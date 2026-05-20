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Gestión de activos

¿Qué es el mantenimiento correctivo?

By Mesh Flinders , Ian Smalley
Publicado el 20 de mayo de 2026

Mantenimiento de avería, definido

El mantenimiento correctivo, también denominado mantenimiento reactivo o mantenimiento "hasta el fallo", es una estrategia de mantenimiento que utilizan las empresas para restablecer el funcionamiento de los activos tras un fallo del equipo.

A diferencia de otros enfoques de gestión del mantenimiento, el mantenimiento en caso de avería no implica mantenimiento regular ni actividades rutinarias diseñadas para evitar que los activos fallen.

Cuando un equipo falla en un programa de mantenimiento correctivo, un técnico de reparaciones diagnostica el problema y crea una orden de trabajo. Mientras que otros enfoques de mantenimiento se basan en la monitorización basada en el estado (CBM) en tiempo real y en el análisis predictivo, el mantenimiento correctivo se basa exclusivamente en los eventos; las obras de mantenimiento solo comienzan cuando un activo ha fallado.

El mantenimiento correctivo es uno de los enfoques más antiguos y sencillos para la gestión de activos y todavía se utiliza en gran medida en muchos sectores. Los entornos industriales, los almacenes, las instalaciones sanitarias, las infraestructuras de servicios públicos y las flotas de transporte utilizan métodos de mantenimiento correctivo como parte fundamental de su estrategia de mantenimiento. Según un informe reciente, solo en entornos industriales, el mantenimiento correctivo fue la estrategia principal para el 38 % de los equipos de mantenimiento.1

Aunque el mantenimiento correctivo suele asociarse negativamente con tiempos de inactividad no planificados y mantenimiento de emergencia, puede seguir siendo una herramienta muy eficaz cuando se utiliza estratégicamente. Los equipos de mantenimiento sólidos se basan en programas de mantenimiento proactivo para sus activos más críticos y utilizan el mantenimiento correctivo para los equipos no críticos.

CMMS para mantenimiento correctivo

Un sistema computarizado de gestión del mantenimiento (CMMS) es una solución de software diseñada para automatizar y mejorar aspectos de los programas de mantenimiento modernos. Con el auge de la inteligencia artificial (IA), el machine learning (ML) y el Internet de las Cosas (IoT), las herramientas CMMS se han convertido en centrales en muchas estrategias de mantenimiento.

En un programa de mantenimiento correctivo, el software CMMS rastrea qué activos están en planes de ejecución hasta el fallo y cuáles necesitan ser revisados regularmente mediante otro tipo de mantenimiento.

Estas son algunas de las actividades de mantenimiento correctivo que las herramientas de CMMS pueden mejorar:

  • Generación de órdenes de trabajo
  • Gestión de piezas de repuesto e inventario
  • Análisis de datos de mantenimiento
  • Documentación del procedimiento de mantenimiento
  • Optimización de losflujos de trabajo

Mantenimiento correctivo frente a mantenimiento correctivo

El mantenimiento correctivo está estrechamente relacionado con otro tipo de mantenimiento conocido como mantenimiento correctivo, pero hay diferencias clave entre ambos.

Si bien el mantenimiento correctivo solo es necesario cuando un equipo falla, el mantenimiento correctivo se puede utilizar durante todo el ciclo de vida del activo. Además, el mantenimiento correctivo suele dirigirse a activos con necesidades de reparación menos graves que los que requieren mantenimiento correctivo. Por último, a diferencia del mantenimiento correctivo, el mantenimiento correctivo rara vez provoca tiempo de inactividad no planificada.

Ambos enfoques difieren significativamente del mantenimiento proactivo, una estrategia que incluye tácticas preventivas y predictivas para ayudar a prevenir fallos de activos por completo.

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¿Cómo funciona el mantenimiento correctivo?

El proceso de mantenimiento correctivo es relativamente sencillo en comparación con otros tipos de mantenimiento más avanzados. Eche un vistazo más de cerca a cada paso.

1. Diagnóstico

Las reparaciones de mantenimiento correctivo comienzan cuando los operadores identifican un activo que no funciona correctamente.

Un técnico diagnostica el problema con más detalle y documenta la avería. El técnico crea una orden de trabajo, normalmente mediante una herramienta de CMMS, y describe el problema detalladamente al equipo de mantenimiento.

