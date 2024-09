La directive SRI (UE 2016/1148) est la première loi sur la cybersécurité à couvrir l'ensemble de l'Union européenne (UE) et vise à renforcer le niveau global de cybersécurité des infrastructures critiques de l'UE.

IBM a mis en place des mesures techniques et organisationnelles standard appropriées et proportionnelles pour gérer les risques posés à la sécurité du réseau et des systèmes d'information. Cela comprend un programme de surveillance de la sécurité et un processus global de réponse aux incidents pour répondre aux menaces et aux attaques de cybersécurité. En outre, IBM a recours à des formations en ligne, des outils pédagogiques, des vidéos et d'autres initiatives de sensibilisation à la sécurité pour conscientiser et responsabiliser son personnel. Vous trouverez de plus amples informations sur ces mesures techniques et organisationnelles dans les certifications et rapports d'audit d'IBM, tels que les certifications ISO 27001 et SOC 2.