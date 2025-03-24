Le programme Infosec Registered Assessors (IRAP) est un programme de la Direction australienne des signaux (ASD) administré par le Centre australien de cybersécurité (ACSC) destiné à aider les agences gouvernementales à vérifier que des contrôles appropriés sont en place pour répondre aux exigences de sécurité des technologies de l'information et des communications (TIC). Le cadre IRAP est fondé sur les exigences de l'ISM (Australian Government Information Security Manual) et fournit un processus par lequel un fournisseur de technologie peut démontrer sa conformité avec l'ISM.
Les évaluations IRAP sont requises pour les services cloud obtenus par les agences fédérales, étatiques et locales australiennes. Dans le cadre de la politique IRAP mise à jour (2020), les fournisseurs de services cloud (CSP) sont tenus d'effectuer une évaluation de base à l'aide d'un évaluateur tiers certifié indépendant qui couvre les contrôles fondamentaux du CSP et les contrôles spécifiques au service.
Les services IBM Cloud ont fait l’objet d’une évaluation de niveau IRAP PROTECTED sur laquelle les clients du gouvernement australien peuvent s’appuyer pour établir un environnement hautement sécurisé et conforme au sein d’IBM Cloud. L’évaluation PROTECTED de l’infrastructure IBM Cloud porte sur les centres de données certifiés zone 3 par le Security Construction and Equipment Committee (SCEC) et dotés d’une surveillance vidéo.
L’évaluation IRAP des services IBM Cloud garantit aux clients du gouvernement que les services IBM Cloud ont fait l’objet d’une évaluation rigoureuse et qu’ils disposent de contrôles et de pratiques de sécurité efficaces pour le traitement, le stockage et la transmission des données jusqu’au niveau PROTÉGÉ.
Les clients du gouvernement australien peuvent demander le package d’évaluation et de certification IBM Cloud IRAP PROTECTED.
