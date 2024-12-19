¿Qué es la computación como servicio (CaaS)?

¿Qué es la computación como servicio (CaaS)?

La computación como servicio (CaaS) es un modelo de negocio de pago por uso que permite a las organizaciones seleccionar recursos en la nube bajo demanda. Basado en la infraestructura de la nube, CaaS permite que las herramientas y los recursos informáticos procesen datos y ejecuten aplicaciones.

Los servicios CaaS también se denominan a veces infraestructura como servicio (IaaS).

Primero, aclaremos nuestros términos. Puede haber cierta confusión, especialmente porque CaaS a menudo se denomina IaaS, y la computación como servicio comparte el mismo acrónimo que los contenedores como servicio.

Aunque tanto CaaS como IaaS permiten a los posibles usuarios solicitar y aprovisionar recursos, el término CaaS se utiliza a menudo para centrarse más en la flexibilidad que puede proporcionar el servicio. IaaS se utiliza con frecuencia para pintar una imagen de la infraestructura subyacente completa.

"Computación" es un paraguas que cubre todos los componentes necesarios para que los programas se ejecuten. Esto incluye la potencia de procesamiento, la memoria, las capacidades de red y varios recursos de almacenamiento.

Cuando hablamos de servicios informáticos, a menudo hablamos de:

  • Contenedores: los contenedores son un tipo de recurso informático que se utiliza con los servicios informáticos.
  • Máquinas virtuales: las máquinas virtuales (VM) son un tipo de software que imita un ordenador físico y permite a los usuarios ejecutar programas y sistemas operativos dentro de un entorno privado.
  • Computación sin servidor: las funciones de la computación sin servidor son una configuración de computación en la nube en la que los proveedores de servicio cloud administran el servicio y supervisan su infraestructura, y el servicio realiza funciones como el aprovisionamiento de recursos y el escalado automático.

¿Cómo funciona la computación como servicio (CaaS)?

La computación como servicio (CaaS) se basa en gran medida en el concepto de virtualización, que permite a los ordenadores crear entornos virtuales. La tecnología de virtualización ofrece a las organizaciones un acceso rentable y flexible a la potencia informática, lo que anula las considerables inversiones en infraestructura que, de otro modo, podrían resultar necesarias.

El papel del proveedor de servicios en la nube es central para las operaciones de CaaS. Es el proveedor de servicios en la nube el que proporciona la potencia informática necesaria, gestiona la memoria y suministra otros servicios clave.

El papel del usuario en este acuerdo de alquiler es drásticamente más simple: registrarse, utilizar los servicios y pagar por recursos como los servidores virtuales, potencia de procesamiento y almacenamiento bajo demanda. El beneficio más obvio para el usuario es la comodidad añadida y la tranquilidad de saber que su uso de CaaS se gestiona de la manera más rentable posible.

CaaS funciona según tres pasos:

  1. La solicitud se realiza y se introduce: el usuario comienza el proceso de solicitud en la interfaz del proveedor de servicios en la nube escribiendo un comando de texto en la interfaz de línea de comandos (CLI). Aquí es donde se realiza la solicitud para acceder a una cantidad definida de potencia de cálculo. CaaS utiliza un sistema de nombres de dominio (DNS) que facilita a las personas el acceso a los servicios cloud sin tener que recordar direcciones IP complejas.
  2. Los recursos son asignados: tras recibir una solicitud, el proveedor de servicios en la nube responde recurriendo a su suministro de activos para migrar los recursos virtualizados necesarios, incluyendo los núcleos de CPU, RAM y almacenamiento, que están potenciados por el uso de unidades de estado sólido (SSD). Un registro de contenedores sirve como centro de almacenamiento y distribución de imágenes de contenedores, un elemento clave de la implementación de aplicaciones en CaaS.
  3. Se lanzan las funciones: el usuario puede conectarse a la máquina virtual asignada para el propósito del usuario mediante una conexión de red. Ahora el usuario puede ejecutar diferentes aplicaciones, con la ayuda de las interfaces de programación de aplicaciones (API) que sirven como puentes entre aplicaciones. Además, se puede poner en funcionamiento un backend, que permite a los usuarios transferir la gestión de las aplicaciones del lado del servidor a la infraestructura en la nube.
¿Qué empresas son las más adecuadas para CaaS?

