¿Qué es el gobierno de datos en la banca?

A pesar de más de una década de legislación al respecto, los organismos reguladores han informado de un cumplimiento lento y de retos persistentes en el gobierno de datos. Cada vez más, los reguladores publican guías extensas y detalladas sobre cómo los bancos deberían priorizar y estructurar sus reformas.

En 2024, por ejemplo, el Banco Central Europeo (BCE) publicó una “Guía sobre la agregación de datos de riesgo y la presentación de informes de riesgo” de 20 páginas.7 Estas y otras guías van más allá de los principios abstractos y se extienden a una orientación concreta.

El BCE recomienda empezar con un ejercicio de priorización. Una estrategia eficaz de gobierno de datos se centra primero en los datos más importantes: informes de riesgos, divulgaciones de datos financieros y presentaciones de supervisión. Un marco sólido de gobierno de datos tendrá como objetivo garantizar que los elementos de datos críticos tengan propietarios de datos, estándares de calidad y controles definidos.

Tanto el BCBS como el BCE subrayan la importancia de concretar la propiedad de los datos, mapeando específicamente quién es responsable de un conjunto de datos determinado. Estas funciones suelen estar integradas en las funciones empresariales y de TI. Muchas empresas formalizan este acuerdo a través de administradores de datos, personas de las unidades de negocio responsables de la custodia y la gestión de la calidad de los datos (en sí mismo un concepto amplio que incluye la precisión, la integridad y la integridad de los datos). En última instancia, el objetivo es que las empresas dispongan de datos de alta calidad que respalden decisiones informadas y mejores tomas de decisiones.

Un boletín de 2026 del BCBS señala el linaje de datos, que define como "la trazabilidad de los datos desde su origen hasta su uso final", como un "componente desafiante" persistente para los bancos. BCBS señala que “los sistemas heredados, los ecosistemas de datos distribuidos” (es decir, los silos de datos)“ y la naturaleza dinámica del linaje de datos complican los esfuerzos de los bancos para confirmar la trazabilidad de extremo a extremo.” Pero insiste en su importancia y señala que el linaje de datos tiene beneficios empresariales inherentes, como la reducción de costes y la mejora de la eficiencia.8

Los controles unen todo. Las reglas de validación pueden detectar errores antes de que se propaguen, mientras que los controles de acceso pueden limitar el acceso a datos a los usuarios autorizados, evitando el acceso no autorizado. La clasificación de datos puede garantizar que la información confidencial se trate de esa manera, mientras que las políticas de retención y gestión del ciclo de vida pueden regular cuánto tiempo se conservan los datos y cuándo se eliminan de forma segura. Por último, en el caso de los flujos de trabajo manuales que persisten en los bancos, el gobierno puede centrarlos en los procesos de revisión y los registros de auditoría hasta que la automatización los sustituya, lo que ayuda a racionalizar las operaciones con el tiempo.