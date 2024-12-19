¿Qué es la computación como servicio (CaaS)?

La computación como servicio (CaaS) es un modelo de negocio de pago por uso que permite a las organizaciones seleccionar recursos en la nube bajo demanda. Basado en la infraestructura de la nube, CaaS permite que las herramientas y los recursos informáticos procesen datos y ejecuten aplicaciones.
Los servicios CaaS también se denominan a veces infraestructura como servicio (IaaS).
Primero, aclaremos nuestros términos. Puede haber cierta confusión, especialmente porque CaaS a menudo se denomina IaaS, y la computación como servicio comparte el mismo acrónimo que los contenedores como servicio.
Aunque tanto CaaS como IaaS permiten a los posibles usuarios solicitar y aprovisionar recursos, el término CaaS se utiliza a menudo para centrarse más en la flexibilidad que puede proporcionar el servicio. IaaS se utiliza con frecuencia para pintar una imagen de la infraestructura subyacente completa.
"Computación" es un paraguas que cubre todos los componentes necesarios para que los programas se ejecuten. Esto incluye la potencia de procesamiento, la memoria, las capacidades de red y varios recursos de almacenamiento.
Cuando hablamos de servicios informáticos, a menudo hablamos de:
La computación como servicio (CaaS) se basa en gran medida en el concepto de virtualización, que permite a los ordenadores crear entornos virtuales. La tecnología de virtualización ofrece a las organizaciones un acceso rentable y flexible a la potencia informática, lo que anula las considerables inversiones en infraestructura que, de otro modo, podrían resultar necesarias.
El papel del proveedor de servicios en la nube es central para las operaciones de CaaS. Es el proveedor de servicios en la nube el que proporciona la potencia informática necesaria, gestiona la memoria y suministra otros servicios clave.
El papel del usuario en este acuerdo de alquiler es drásticamente más simple: registrarse, utilizar los servicios y pagar por recursos como los servidores virtuales, potencia de procesamiento y almacenamiento bajo demanda. El beneficio más obvio para el usuario es la comodidad añadida y la tranquilidad de saber que su uso de CaaS se gestiona de la manera más rentable posible.
CaaS funciona según tres pasos:
Al analizar exactamente qué tipo de organización es probable que obtenga la máxima utilidad de las operaciones de CaaS, es probable que encontremos varias características que son variaciones sobre el mismo tema. Las empresas que están en una posición privilegiada para obtener los mayores beneficios de CaaS incluyen organizaciones que:
Si sumamos todas esas condiciones, el retrato compuesto que emerge muestra una empresa que, como la mayoría de las organizaciones, navega por situaciones mixtas. La organización es lo suficientemente importante como para tener problemas de "gran empresa", pero es posible que no tenga el presupuesto o la mano de obra disponibles para hacer frente a esas necesidades de manera total y comprometida.
Incluso podría haber una sospecha dentro de la empresa de que el personal de TI podría no estar totalmente a la altura del desafío de mantener la empresa y sus activos intelectuales seguros. Además, aunque la empresa quiere evitar inversiones a gran escala, todavía quiere y necesita la agilidad de un sistema grande, uno que pueda escalarse hacia arriba o hacia abajo rápidamente en perfecta orquestación con sus necesidades de procesamiento momentáneo.
Así que, en conclusión, las empresas que podrían ser las más adecuadas para utilizar CaaS son aquellas que pueden tener un presupuesto limitado o moderado, pero que aún necesitan las ventajas de procesamiento de las que disfrutan organizaciones más importantes.
La computación como servicio (CaaS) es un concepto que está perfectamente ajustado a los patrones de uso de los consumidores modernos, que favorecen la comodidad, la flexibilidad y la asequibilidad. Piense en el arrendamiento de automóviles, que actualmente representa aproximadamente el 20 % de la propiedad de automóviles en EE. UU.1 Los usuarios de CaaS también intentan evitar los considerables costes de inversión que supone la compra de equipos.
Además, tenga en cuenta la multitud de planes de telefonía móvil que pregonan el hecho de que no aplican contratos a largo plazo como parte de sus acuerdos de servicio. CaaS refleja un enfoque similar sin ataduras: puede usar solo lo que necesita, y solo durante el tiempo que lo necesite.
El uso de CaaS ofrece estos beneficios principales.
