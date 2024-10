Grâce à l'IA, les systèmes ERP traditionnels peuvent évoluer en plateformes intelligentes capables d'apprendre des données, de s'adapter aux conditions changeantes et d'optimiser la business intelligence en temps réel, augmentant ainsi l'efficacité globale, tout en réduisant les coûts. Selon un récent rapport de l’IBM Institute for Business Value, les organisations qui utilisent des solutions d'IA générative sur leurs données SAP constatent déjà une rentabilité accrue.

Les fournisseurs d’ERP conçoivent généralement leurs systèmes sous forme d'applications modulaires interconnectées, capables de gérer chaque aspect d'une entreprise, du service financier à la logistique de la chaîne d'approvisionnement. Depuis l'introduction du terme « ERP » dans les années 90, l'industrie des logiciels ERP a atteint un marché de 44 milliards de dollars par an.1 Aujourd'hui, de nombreuses grandes entreprises internationales utilisent des solutions ERP pour accéder à une « source d’information unique » pour l'ensemble de l'organisation.

À mesure que l'adoption des ERP s'est généralisée et que leurs fonctionnalités se sont renforcées, ces systèmes sont devenus un pilier central des stratégies d'entreprise. Plutôt que de servir de simples logiciels parmi d'autres, les ERP permettent de découvrir de nouvelles informations et d’avoir un impact significatif sur les processus métier, ainsi que d’ouvrir de nouvelles voies pour la business intelligence. Au cours des années 2010, les systèmes ERP sont devenus essentiels pour la gestion et l'analyse des big data, alors que les organisations modernes génèrent et collectent des volumes d'informations bien supérieurs à ce qu'un individu peut traiter.

Au cours de la dernière décennie, les systèmes ERP intégrant l'IA ont automatisé des tâches telles que la saisie et l'analyse de données. Cependant, les récentes avancées, comme l'IA générative, commencent à transformer radicalement le paysage des ERP. Les ERP basés sur le cloud bénéficient d'une puissance de calcul accrue, favorisant le développement d'applications d'IA plus performantes.

Grâce à des modèles de machine learning avancés et à des capacités accrues en traitement automatique du langage naturel, les systèmes ERP deviennent plus conviviaux et plus précis, ouvrant la voie à une nouvelle génération de logiciels d'entreprise sophistiqués. La promesse des systèmes ERP alimentés par l'IA se reflète dans plusieurs transactions récentes, notamment le partenariat de 13 milliards de dollars entre Microsoft et OpenAI, qui a mené à l'introduction de Microsoft Dynamics 3652, un ERP assisté par l'IA. En 2023, SAP, un autre acteur majeur du marché, a annoncé son assistant génératif d'IA, « Joulie ».3