Al analizar exactamente qué tipo de organización es probable que obtenga la máxima utilidad de las operaciones de CaaS, es probable que encontremos varias características que son variaciones sobre el mismo tema. Las empresas que están en una posición privilegiada para obtener los mayores beneficios de CaaS incluyen organizaciones que:

  • No quieren comprometerse a invertir en grandes costes iniciales de infraestructura
  • Esperan evitar los costes laborales adicionales asociados a la gestión de la infraestructura de hardware
  • No están realmente en condiciones de defender su propia seguridad corporativa en línea
  • Requieren cambios rápidos de escalabilidad para adaptarse a los periodos de mayor uso
  • Experimentan niveles cambiantes de demanda de potencia informática

Si sumamos todas esas condiciones, el retrato compuesto que emerge muestra una empresa que, como la mayoría de las organizaciones, navega por situaciones mixtas. La organización es lo suficientemente importante como para tener problemas de "gran empresa", pero es posible que no tenga el presupuesto o la mano de obra disponibles para hacer frente a esas necesidades de manera total y comprometida.

Incluso podría haber una sospecha dentro de la empresa de que el personal de TI podría no estar totalmente a la altura del desafío de mantener la empresa y sus activos intelectuales seguros. Además, aunque la empresa quiere evitar inversiones a gran escala, todavía quiere y necesita la agilidad de un sistema grande, uno que pueda escalarse hacia arriba o hacia abajo rápidamente en perfecta orquestación con sus necesidades de procesamiento momentáneo.

Así que, en conclusión, las empresas que podrían ser las más adecuadas para utilizar CaaS son aquellas que pueden tener un presupuesto limitado o moderado, pero que aún necesitan las ventajas de procesamiento de las que disfrutan organizaciones más importantes.

Beneficios de CaaS

La computación como servicio (CaaS) es un concepto que está perfectamente ajustado a los patrones de uso de los consumidores modernos, que favorecen la comodidad, la flexibilidad y la asequibilidad. Piense en el arrendamiento de automóviles, que actualmente representa aproximadamente el 20 % de la propiedad de automóviles en EE. UU.1 Los usuarios de CaaS también intentan evitar los considerables costes de inversión que supone la compra de equipos.

Además, tenga en cuenta la multitud de planes de telefonía móvil que pregonan el hecho de que no aplican contratos a largo plazo como parte de sus acuerdos de servicio. CaaS refleja un enfoque similar sin ataduras: puede usar solo lo que necesita, y solo durante el tiempo que lo necesite.

El uso de CaaS ofrece estos beneficios principales.

Menos inversión

Las consideraciones de costes suelen tener la máxima prioridad para las empresas. Esto hace que la perspectiva de CaaS parezca una opción sensata y rentable para muchos clientes potenciales. Estas empresas no solo evitan la compra de equipos costosos, sino que también ahorran los gastos futuros asociados con el mantenimiento de dichos equipos, que pueden resultar considerables. Estas empresas también ahorran en costes laborales asociados.

Seguridad mejorada

CaaS ofrece una plataforma centralizada y protocolos de seguridad avanzados como controles de acceso, cifrado de datos, detección de intrusiones y aplicación de parches mediante la automatización. El CaaS funciona bien para las empresas que desean fortalecer su posición de seguridad pero carecen de los recursos y la mano de obra para dedicar mucha energía de la empresa a dicha actividad. El CaaS puede limitar las vulnerabilidades y ayudar a prevenir la pérdida de datos.

Completamente escalable

Muchas organizaciones se enfrentan a un juego de adivinanzas continuo en el que deben predecir constantemente los servicios que necesitan, solo para descubrir más tarde que la empresa realmente necesitaba más o menos de lo que se aprovisionó. El CaaS puede ayudar a las empresas a evitar el sobreaprovisionamiento de servicios, ayudando a garantizar que obtengan exactamente lo que necesitan. Y si el negocio realmente cambia, el CaaS proporciona la flexibilidad para pivotar fácilmente según sea necesario.

Inconvenientes de CaaS

La comodidad añadida de utilizar CaaS, que resulta de trasladar todas las responsabilidades de gestión de las operaciones en las instalaciones a las operaciones gestionadas ofrecidas por el proveedor de servicios de cloud computing, suele tener un coste considerable y algunos riesgos potenciales dignos de mención.

Dependencia del proveedor

Aunque un enfoque orientado a CaaS tiene sentido para muchas organizaciones, cualquier empresa que lo elija debe darse cuenta de que simplemente no podrá mantener tanto control o flexibilidad sobre el proceso como lo hacía cuando lo gestionaba. Por ejemplo, los usuarios tienen menos control sobre la infraestructura que utilizan, con menos opciones de configuración y formas de personalizarla para su uso específico.

Penalizaciones por uso forzado

Como cualquiera que haya formado parte de un acuerdo de suscripción de pago sabe muy bien, siempre hay que tener en cuenta las posibles tarifas especiales y otros cargos, preferiblemente antes de inscribirse. El caso del CaaS no es diferente. Una empresa se registra en este servicio basándose en sus propias ideas de precios de sus próximas necesidades de servicio. Pero si el uso de esa empresa supera los límites previstos, es probable que se apliquen fuertes penalizaciones por exceso de uso.

Dependencia exclusiva de Internet

Todo en CaaS ocurre en línea, en el sitio del proveedor de servicios. Por lo tanto, los usuarios deben mantener una conexión a Internet viable. Además, los usuarios pueden experimentar problemas de latencia que afecten a ese proveedor. Del mismo modo, si el proveedor tiene una experiencia de interrupciones o problemas técnicos, es probable que el usuario también tenga una experiencia de interrupciones en el servicio. En ambos casos, el usuario puede encontrar dificultades y retrasos al intentar acceder a los datos de la empresa.

Posible exposición de seguridad

Cada vez que una empresa almacena sus datos en servidores remotos, existe el riesgo de una mayor vulnerabilidad. Múltiples violaciones de seguridad de alto perfil han demostrado que los proveedores de servicios pueden esforzarse por ofrecer medidas de seguridad mejoradas y crear un entorno fiable, pero eso no los hace inmunes a las ciberamenazas. Algunos hackers se dirigen específicamente a proveedores de servicios grandes y de confianza, en parte por la notoriedad añadida que obtienen sus delitos.

Compatibilidad y cumplimiento

El CaaS tiene que ver con la comodidad. Así que, podría pensar que sería fácil cambiar a otro proveedor de servicios en la nube, pero no siempre es así. La transferencia de datos a menudo se vuelve problemática a medida que se mueven los activos de datos de una plataforma a otra. Puede crear un estado de vendor lock-in en el que el usuario queda efectivamente atrapado por un proveedor. Existen cuestiones de cumplimiento que afectan al control de datos para diversos sectores que se ocupan de la información personal. Estas empresas podrían necesitar más seguridad de la que proporciona una nube pública.

Casos prácticos de CaaS

Existen numerosas razones para adoptar CaaS como estrategia empresarial. He aquí una lista de algunas de las razones más comunes por las que las empresas recurren al CaaS.

