En el panorama de los servicios financieros en rápida evolución, adoptar la IA y la innovación a escala se ha vuelto imprescindible para que los bancos sigan siendo competitivos. Con el poder de la IA y el machine learning, las instituciones financieras pueden aprovechar el análisis predictivo, la detección de anomalías y los modelos de aprendizaje compartido para mejorar la estabilidad del sistema, detectar el fraude e impulsar experiencias superiores centradas en el cliente. A medida que avanzamos en 2023, el enfoque se ha desplazado hacia los servicios financieros digitales, que abarcan las finanzas integradas, la IA generativa y la migración de las superaplicaciones de China a un fenómeno global. Y todo esto mientras se equilibra la adopción de una estrategia de multicloud híbrido. Para que los bancos sigan siendo relevantes y competitivos en este nuevo mundo, es imperativo que se ajusten a las nuevas tendencias, comprendan la importancia de las finanzas abiertas y transformen sus sistemas principales. En última instancia, los bancos deben empezar por modernizar su núcleo a través de tecnologías como el multicloud híbrido y la IA.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
La IA generativa, ejemplificada por la explosión de soluciones avanzadas de modelos de lenguaje de gran tamaño en el mercado y vista más recientemente vía el lanzamiento de IBM watsonx, ofrece interesantes posibilidades en el asesoramiento financiero y el análisis de datos. Aunque el futuro inexplorado de la IA generativa plantea oportunidades en entornos financieros deterministas, la configuración adecuada de estos modelos puede simplificar conceptos financieros complejos y facilitar su comprensión por parte de los clientes. Las instituciones financieras deben aprovechar cuidadosamente la IA generativa para lograr el equilibrio adecuado entre innovación y uso ético. Por eso IBM somete todas sus tecnologías de IA a rigurosos procesos y protocolos para ofrecer soluciones fiables.
En un sector tan altamente regulado como el bancario, es mucho más importante que los clientes tengan este acceso al conjunto de herramientas, la Tecnología, la infraestructura y la experiencia en consultoría para crear sus propios — o afinar y adaptar los modelos de IA — en sus propios datos e implementarlos a escala en un entorno más fiable y abierto para impulsar el éxito empresarial. La diferenciación competitiva y el valor empresarial único podrán derivarse cada vez más de lo adaptable que pueda ser un modelo de IA a los datos y conocimientos de dominio únicos de una empresa.
Las finanzas integradas se han convertido en una tendencia de rápido crecimiento, revolucionando la forma en que los clientes interactúan con los productos y servicios financieros. Los bancos ahora tienen la oportunidad de integrar de manera fluida las capacidades financieras en diversos contextos, como el comercio en línea, la compra de coches y ecosistemas digitales emergentes, sin interrumpir los flujos de trabajo de los clientes. Al integrar los servicios financieros en las actividades cotidianas, los bancos pueden ofrecer experiencias hiperpersonalizadas y cómodas, lo que mejora la satisfacción y la fidelidad de los clientes.
Las superaplicaciones, populares en China, tienen el potencial de remodelar el panorama de los servicios financieros a nivel global. Al consolidar múltiples aplicaciones y servicios bajo una sola entidad, las super aplicaciones ofrecen a los clientes un ecosistema integral que integra la identidad digital, el pago instantáneo y capacidades basadas en datos de manera fluida. A medida que las finanzas embebidas ganan tracción y las APIs de banca abierta se vuelven más comunes, la visión de las superaplicaciones se está convirtiendo en realidad. Las instituciones financieras deben adaptarse a esta tendencia emergente y participar activamente en los ecosistemas digitales en evolución para ofrecer un mayor valor y satisfacer las expectativas cambiantes de los clientes.
La banca abierta ha sido un tema de debate durante varios años, y las regulaciones de la PSD2 impulsaron el progreso inicial. Ahora, las finanzas abiertas, una extensión de la PSD2, están preparadas para abrir aún más servicios y fomentar una economía impulsada por las API. Con las finanzas abiertas, los bancos se ven obligados a abrir API adicionales más allá de las cuentas de pago, lo que permite una mayor innovación y competencia en el sector financiero. Este cambio hacia economías basadas en datos sitúa las finanzas integradas en el núcleo de los servicios financieros. Los bancos con visión de futuro no solo cumplen con los requisitos regulatorios, sino que también aprovechan proactivamente las finanzas abiertas para distribuir sus servicios de forma eficiente y llegar a los clientes dondequiera que estén.
