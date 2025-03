L’avenir de l’intelligence artificielle

Depuis ses débuts, l’IA générative n’a cessé d’évoluer. Des développeurs comme OpenAI et Meta ont déjà abandonné les grands modèles pour en inclure des plus petits et moins coûteux, améliorant les modèles d’IA pour des résultats similaires, voire supérieurs, avec moins de ressources. Le prompt engineering évolue, car des modèles tels que ChatGPT deviennent plus intelligents et comprennent de mieux en mieux les nuances du langage humain. Lorsque les LLM sont entraînés sur des informations plus spécifiques, ils peuvent apporter une expertise approfondie à des secteurs spécialisés, devenant ainsi des agents permanents prêts à vous aider dans vos tâches.

L’IA n’est pas une technologie passagère. Ce n’est pas une phase. Plus de 60 pays ont élaboré des stratégies nationales en matière d’IA pour tirer parti de ses avantages tout en atténuant les risques associés. Cela implique de faire des investissements importants dans la recherche et le développement, de réviser et d’adapter les normes et les cadres réglementaires pertinents, et de garantir que la technologie ne décime pas le marché du travail équitable et la coopération internationale.

Les humains et les machines communiquent de plus en plus facilement, permettant aux utilisateurs de l’IA d’en accomplir plus, avec de plus grandes capacités. L’IA devrait ajouter 4 400 milliards de dollars de valeur à l’économie mondiale grâce à son exploration et à son optimisation continues.