Améliorer la compréhension des systèmes et garantir une plus grande fiabilité des soins de santé comportementaux à l'échelle nationale.

Devereux Advanced Behavioral Health est l'une des plus grandes organisations à but non lucratif du pays à fournir des services, des informations et un leadership dans le domaine en constante évolution des soins de santé comportementaux. Elle s'appuie sur le partage continu d'informations et la collaboration entre les équipes de médecins, d'éducateurs et d'autres fournisseurs d'assistance aux personnes vivant avec des troubles émotionnels, comportementaux ou cognitifs.

C'est pourquoi, face aux difficultés rencontrées par son système de suivi des incidents et de dossier médical électronique (EHR), Devereux a opté pour le logiciel IBM SevOne® Network Performance Management visant à améliorer la visibilité de ses systèmes et à garantir une plus grande fiabilité. Cela a permis de détecter de manière proactive environ 40 % des problèmes avant qu'ils n'affectent l'utilisateur final, ce qui a permis d'économiser 3 heures de temps d'arrêt par problème de capacité SAN.

« Avant, on passait beaucoup de temps à essayer de comprendre d'où venait le problème.Des opportunités nous sont passées sous le nez parce que nous avons gaspillé notre énergie à en découvrir les causes sous-jacentes.Maintenant, nous disposons de plus d'informations. »

-Tom Shurer

Vice-président des ressources d'information, Devereux Advanced Behavioral Health