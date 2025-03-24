Le programme Infosec Registered Assessors (IRAP) est un programme de la Direction australienne des signaux (ASD) administré par le Centre australien de cybersécurité (ACSC) destiné à aider les agences gouvernementales à vérifier que des contrôles appropriés sont en place pour répondre aux exigences de sécurité des technologies de l'information et des communications (TIC). Le cadre IRAP est fondé sur les exigences de l'ISM (Australian Government Information Security Manual) et fournit un processus par lequel un fournisseur de technologie peut démontrer sa conformité avec l'ISM.

Les évaluations IRAP sont requises pour les services cloud obtenus par les agences fédérales, étatiques et locales australiennes. Dans le cadre de la politique IRAP mise à jour (2020), les fournisseurs de services cloud (CSP) sont tenus d'effectuer une évaluation de base à l'aide d'un évaluateur tiers certifié indépendant qui couvre les contrôles fondamentaux du CSP et les contrôles spécifiques au service.