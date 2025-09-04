Si bien existen similitudes entre ellos, también existen diferencias cruciales que vale la pena considerar al evaluar cada uno con fines comerciales.

La IA en el edge se refiere al proceso de utilizar algoritmos de IA y modelos de IA en dispositivos de edge o del Internet de las cosas (IoT), como smartphones, termostatos y monitores de salud wearable. La IA en el edge recibe su nombre del edge computing, un tipo de computación distribuida que acerca las aplicaciones a las fuentes de datos.

La IA en la nube, por otro lado, es un tipo de IA que depende del cloud computing (acceso bajo demanda a recursos informáticos virtuales a través de internet) para funcionar.

Si bien ambos tipos admiten el proceso de datos y análisis avanzados, difieren en la forma en que ejecutan los modelos de IA y dónde almacenan y procesan los datos, lo que les brinda diferentes aplicaciones y beneficios.