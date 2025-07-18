Les tests unitaires fournissent une vue quasi microscopique de l’unité de code, qui est le plus petit composant évalué individuellement lors des tests logiciels. L’ingrédient clé pour réussir son test unitaire est l’isolation, qui garantit que les fonctions de l’unité sont évaluées efficacement.

Parmi les avantages des tests unitaires, citons l’accélération du processus de développement logiciel grâce à l’automatisation, et la réduction des coûts de main-d’œuvre obtenue en intégrant le débogage tôt dans le cycle de développement logiciel (SDLC). Ces efforts de débogage permettent de conserver toutes les modifications apportées au code pendant le développement et d’améliorer la qualité du code tout au long du processus.

Les cadres de test unitaire permettent de tester les unités individuellement et de construire un codebase plus solide. On considère que le test est réussi lorsque le morceau de code évalué s’exécute correctement et que toutes les vérifications associées (également appelées assertions) ont été réalisées avec succès. Un test réussi indique que l’unité se comporte comme prévu.