La classification « Protégé B » du gouvernement du Canada (GC) s'applique aux informations ou aux actifs qui, s'ils étaient compromis, pourraient causer un préjudice grave à un individu, à une organisation ou à un gouvernement.

L'ISO (International Organization for Standardization) est une organisation internationale non gouvernementale et indépendante qui publie des normes internationales dans des domaines techniques et non techniques. La série de normes ISO/CEI 27000 résulte d'une volonté commune avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) et définit des mécanismes destinés à aider les organisations à sécuriser leurs actifs informationnels.