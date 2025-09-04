Ocho minutos
La inteligencia artificial en el edge (IA en el edge) y la inteligencia artificial en la nube (IA en la nube) son dos tipos de implementaciones de inteligencia artificial (IA) que se han vuelto críticas para el desarrollo de la mayoría de las aplicaciones modernas de IA.
Si bien existen similitudes entre ellos, también existen diferencias cruciales que vale la pena considerar al evaluar cada uno con fines comerciales.
La IA en el edge se refiere al proceso de utilizar algoritmos de IA y modelos de IA en dispositivos de edge o del Internet de las cosas (IoT), como smartphones, termostatos y monitores de salud wearable. La IA en el edge recibe su nombre del edge computing, un tipo de computación distribuida que acerca las aplicaciones a las fuentes de datos.
La IA en la nube, por otro lado, es un tipo de IA que depende del cloud computing (acceso bajo demanda a recursos informáticos virtuales a través de internet) para funcionar.
Si bien ambos tipos admiten el proceso de datos y análisis avanzados, difieren en la forma en que ejecutan los modelos de IA y dónde almacenan y procesan los datos, lo que les brinda diferentes aplicaciones y beneficios.
La IA en el edge es un tipo de IA que implementa algoritmos de IA en dispositivos en el "edge" de una red, es decir, cerca de su límite con el mundo real, donde pierde conectividad. Estos dispositivos, comúnmente conocidos como dispositivos de edge o de Internet de las cosas (IoT), incluyen relojes inteligentes, smartphones, sensores industriales y monitores de salud wearable.
La IA en el edge utiliza ciertos tipos de algoritmos para procesar los datos más cerca de su fuente en lugar de moverlos primero a la nube. De este modo, permite la toma de decisiones en tiempo real, una capacidad importante en los dispositivos que alimenta.
La IA en el edge también se está volviendo popular como una forma de optimizar los flujos de trabajo en sectores complejos como la fabricación y la gestión de la cadena de suministro. Es una forma de que las empresas reduzcan el tráfico y la latencia en sus redes.
A diferencia de otros tipos de IA, los dispositivos de IA en el edge pueden funcionar sin conexión, lo que los hace ideales para aplicaciones que no pueden depender de una conexión constante a internet para su funcionalidad.
La IA en la nube se refiere a un tipo de IA que depende de la infraestructura en la nube para el proceso de datos y el análisis. En la IA en la nube, los datos se recopilan en su origen y se trasladan a la nube a través de una conexión a internet. Allí puede acceder a los recursos informáticos virtuales conectados para el proceso, el análisis y el almacenamiento de datos.
Aunque es más antigua y no se considera tan avanzada como la IA en el edge, la IA en la nube sigue teniendo muchas aplicaciones para las empresas modernas. Ayuda a los desarrolladores a implementar aplicaciones de IA que son demasiado complejas y requieren mucha potencia de cálculo para implementarlas en el edge. Algunos ejemplos son el entrenamiento de modelos de deep learning (DL) y ciertos tipos de procesamiento del lenguaje natural (PLN) para el análisis de tendencias y el análisis predictivo.
Tanto los modelos de IA en el edge como los de nube se entrenan mediante machine learning (ML), una rama de la IA que se ha convertido en la columna vertebral de la mayoría de los sistemas de IA modernos.
Sin embargo, aunque el propósito de la IA en el edge y en la nube es procesar y analizar datos para aplicaciones de IA potentes, realizan estas tareas de diferentes maneras: la IA en el edge procesa datos a nivel local en dispositivos pequeños, mientras que la IA basada en la nube aprovecha la potencia de cálculo de la nube. He aquí un vistazo más de cerca a cada método.
La IA en el edge utiliza modelos de IA que se han entrenado para identificar objetos mediante redes neuronales y deep learning. Aunque la propia IA en el edge se implementa en dispositivos, los procesos de entrenamiento utilizados para crear sus modelos dependen de una infraestructura de nube centralizada. Los centros de datos son necesarios para el proceso en tiempo real de grandes volúmenes de datos, esenciales para fines de entrenamiento.