  • Soporte de DevOps: el CaaS quizás brille más cuando se trata de proporcionar soporte para el proceso de desarrollo. El CaaS permite a los usuarios poner en marcha entornos virtuales de forma rápida y sencilla para el desarrollo y las pruebas. Las ideas pueden avanzar rápidamente a través del proceso DevOps y convertirse en aplicaciones web, gracias a las herramientas para desarrolladores proporcionadas a través del CaaS.
  • Análisis de big data: una de las cosas que las organizaciones valoran del CaaS es la forma en que les permite beneficiarse de los recursos informáticos en línea para ayudar a procesar grandes conjuntos de datos con la esperanza de obtener conocimientos productivos. Las herramientas de análisis ayudan a desglosar el big data en activos más manejables.
  • Recuperación ante desastres: un uso clave del CaaS es crear un sistema de copia de seguridad que pueda mantenerse almacenado de forma segura en la nube en caso de necesidad de recuperación ante desastres. Una vez establecido esto, cualquier sistema que experimente un fallo puede sustituirse simplemente por el sistema de copia de seguridad, y los flujos de trabajo regulares pueden evitar la interrupción.
  • Compatibilidad con HPC: el CaaS puede habilitar potentes recursos informáticos, como la computación de alto rendimiento (HPC), que requiere considerable potencia de procesamiento de alta disponibilidad pero permite a las empresas ejecutar simulaciones complejas y cargas de trabajo de datos intensivas.
  • Machine learning: con la gran potencia computacional habilitada por CaaS, las aplicaciones de machine learning pueden soportar modelos complejos de machine learning. Las plataformas en la nube proporcionan un fácil acceso a herramientas, plantillas y tutoriales de machine learning.
  • Servicio ampliable: las empresas tienen una experiencia de períodos de máxima demanda informática y, cuando lo hacen, como durante una venta navideña, el CaaS les permite realizar un equilibrio de carga rápido para escalar el servicio para resistir el pico de tráfico y bajarlo después de que finalice dicho período.
  • Alojamiento de sitios web: las organizaciones que desean alojar sitios web en una infraestructura en la nube son otro caso de uso común para CaaS, que permite escalar sin complicaciones en función del tráfico del sitio web.
  • Soporte de IoT: el mundo ahora está lleno de dispositivos mejorados con capacidades de Internet de las cosas (IoT). Los dispositivos IoT dependen del CaaS para ayudar a ejecutar el procesamiento de datos pesados sin sobrecargar la potencia informática local de los dispositivos.
  • Gestión de costes: el caso de uso más popular para el CaaS podría ser la optimización del coste de la nube. El modelo de precios del CaaS (es decir, pagar solo por los recursos informáticos que utiliza) es atractivo para una amplia gama de empresas que buscan evitar realizar gastos sustanciales en hardware.

Proveedores líderes de CaaS

Numerosas empresas están trabajando en este espacio, cada una de las cuales ofrece su propia versión del CaaS:

  • AWS Compute Services: Amazon Web Services mantiene sus propios servicios relacionados con muchos propósitos para poder ofrecer múltiples servicios cloud a los usuarios. Por ejemplo, Amazon Elastic Container Service (ECS) utiliza el Docker Engine para imitar las funciones de Kubernetes, mientras que Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) ofrece una solución Kubernetes gestionada que admite la portabilidad y permite a los usuarios ejecutar clústeres de Kubernetes a través de centros de datos on-premises.
  • Microsoft Windows: durante años, Microsoft Windows ha estado ofreciendo su propia versión de CaaS, comercializada bajo el nombre de Windows como servicio (WaaS). Un modelo de suscripción basado en la nube da a los usuarios acceso al potente sistema operativo Windows y a las actualizaciones relacionadas. Microsoft también ofrece un servicio similar a los usuarios de Microsoft Azure.
  • VMware: VMware es otro proveedor de servicios en la nube que ofrece numerosos recursos, servicios web y almacenamiento (muchos de ellos relacionados con CaaS). VMware Servicios Cloud, por ejemplo, se puede utilizar con múltiples infraestructuras.

