Cohasset Associates, évaluateur indépendant, a déterminé qu'IBM Cloud Object Storage (lorsque les fonctions de stockage d'objets non modifiable sont configurées et appliquées de manière appropriée) conserve les enregistrements dans un format ni modifiable ni supprimable et satisfait aux exigences de stockage applicables de la règle 17a-4(f) de la SEC, de la règle 4511(c) de l'autorité de régulation du secteur financier (FINRA) et de la réglementation 17 CFR § 1.31(c)-(d) de la CFTC (Commodity Futures Trading Commission).