Les centres de données du cloud public IBM en Australie ont été évalués et certifiés par un consultant en zones de sécurité agréé par le SCEC comme disposant des contrôles de sécurité physique de Zone 3 qui répondent aux critères de la classification PROTÉGÉ, conformément aux principes de sécurité et de protection du gouvernement australien. Cette certification atteste de la fiabilité et de la sécurité de l'environnement physique nécessaires pour mener à bien les activités du gouvernement australien. Les centres de données sont évalués tous les deux ans.