Les services IBM Cloud ont fait l’objet d’une évaluation de niveau IRAP PROTECTED sur laquelle les clients du gouvernement australien peuvent s’appuyer pour établir un environnement hautement sécurisé et conforme au sein d’IBM Cloud. L’évaluation PROTECTED de l’infrastructure IBM Cloud porte sur les centres de données certifiés zone 3 par le Security Construction and Equipment Committee (SCEC) et dotés d’une surveillance vidéo.

L’évaluation IRAP des services IBM Cloud garantit aux clients du gouvernement que les services IBM Cloud ont fait l’objet d’une évaluation rigoureuse et qu’ils disposent de contrôles et de pratiques de sécurité efficaces pour le traitement, le stockage et la transmission des données jusqu’au niveau PROTÉGÉ.