Las consideraciones de costes suelen tener la máxima prioridad para las empresas. Esto hace que la perspectiva de CaaS parezca una opción sensata y rentable para muchos clientes potenciales. Estas empresas no solo evitan la compra de equipos costosos, sino que también ahorran los gastos futuros asociados con el mantenimiento de dichos equipos, que pueden resultar considerables. Estas empresas también ahorran en costes laborales asociados.
CaaS ofrece una plataforma centralizada y protocolos de seguridad avanzados como controles de acceso, cifrado de datos, detección de intrusiones y aplicación de parches mediante la automatización. El CaaS funciona bien para las empresas que desean fortalecer su posición de seguridad pero carecen de los recursos y la mano de obra para dedicar mucha energía de la empresa a dicha actividad. El CaaS puede limitar las vulnerabilidades y ayudar a prevenir la pérdida de datos.
Muchas organizaciones se enfrentan a un juego de adivinanzas continuo en el que deben predecir constantemente los servicios que necesitan, solo para descubrir más tarde que la empresa realmente necesitaba más o menos de lo que se aprovisionó. El CaaS puede ayudar a las empresas a evitar el sobreaprovisionamiento de servicios, ayudando a garantizar que obtengan exactamente lo que necesitan. Y si el negocio realmente cambia, el CaaS proporciona la flexibilidad para pivotar fácilmente según sea necesario.
La comodidad añadida de utilizar CaaS, que resulta de trasladar todas las responsabilidades de gestión de las operaciones en las instalaciones a las operaciones gestionadas ofrecidas por el proveedor de servicios de cloud computing, suele tener un coste considerable y algunos riesgos potenciales dignos de mención.
Aunque un enfoque orientado a CaaS tiene sentido para muchas organizaciones, cualquier empresa que lo elija debe darse cuenta de que simplemente no podrá mantener tanto control o flexibilidad sobre el proceso como lo hacía cuando lo gestionaba. Por ejemplo, los usuarios tienen menos control sobre la infraestructura que utilizan, con menos opciones de configuración y formas de personalizarla para su uso específico.
Como cualquiera que haya formado parte de un acuerdo de suscripción de pago sabe muy bien, siempre hay que tener en cuenta las posibles tarifas especiales y otros cargos, preferiblemente antes de inscribirse. El caso del CaaS no es diferente. Una empresa se registra en este servicio basándose en sus propias ideas de precios de sus próximas necesidades de servicio. Pero si el uso de esa empresa supera los límites previstos, es probable que se apliquen fuertes penalizaciones por exceso de uso.
Todo en CaaS ocurre en línea, en el sitio del proveedor de servicios. Por lo tanto, los usuarios deben mantener una conexión a Internet viable. Además, los usuarios pueden experimentar problemas de latencia que afecten a ese proveedor. Del mismo modo, si el proveedor tiene una experiencia de interrupciones o problemas técnicos, es probable que el usuario también tenga una experiencia de interrupciones en el servicio. En ambos casos, el usuario puede encontrar dificultades y retrasos al intentar acceder a los datos de la empresa.
Cada vez que una empresa almacena sus datos en servidores remotos, existe el riesgo de una mayor vulnerabilidad. Múltiples violaciones de seguridad de alto perfil han demostrado que los proveedores de servicios pueden esforzarse por ofrecer medidas de seguridad mejoradas y crear un entorno fiable, pero eso no los hace inmunes a las ciberamenazas. Algunos hackers se dirigen específicamente a proveedores de servicios grandes y de confianza, en parte por la notoriedad añadida que obtienen sus delitos.
El CaaS tiene que ver con la comodidad. Así que, podría pensar que sería fácil cambiar a otro proveedor de servicios en la nube, pero no siempre es así. La transferencia de datos a menudo se vuelve problemática a medida que se mueven los activos de datos de una plataforma a otra. Puede crear un estado de vendor lock-in en el que el usuario queda efectivamente atrapado por un proveedor. Existen cuestiones de cumplimiento que afectan al control de datos para diversos sectores que se ocupan de la información personal. Estas empresas podrían necesitar más seguridad de la que proporciona una nube pública.
Existen numerosas razones para adoptar CaaS como estrategia empresarial. He aquí una lista de algunas de las razones más comunes por las que las empresas recurren al CaaS.
Numerosas empresas están trabajando en este espacio, cada una de las cuales ofrece su propia versión del CaaS:
