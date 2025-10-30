¿Qué es un servicio de directorio?

Un servicio de directorio es una base de datos centralizada que almacena y administra información sobre usuarios y dispositivos en una red. Los servicios de directorio constituyen la base de la gestión moderna de identidades y accesos (IAM), una capacidad esencial de los sistemas informáticos empresariales.
Juntos, los servicios de directorio e IAM permiten a las organizaciones controlar las cuentas de usuario, la autenticación, el control de acceso, los permisos y otros aspectos cruciales de la seguridad de la red.
Con el auge de Internet, el cloud computing y el teletrabajo, los servicios de directorio se han vuelto cruciales para la forma en que las organizaciones aprovechan las arquitecturas informáticas distribuidas para mejorar los procesos comerciales centrales. Los servicios de directorio actúan como una agenda telefónica para los recursos de red, almacenando información sobre usuarios, dispositivos y otros recursos para que puedan conectarse de forma rápida y segura.
A diferencia de las bases de datos relacionales tradicionales que organizan la información en filas y columnas, los servicios de directorio están diseñados jerárquicamente. Utilizando espacios de nombres, un método para clasificar los recursos de red y que sean fácilmente identificables, la estructura jerárquica de los servicios de directorio permite que millones de usuarios y dispositivos intercambien información a través de una red.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Los servicios de directorio están diseñados en torno a un modelo cliente/servidor, una configuración de red estándar en la que un programa es el "cliente" y el otro es el "servidor". En una base de datos de servicios de directorio, el cliente suele ser un usuario, un dispositivo o una aplicación.
El cliente busca un recurso contenido en la base de datos de servicios de directorio. Mientras tanto, la base de datos lleva a cabo un proceso de autenticación para ver si tiene los permisos necesarios para acceder al recurso, un proceso conocido como "autenticación".
El proceso de autenticación es el núcleo de la funcionalidad de los servicios de directorio porque establece si un usuario o dispositivo puede acceder a su recurso solicitado. La autenticación se realiza en tres pasos: acreditación, verificación y permisos.
Además del proceso de autenticación, los servidores de directorio también pueden depender de otros protocolos comunes para confirmar la identidad de un usuario y establecer a qué recursos pueden acceder:
Varios componentes clave son críticos para la funcionalidad de los servicios de directorio, ya que permiten a los usuarios autorizados, dispositivos y aplicaciones acceder a la información del directorio. A continuación, analizamos cada componente más detenidamente.
Las empresas modernas dependen de los servicios de directorio para una amplia gama de capacidades. Desde mejorar la seguridad y el cumplimiento hasta ayudar a lograr una alta disponibilidad, he aquí un vistazo a los principales beneficios empresariales de los servicios de directorio.
En lugar de exigir a los usuarios que se autentiquen varias veces a medida que se mueven por las distintas partes de una base de datos, los servicios de directorio se centran en un enfoque diferente. Permiten a los usuarios autenticarse una vez y utilizar un token o ticket para establecer su identidad en el futuro.
Este enfoque reduce la necesidad de crear y almacenar varias contraseñas y permite aplicar las mismas políticas de autenticación en toda la base de datos.
Los servicios de directorio permiten a los administradores centralizar y automatizar su enfoque de permisos y funciones. Por ejemplo, pueden añadir un usuario o una aplicación a un grupo y automatizar el proceso de darles acceso a los mismos recursos que los demás usuarios de ese grupo.
Este enfoque simplifica y agiliza las tareas de administración y reduce la probabilidad de error humano en los procesos manuales.
Los servicios de directorio modernos están equipados con algunas de las herramientas de cifrado más potentes que existen, lo que garantiza que la comunicación y el intercambio de recursos permanezcan seguros y reduce la probabilidad de que se produzca una vulneración de datos.
Además, muchos protocolos comunes en los que se basan los servicios de directorio (por ejemplo, TLS, SSL, MFA y SAML) ya cumplen con los estándares más rigurosos para la seguridad de datos, como HIPAA y SOC 2.
Los servicios de directorio están diseñados para procesar millones de solicitudes de autenticación al mismo tiempo sin afectar a su rendimiento, lo que los convierte en sistemas de alta disponibilidad.
Al distribuir ampliamente las réplicas de los datos de directorio a los que acceden los usuarios, pueden evitar constantemente el tiempo de inactividad incluso al gestionar cargas de trabajo más pesadas de lo habitual.
