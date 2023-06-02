La IA generativa, ejemplificada por la explosión de soluciones avanzadas de modelos de lenguaje de gran tamaño en el mercado y vista más recientemente vía el lanzamiento de IBM watsonx, ofrece interesantes posibilidades en el asesoramiento financiero y el análisis de datos. Aunque el futuro inexplorado de la IA generativa plantea oportunidades en entornos financieros deterministas, la configuración adecuada de estos modelos puede simplificar conceptos financieros complejos y facilitar su comprensión por parte de los clientes. Las instituciones financieras deben aprovechar cuidadosamente la IA generativa para lograr el equilibrio adecuado entre innovación y uso ético. Por eso IBM somete todas sus tecnologías de IA a rigurosos procesos y protocolos para ofrecer soluciones fiables.

En un sector tan altamente regulado como el bancario, es mucho más importante que los clientes tengan este acceso al conjunto de herramientas, la Tecnología, la infraestructura y la experiencia en consultoría para crear sus propios — o afinar y adaptar los modelos de IA — en sus propios datos e implementarlos a escala en un entorno más fiable y abierto para impulsar el éxito empresarial. La diferenciación competitiva y el valor empresarial único podrán derivarse cada vez más de lo adaptable que pueda ser un modelo de IA a los datos y conocimientos de dominio únicos de una empresa.