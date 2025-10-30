¿Qué es un servicio de directorio?

Juntos, los servicios de directorio e IAM permiten a las organizaciones controlar las cuentas de usuario, la autenticación, el control de acceso, los permisos y otros aspectos cruciales de la seguridad de la red.

Con el auge de Internet, el cloud computing y el teletrabajo, los servicios de directorio se han vuelto cruciales para la forma en que las organizaciones aprovechan las arquitecturas informáticas distribuidas para mejorar los procesos comerciales centrales. Los servicios de directorio actúan como una agenda telefónica para los recursos de red, almacenando información sobre usuarios, dispositivos y otros recursos para que puedan conectarse de forma rápida y segura.

A diferencia de las bases de datos relacionales tradicionales que organizan la información en filas y columnas, los servicios de directorio están diseñados jerárquicamente. Utilizando espacios de nombres, un método para clasificar los recursos de red y que sean fácilmente identificables, la estructura jerárquica de los servicios de directorio permite que millones de usuarios y dispositivos intercambien información a través de una red.