Los servicios de directorio pueden integrarse fácilmente en las instalaciones y basado en la nube, aprovechando tanto recursos físicos como virtuales y mezclándolos de manera fluida.
Las interfaces de programación de aplicaciones (API) ayudan a los equipos a integrar fácilmente los servicios de directorio con sistemas comunes como las bases de datos de recursos humanos, los sistemas de gestión de la relación con el cliente (CRM) y las aplicaciones web más utilizadas.
Al igual que otros sistemas distribuidos modernos y complejos, los servicios de directorio están luchando para hacer frente al aumento masivo de datos de red provocado por nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT).
Con más aplicaciones, usuarios y dispositivos accediendo y compartiendo información que en el pasado, incluso los servicios de directorio más sofisticados se enfrentan a nuevos retos.
Mantener la coherencia de los datos (es decir, el estado de los datos en el que todas las copias o instancias siguen siendo las mismas) siempre ha sido un reto en los servicios de directorio.
A medida que las bases de datos se hacen más grandes y complejas para satisfacer las necesidades de las nuevas tecnologías, mantener actualizadas las réplicas de datos es más difícil y puede afectar al rendimiento del sistema.
Proporcionar un acceso ininterrumpido a los servicios de directorio para todos los distintos usuarios y aplicaciones que lo necesitan es una tarea compleja y que requiere muchos recursos.
La tolerancia a fallos (la capacidad de permanecer operativo incluso cuando fallan los componentes y los sistemas) requiere pruebas de procedimiento sólidas y redundancias o los sistemas van a fallar, lo que provocará tiempos de inactividad.
Los servicios de directorio son objetivos atractivos para los malos actores y las ciberamenazas porque contienen información valiosa que es crítico para la actividad principal de las organizaciones que apoyan.
Los atacantes implementan una amplia gama de ataques selectivos, incluyendo ransomware y el robo de identidad, para obtener acceso no autorizado a los datos del directorio y utilizarlos para perjudicar a una empresa.
Los servicios de directorio se utilizan ampliamente a nivel empresarial y soportan una amplia gama de casos de uso. Estos son algunos de los más populares.
Los servicios de directorio respaldan la gestión de identidades y accesos (IAM) a través de procesos de autenticación sin fisuras (por ejemplo, el inicio de sesión único (SSO)), capacidades de cumplimiento automatizadas y un enfoque centralizado para gestionar las identidades digitales. IAM es un proceso de ciberseguridad que garantiza que los equipos puedan utilizar aplicaciones en la nube para colaborar de manera eficiente y segura.
Según un informe reciente, el tamaño del mercado global de IAM valía casi 18 mil millones de dólares en 2023. Además, se preveía que creciera más de 61 000 millones de dólares para el año 2032, lo que daría lugar a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15,3 %1.
La autenticación multifactor (MFA) es un método para verificar la identidad de un usuario a través de múltiples formas de prueba, como contraseñas e información biométrica.
Los servicios de directorio utilizan MFA para ofrecer a las organizaciones capas adicionales de protección cuando los usuarios trabajan de forma remota en varios dispositivos, como ordenadores personales, tablet y móviles. La MFA basada en directorios ayuda a proteger las cargas de trabajo y la información confidenciales de los malos actores y garantiza el cumplimiento de las políticas de directorios.
Los servicios de directorio permiten a las organizaciones configurar entornos de computación de código abierto, ecosistemas de cómputo donde el software subyacente es libre y está disponible para que cualquiera lo use y construya sobre él.
Por ejemplo, OpenLDAP es un servidor de directorios de código abierto y FreeIPA es una herramienta IAM de código abierto. Ambos habilitan servicios de directorio de código abierto para organizaciones que ejecutan Linux, el sistema operativo (SO) de código abierto más popular del mundo.
La mayoría de las empresas modernas están aprovechando la nube como parte de su viaje de transformación digital, un esfuerzo continuo para integrar la tecnología digital en todas las áreas de su organización. Los servicios de directorio son compatibles tanto con la nube híbrida como con los entornos multinube, arquitecturas de TI que combinan distintos tipos de recursos en la nube para optimizar la infraestructura de TI.
Por ejemplo, las soluciones avanzadas de servicios de directorio pueden proteger tanto las instancias de nube privada como pública para permitir una autenticación rápida y coherente de los usuarios y las aplicaciones.
Los servicios de directorio ayudan a las empresas a optimizar los recursos de red críticos, como grupos de usuarios, impresoras y servidores de archivos, mediante la integración con DNS y otros sistemas de red.
