elle valide des années d’investissement dans nos pratiques de sécurité, de sûreté et de gouvernance en matière d’IA, en plus de notre transparence de pointe en matière de publication des modèles d’IA.

Plus largement, la réalisation d’IBM établit un précédent important : l’avenir du déploiement responsable de l’IA est ouvert, digne de confiance et soumis à des licences permissives afin de favoriser la disponibilité des modèles et l’innovation à grande échelle. En partageant des modèles, des données de référence (benchmarks) et des outils avec la communauté au sens large, IBM contribue à la création d’un écosystème dont la transparence et la responsabilité sont la norme.

Avec plus de 30 millions de téléchargements, Granite est une famille de modèles largement adoptée par les développeurs open source. Les entreprises déploient Granite en production pour divers cas d’utilisation, tels que la génération augmentée de récupération, le service client et les workflows agentiques. La certification ISO 42001 apporte un niveau de confiance supplémentaire à toutes les personnes qui développent avec Granite.

Alors que l’adoption de l’IA s’accélère dans le monde entier, la certification ISO 42001 offre un cadre solide afin de concilier innovation et mesures de protection.