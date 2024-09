IBM Cloud for Government est conforme au niveau High Impact de la loi FISMA. Les descriptions de services (SD) IBM indiquent si une offre donnée bénéficie de l'état de conformité FISMA. Les services ci-dessous sont évalués tous les ans.

Outre les normes et les certifications du gouvernement américain, les centres de données IBM Cloud for Government adhèrent à des programmes de conformité globaux, sectoriels et régionaux.