Los responsables de TI confían en los servicios de directorio para configurar e implementar recursos en una red con el mínimo esfuerzo, independientemente de la complejidad y el número de usuarios. Los servicios de directorio proporcionan un centro centralizado para gestionar los recursos de red, simplificando la administración y dando a los usuarios acceso instantáneo a los recursos que necesitan a través de SSO y otras formas de autenticación.
El auge de la IA, especialmente la IA generativa (IA gen), no solo está ayudando a automatizar procesos que antes requerían entrada manual, sino que también está cambiando fundamentalmente aspectos de los servicios de directorio. Por ejemplo, solo en arquitecturas de nube híbrida, el IBM Institute of Business Value (IBV) informa que el 68 % de los usuarios ya ha formalizado una política o un enfoque para el uso de IA generativa.
Antes considerados bases de datos estáticas, los servicios de directorio modernos con capacidades con IA son cada vez más inteligentes, adaptables e incluso autónomos. Aquí tienes tres ejemplos de capacidades con IA que están transformando los servicios de directorio.
En la nube, la IA aprovecha herramientas de infraestructura virtual altamente escalables que pueden aplicar machine learning (ML) a los datos y analizar grandes volúmenes casi en tiempo real.
Esta capacidad ha permitido la aparición de la tecnología de directorio como servicio (DaaS), soluciones IAM que automatizan aspectos de los servicios de directorio. Las soluciones DaaS están ganando popularidad en entornos complejos de nube híbrida y multinube para simplificar la incorporación de usuarios y aprovisionar nuevas cuentas.
Las capacidades de la IA están impulsando la forma en que las empresas obtienen información sobre el comportamiento de los usuarios en las soluciones de servicios de directorio. Estas capacidades ayudan a automatizar el análisis de datos en una amplia gama de puntos de datos, como la hora de inicio de sesión, la ubicación física y la selección de recursos.
El análisis de la IA puede detectar patrones en el comportamiento de los usuarios que permiten detectar las amenazas antes de que se traduzcan en una vulneración de datos.
Las herramientas de IA se están utilizando para automatizar aspectos de la gestión del ciclo de vida de los datos (DLM), un enfoque para gestionar los datos desde su entrada en la base de datos, pasando por su uso y eventual destrucción.
Las herramientas de IA pueden proporcionar automáticamente a los nuevos usuarios permisos de privilegios mínimos, un principio de seguridad que otorga a las nuevas cuentas los permisos mínimos necesarios para realizar una tarea o función. La automatización del acceso con privilegios mínimos reduce el trabajo manual y la probabilidad de errores humanos.
Descubra cómo una infraestructura de nube híbrida puede impulsar su estrategia de IA. Aprenda de los expertos de IBM cómo transformar la tecnología existente en un sistema ágil y preparado para la IA que impulse la innovación y la eficiencia en todas sus operaciones empresariales.
Explore cómo las soluciones de nube híbrida pueden optimizar sus operaciones empresariales impulsadas por la IA. Aprenda de los casos de éxito y las soluciones destacadas para ver cómo utilizan las empresas la nube híbrida de IBM para lograr una mayor eficiencia, escalabilidad y seguridad.
Conozca las principales diferencias entre infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) y software como servicio (SaaS). Explore cómo cada modelo de nube proporciona diferentes niveles de control, escalabilidad y gestión para satisfacer las diferentes necesidades empresariales.
Descubra los costes ocultos de escalar la IA generativa y aprenda de los expertos cómo hacer que sus inversiones en IA sean más eficientes y tengan un mayor impacto.
Aprenda los fundamentos de la gestión de TI, incluyendo por qué es crucial para las organizaciones modernas y las características clave que garantizan operaciones fluidas y eficientes en todos los sistemas tecnológicos.
IBM Cloud Infrastructure Center es una plataforma de software compatible con OpenStack para gestionar la infraestructura de las nubes privadas en IBM zSystems e IBM LinuxONE.
Descubra servidores, almacenamiento y software diseñados para su estrategia empresarial de nube híbrida e IA.
Encuentre la solución de infraestructura en la nube adecuada para las necesidades de su empresa y escale los recursos según la demanda.
Transforme la infraestructura de su empresa con las soluciones de nube híbrida y preparadas para la IA de IBM. Descubra servidores, almacenamiento y software diseñados para asegurar, escalar y modernizar su empresa o acceda a conocimientos de expertos para mejorar su estrategia de IA generativa.