¿Qué es el mantenimiento correctivo?

A diferencia de otros enfoques de gestión del mantenimiento, el mantenimiento en caso de avería no implica mantenimiento regular ni actividades rutinarias diseñadas para evitar que los activos fallen.

Cuando un equipo falla en un programa de mantenimiento correctivo, un técnico de reparaciones diagnostica el problema y crea una orden de trabajo. Mientras que otros enfoques de mantenimiento se basan en la monitorización basada en el estado (CBM) en tiempo real y en el análisis predictivo, el mantenimiento correctivo se basa exclusivamente en los eventos; las obras de mantenimiento solo comienzan cuando un activo ha fallado.

El mantenimiento correctivo es uno de los enfoques más antiguos y sencillos para la gestión de activos y todavía se utiliza en gran medida en muchos sectores. Los entornos industriales, los almacenes, las instalaciones sanitarias, las infraestructuras de servicios públicos y las flotas de transporte utilizan métodos de mantenimiento correctivo como parte fundamental de su estrategia de mantenimiento. Según un informe reciente, solo en entornos industriales, el mantenimiento correctivo fue la estrategia principal para el 38 % de los equipos de mantenimiento.1

Aunque el mantenimiento correctivo suele asociarse negativamente con tiempos de inactividad no planificados y mantenimiento de emergencia, puede seguir siendo una herramienta muy eficaz cuando se utiliza estratégicamente. Los equipos de mantenimiento sólidos se basan en programas de mantenimiento proactivo para sus activos más críticos y utilizan el mantenimiento correctivo para los equipos no críticos.