Una vez implementados los modelos de IA de en el edge, "aprenden" con el tiempo, mejorando gradualmente sus capacidades. Lo hacen hasta que pueden detectar los datos que no pueden procesar localmente y moverlos a la nube. A través de este método de feedback constante, el modelo inicial de IA en el edge que se implementó finalmente se reemplaza por uno nuevo que se ha entrenado en la nube a lo largo del tiempo.
A diferencia de la IA de en el edge, la IA en la nube se basa en la enorme potencia de cálculo y las capacidades de almacenamiento de la infraestructura en la nube para su funcionalidad. Por lo general, estos servicios los proporcionan grandes proveedores de servicios cloud globales como Amazon (AWS), Google y Microsoft.
Este enfoque hace que la IA en la nube sea una mejor opción que la IA en el edge para tareas de computación intensiva como el análisis de big data, la computación de alto rendimiento (HPC) y el entrenamiento de modelos fundacionales para aplicaciones avanzadas de IA como visión artificial y PLN.
Al integrar sistemas de IA en plataformas de nube pública y privada, la IA en la nube ayuda a las organizaciones a implementar aplicaciones avanzadas de IA a nivel empresarial. Estas aplicaciones sirven para diversos fines, como la optimización de los procesos empresariales, la generación de conocimientos y la implementación de chatbots de atención al cliente.
Existen diferencias importantes entre la IA en el edge y la IA en la nube que hacen que cada una sea más adecuada para diferentes casos de uso.
La IA en la nube puede aprovechar el poder de los recursos informáticos virtuales, como las unidades centrales de procesamiento (CPU), las unidades de procesamiento gráfico (GPU) y los centros de datos a través de internet. Esta capacidad significa que la IA en la nube proporciona mayores capacidades computacionales que el edge. La IA en el edge se basa únicamente en la potencia de cálculo de los recursos que caben en dispositivos de edge o del IoT.
La IA en el edge reduce significativamente la latencia, el tiempo y los recursos necesarios para la transferencia de datos, al procesar los datos localmente en lugar de en un centro de datos. La IA en la nube depende de servidores remotos y centros de datos para el procesamiento, lo que aumenta drásticamente la latencia de la infraestructura que utiliza.
Al igual que la latencia, el uso del ancho de banda (una medida del tráfico de red) también se ve significativamente afectado por la elección entre IA en el edge e IA en la nube. La IA en el edge se considera de bajo ancho de banda porque procesa los datos a nivel local. La IA en la nube se considera de gran ancho de banda porque requiere una red para la transmisión de datos a servidores remotos y centros de datos.
La IA en el edge se considera más segura que la IA en la nube porque mantiene los datos confidenciales localmente, en el dispositivo donde se recopilan, almacenan y procesan. Por otro lado, la IA en la nube transfiere datos confidenciales a través de la nube y las redes, lo que aumenta su exposición potencial a partes no autorizadas.
Con las empresas apresurándose a crear nuevas aplicaciones de IA e IA generativa, el interés por los modelos de IA en la nube y en el edge se está disparando.
Según un informe reciente, el mercado mundial de la IA en el edge se valoró en 20 450 millones de dólares estadounidenses en 2023 y se esperaba que alcanzara casi los 270 000 millones de dólares en 20321. Durante prácticamente el mismo periodo, se esperaba que el mercado mundial de la IA en la nube pasara de 78 000 millones de dólares estadounidenses a casi 590 000 millones de dólares2.
He aquí un vistazo más de cerca a los beneficios empresariales de ambos tipos de IA y cómo las empresas los están utilizando para alcanzar sus objetivos.
Los casos de uso de IA en el edge y en la nube a nivel empresarial varían considerablemente, dadas las fortalezas específicas de cada uno de los modelos. Estos son los casos de uso más populares para cada una.
