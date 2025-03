Les services IBM Cloud Database-as-a-Service (DBaaS) libèrent les développeurs et les informaticiens des tâches complexes et fastidieuses telles que le déploiement de l’infrastructure et des logiciels de base de données, les opérations d’infrastructure, les mises à jour des logiciels de base de données et la sauvegarde. Les spécialistes des bases de données IBM Cloud fournissent et gèrent des instances de bases de données prêtes à l’emploi et hautement disponibles, ce qui permet aux développeurs et au personnel informatique de se concentrer sur d’autres priorités.