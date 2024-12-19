¿Qué es la computación como servicio (CaaS)?

Los servicios CaaS también se denominan a veces infraestructura como servicio (IaaS).

Primero, aclaremos nuestros términos. Puede haber cierta confusión, especialmente porque CaaS a menudo se denomina IaaS, y la computación como servicio comparte el mismo acrónimo que los contenedores como servicio.

Aunque tanto CaaS como IaaS permiten a los posibles usuarios solicitar y aprovisionar recursos, el término CaaS se utiliza a menudo para centrarse más en la flexibilidad que puede proporcionar el servicio. IaaS se utiliza con frecuencia para pintar una imagen de la infraestructura subyacente completa.

"Computación" es un paraguas que cubre todos los componentes necesarios para que los programas se ejecuten. Esto incluye la potencia de procesamiento, la memoria, las capacidades de red y varios recursos de almacenamiento.

Cuando hablamos de servicios informáticos, a menudo hablamos de:

Contenedores: los contenedores son un tipo de recurso informático que se utiliza con los servicios informáticos.

Máquinas virtuales: las máquinas virtuales (VM) son un tipo de software que imita un ordenador físico y permite a los usuarios ejecutar programas y sistemas operativos dentro de un entorno privado.