2. Priorización

Dependiendo de la criticidad del activo dañado, el equipo de mantenimiento debe decidir si repararlo inmediatamente utilizando procedimientos de mantenimiento de emergencia o programarlo para su reparación más adelante.

Evaluar la criticidad de los activos es una de las partes más importantes del mantenimiento en caso de avería porque, cuando falla un equipo no crítico, muchos activos pueden seguir funcionando sin interrupciones. Por ejemplo, reemplazar las bombillas en una instalación de almacenamiento después de que se quemen representa poco o ningún riesgo para las operaciones de la actividad principal, por lo que el mantenimiento de las bombillas generalmente se realiza utilizando un enfoque de funcionamiento hasta el fallo.

3. Reparación

Durante la fase de reparación del mantenimiento correctivo, los técnicos diagnostican la causa raíz de la avería del equipo y reemplazan o reparan los componentes dañados.

Los procedimientos típicos de mantenimiento durante esta fase incluyen inspecciones, pruebas y desmontaje para aislar y resolver problemas. Otras actividades de mantenimiento durante la fase de reparación incluyen la sustitución de cojinetes desgastados, apretar o aflojar tornillos e incluso reconstruir todo un sistema de producción cuando sea necesario.

La gestión estratégica de inventario y las piezas de repuesto desempeñan un papel importante durante la reparación, a menudo ayudada por un CMMS para ayudar a distribuir piezas y componentes según la criticidad del activo.

4. Pruebas

Antes de volver a poner el activo en servicio, los técnicos prueban y documentan minuciosamente su funcionalidad, evaluando los datos de mantenimiento de antes y después de una reparación para asegurarse de que funciona correctamente.

Las herramientas de CMMS ayudan a optimizar los enfoques de mantenimiento futuros durante esta fase al recopilar y analizar el historial de rendimiento de los activos para ayudar a los operadores a identificar patrones y evitar tiempos de inactividad no planificados.

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Tipos de mantenimiento correctivo

Hay dos tipos principales de mantenimiento correctivo: mantenimiento correctivo no planificado y mantenimiento correctivo planificado. Las organizaciones deben comprender en profundidad cada una de ellas para crear una estrategia de mantenimiento eficaz.

Mantenimiento no planificado por avería

La mayoría de los planes de mantenimiento categorizan el mantenimiento no planificado como una forma de mantenimiento reactivo y lo utilizan estratégicamente cuando el coste del tiempo de inactividad del activo debido a la reparación supera el coste del fallo del activo.

Los programas de mantenimiento exitosos utilizan el mantenimiento correctivo no planificadas solo cuando el equipo falla inesperadamente y requiere atención inmediata. En situaciones de reparación de emergencia, los técnicos suelen tener poca o ninguna advertencia antes de que falle el equipo, por lo que los equipos de mantenimiento deben entrenar para responder rápidamente y minimizar el tiempo de inactividad.

Los procedimientos de mantenimiento de emergencia pueden ser costosos cuando implican paradas, costes de mano de obra extra y compras aceleradas de piezas de repuesto. Son más disruptivas cuando una reparación de emergencia afecta a un activo crítico como una cinta transportadora en una planta de fabricación que la organización necesita para sus operaciones de actividades principales.

Como el tiempo de inactividad no planificado puede aumentar los costes de reparación y la probabilidad de que se produzcan interrupciones operativas, los equipos de mantenimiento deben equilibrar las actividades de mantenimiento correctivo con los enfoques de mantenimiento proactivos, preventivos y predictivos.

Mantenimiento planificado de avería

El mantenimiento planificado de averías, también llamado mantenimiento deliberado hasta el fallo, es más estratégico y rentable que el mantenimiento correctivo no planificado.

Con un enfoque planificado, las organizaciones permiten que los equipos no críticos funcionen hasta que fallen, porque es más rentable que repararlos de forma proactiva. Este enfoque de mantenimiento es más eficaz con activos no críticos y de bajo coste que no afectan a los resultados de la organización.

El mantenimiento planificado de averías ayuda a reducir las tareas de mantenimiento innecesarias y a asignar mejor los recursos a los activos críticos. Sin embargo, requiere más coordinación que el mantenimiento no planificado, lo que puede suponer una barrera para organizaciones menos maduras.

Los programas de mantenimiento de un enfoque planificado deben incluir inspecciones periódicas para garantizar que los fallos no crean riesgos de seguridad ni interrupciones operativas mayores. Además, los técnicos deben estar familiarizados con las herramientas de software CMMS que pueden evaluar y determinar qué activos son apropiados para un mantenimiento de bajo coste y de duración prolongada.

