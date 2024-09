SRE

Les ingénieurs de fiabilité des sites (SRE) cherchent à combler le fossé traditionnel entre les équipes de développement et d'opérations. Leur objectif est d'améliorer la capacité d'une organisation à livrer et à exploiter des logiciels de manière plus efficace, plus rapide, plus sûre et plus heureuse. Selon les indicateurs, les SRE affirment que la réduction du MTTR est leur priorité absolue, mais que leur temps est souvent consacré à l'élaboration et à la maintenance du code d'automatisation. C'est pourquoi l'observabilité et l'automatisation sont essentielles pour mettre en place des processus SRE agiles et évolutifs. Les SRE peuvent utiliser les plateformes d'observabilité comme une sorte d'assistant digital permettant de décharger les tâches fastidieuses d'instrumenter le code et de collecter des données, tout en analysant les logs, les indicateurs et les traces.