El IBM Institute for Business Value (IBV) publicó una guía para los bancos que buscan integrar herramientas y prácticas de IA en sus operaciones en su informe Global Outlook for Banking 2025 2. Algunas de las acciones clave son:

Ajustar el modelo de negocio para beneficiarse de la digitalización de los servicios financieros. Revisar sus estrategias empresariales transformando la forma en que atiende a los clientes. Ampliar su capacidad para atender a los clientes con finanzas integradas, permitiéndoles realizar operaciones bancarias en cualquier lugar y en cualquier momento. Mejorar las propuestas de asesoramiento con IA para capturar nuevas tarifas de servicio, tanto para consumidores, empresas y áreas especializadas como la banca de inversión. Reconsiderar las iniciativas de pago como la columna vertebral de los nuevos datos para fortalecer la gestión de riesgos con IA en todos los ecosistemas.

Impulse la eficiencia operativa utilizando la IA. Céntrese en cargas de trabajo de alto impacto para optimizar y mejorar las ofertas, haciéndolas de manera fluida digitalmente amigables. Adopte la IA para reimaginar los procesos de principio a fin, impulsando la eficiencia y la innovación. Diseñe para la nube híbrida con el fin de optimizar los costes y simplificar operaciones.

Renueve su cultura de gestión de riesgos,una en la que cada banquero se convierta en un gestor de riesgos de IA. Acelere el desarrollo de software con IA, pero no pase por alto el riesgo de una mayor complejidad: invierta en un gobierno claro de la plataforma para gestionar la seguridad, el cumplimiento y la resiliencia a medida que aumenta la innovación. Priorice el gobierno de datos para salvaguardar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, ayudando a garantizar que los modelos de IA se construyan sobre marcos sólidos para mitigar riesgos como las vulneraciones de datos, las incertidumbres legales y los sesgos de los modelos.

Implemente programas de formación inteligentes que estén al día con los avances tecnológicos. Nuestra perspectiva es que la IA es una ventaja de automatización y también una oportunidad de aumento, que permite a los banqueros reimaginar sus contribuciones en un sector transformado digitalmente.

Esto se aplica tanto a los dominios empresariales como a los departamentos de tecnología. A los bancos les puede costar encontrar las habilidades adecuadas y no pueden permitirse retrasar la recualificación de los trabajadores, que a menudo están atrapados en tareas rutinarias e incapaces de seguir el ritmo de la rápida innovación.

Lidere con IA o se quedará atrás. Los bancos deben articular claramente su estrategia empresarial para distinguirse de sus competidores en la era de la IA: la innovación tecnológica por sí sola no es suficiente. Pasar de innovar con IA a innovar basada en IA exige un enfoque de "IA primero", en el que la plataforma de IA se convierta en el centro de todas las estrategias y operativas