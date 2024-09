IBM a toujours placé les transferts de données responsables, efficaces et transparents au cœur de ses produits et services et considère que les CCT constituent un mécanisme de transfert de données essentiel et digne de confiance. Les CCT des services IBM Cloud sont disponibles sur le site des Conditions d'utilisation d'IBM. Veuillez noter que les CCT d'IBM ont été mises à jour pour tenir compte des nouvelles CCT 2021 mises en œuvre par la Commission européenne.