En este nuevo paradigma de finanzas digitales con IA, modernizar los sistemas centrales se vuelve imprescindible para que los bancos ofrezcan experiencias fluidas, aprovechen las tecnologías emergentes y sigan siendo competitivos. Los sistemas tradicionales heredados a menudo carecen de la flexibilidad, la escalabilidad y la agilidad necesarias para apoyar la Integración de las finanzas integradas, la IA generativa y las finanzas abiertas. Al transformar los sistemas centrales, los bancos pueden crear una base sólida que permite la integración fluida de nuevas tecnologías, facilita ecosistemas eficientes basados en API y mejora la experiencia del cliente.
El multicloud híbrido desempeña un papel crucial en facilitar este cambio. Permite a los bancos aprovechar la escalabilidad y la flexibilidad de los servicios cloud, manteniendo al mismo tiempo el control sobre los datos confidenciales a través de la nube privada y en las instalaciones. Adoptando un enfoque multicloud híbrido, los bancos pueden transformar sus sistemas principales, aprovechar capacidades de IA y machine learning, garantizar la seguridad de datos y el cumplimiento de los datos y integrarse de manera fluida con servicios y APIs de terceros. La nube híbrida proporciona la agilidad y la escalabilidad necesarias para respaldar la implementación rápida de nuevos servicios digitales, al tiempo que ofrece el control y la personalización que requieren las instituciones financieras.
Sin embargo, la transformación de los sistemas centrales y la transición a una infraestructura de nube híbrida no es una solución única. Cada banco tiene requisitos únicos, panoramas tecnológicos existentes y objetivos estratégicos. Es crucial alinear la hoja de ruta de tecnología de las soluciones fintech con la estrategia general del banco, incluyendo la estrategia digital. Esta alineación garantiza una ventaja competitiva, sostenibilidad y una convergencia fluida entre ambas hojas de ruta. La colaboración entre bancos, proveedores de fintech e IBM puede facilitar esta alineación y ayudar a los bancos a navegar por las complejidades de la transformación digital.
El sector de los servicios financieros está experimentando una profunda transformación impulsada por la IA, la innovación digital y el cambio hacia los servicios financieros digitales. Las finanzas embebidas, la IA generativa, el auge de las aplicaciones y las finanzas abiertas están transformando la experiencia del cliente y creando nuevas oportunidades para las instituciones financieras. Para aprovechar plenamente estas tendencias transformadoras, los bancos deben transformar sus sistemas centrales y adoptar una infraestructura multicloud híbrido. Esta Transformación no solo permite una Integración perfecta de las nuevas Tecnologías, sino que también mejora la eficiencia operativa, la agilidad y la seguridad de datos. A medida que los bancos emprenden este camino, la alineación estratégica entre la hoja de ruta y la estrategia es fundamental.
Únase a IBM para un webinar en el que demostraremos cómo encontrar un ROI real a través de iniciativas de IA agéntica, con ejemplos en sectores, casos de uso e incluso las propias historias de éxito de IBM.
Descubra por qué IBM ha sido reconocido como líder en el 2025 Gartner Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms.
Descubra cómo las organizaciones están pasando de lanzar la IA en proyectos piloto dispares a utilizarla para impulsar la transformación en el núcleo.
Acceda a nuestro catálogo completo de más de 100 cursos en línea al adquirir hoy mismo una suscripción individual o multiusuario, que le permitirá ampliar sus conocimientos en una amplia gama de nuestros productos a un precio bajo.
IBM® Granite es una familia de modelos de IA abiertos, eficaces y de confianza, adaptados a la empresa y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA. Explore las opciones de lenguaje, código, series temporales y límites de protección.
Dirigido por los principales líderes de opinión de IBM, el plan de estudios está diseñado para ayudar a los líderes empresariales a obtener el conocimiento necesario para priorizar las inversiones en IA que pueden impulsar el crecimiento.
Hemos encuestado a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo puede adelantarse.
Active estos cinco cambios de mentalidad para superar la incertidumbre, impulsar la reinvención empresarial e impulsar el crecimiento con la IA agentica.
Aprenda a incorporar con confianza la IA generativa y el machine learning a su negocio.
Entrene, valide, ajuste e implemente IA generativa, modelos fundacionales y capacidades de machine learning con IBM watsonx.ai, un estudio empresarial de nueva generación para desarrolladores de IA. Cree aplicaciones de IA en menos tiempo y con menos datos.
Ponga la IA al servicio de su negocio con la experiencia líder del sector y el portfolio de soluciones de IA de IBM.
Los servicios de IA de IBM Consulting ayudan a reinventar la forma de trabajar de las empresas usando IA para la transformación.
Obtenga acceso único a capacidades que abarcan el ciclo de vida de desarrollo de la IA. Produzca potentes soluciones de IA con interfaces intuitivas, flujos de trabajo y acceso a API y SDK estándar del sector.