Beneficios del mantenimiento correctivo

A pesar de su reputación de causar tiempos de inactividad y frecuentes interrupciones operativas, el mantenimiento en caso de avería puede seguir siendo una herramienta eficaz cuando se utiliza correctamente.

Estos son algunos de sus beneficios:

  • Reducir los costes de mantenimiento iniciales: el mantenimiento correctivo ayuda a las organizaciones a reducir el gasto inicial en mano de obra, herramientas y administración que exigen los programas de mantenimiento proactivo y preventivo. El mantenimiento hasta el fallo también es una estrategia de mantenimiento altamente rentable en situaciones en las que el coste de reemplazar un activo es menor que inspeccionarlo y repararlo rutinariamente, y el riesgo para las operaciones comerciales generales si falla es bajo.
  • Operaciones de mantenimiento simplificadas: el mantenimiento correctivo puede ayudar a simplificar las operaciones de mantenimiento porque no requiere una planificación ni una monitorización de sistemas exhaustivas. Los equipos pueden reducir o eliminar las actividades rutinarias de mantenimiento como parte de un plan eficaz de mantenimiento correctivo, reduciendo el coste de piezas y mano de obra y limitando las interrupciones del flujo de trabajo.
  • Mayor utilización de los activos: los activos que funcionan según un modelo de fracaso conservan su valor para la organización durante toda su vida útil. En lugar de reemplazar piezas y componentes prematuramente, el mantenimiento en caso de avería garantiza que las empresas extraigan el máximo valor de ellos antes de que se retiren. Este enfoque ayuda a optimizar aspectos del rendimiento del ciclo de vida de los activos, especialmente para equipos de bajo coste y bajo riesgo con calendarios de fallos predecibles.
  • Menos tareas de mantenimiento innecesarias: si bien el mantenimiento preventivo tiene muchas ventajas, a menudo provoca una acumulación de tareas de mantenimiento rutinario que son redundantes e innecesarias. Por ejemplo, los componentes a los que aún les queda una vida útil sustancial pueden reemplazarse innecesariamente con un enfoque preventivo. El mantenimiento correctivo evita que esto suceda al garantizar que los trabajos de mantenimiento se realicen solo cuando falla un equipo.

Desafíos del mantenimiento correctivo

Aunque el mantenimiento correctivo puede ser una herramienta eficaz en una estrategia de mantenimiento equilibrada, conlleva riesgos significativos que las organizaciones deberían tener en cuenta:

  • Tiempos de inactividad no planificados: una de las principales razones por las que las organizaciones se resisten al mantenimiento correctivo es precisamente por los tiempos de inactividad no planificados. Cuando el equipo falla inesperadamente, puede hacer que las operaciones comerciales se detengan por completo. Un tiempo de inactividad inesperado perjudica la productividad, reduce la eficiencia operativa y puede provocar un daño generalizado a la reputación. Según un informe reciente, los tiempos de inactividad no planificados cuestan a las empresas industriales un mínimo de 10 000 USD por hora y pueden llegar a alcanzar hasta 500 000 USD por hora.2
  • Costes de reparación más altos: las actividades de mantenimiento de emergencia suelen costar más que las actividades de mantenimiento planificadas. Cuando un activo se estropea repentinamente, puede provocar costes de reparación inesperados, como mano de obra de contratista de emergencia y envío acelerado de piezas de repuesto. Si el activo falla catastróficamente, puede paralizar las operaciones durante días o incluso meses, lo que aumenta exponencialmente los costes de reparación.  
  • Riesgos de seguridad: los fallos repentinos del equipo pueden crear graves riesgos de seguridad para los trabajadores y dañar los almacenes, las plantas de fabricación y otras instalaciones. Por ejemplo, el mal funcionamiento de la maquinaria industrial y las averías en los sistemas eléctricos y los dispositivos presurizados pueden exponer a los empleados a condiciones peligrosas. Como el mantenimiento correctivo se centra en reaccionar ante los fallos en lugar de prevenirlos, puede ser difícil entrenar a los equipos de mantenimiento para la variedad de situaciones que pueden enfrentar al realizar reparaciones de emergencia.
  • Reducción de la vida útil de los activos: las averías repetidas reducen la vida útil general de la mayoría de los activos, incluso de los de bajo coste. Operar equipos hasta que fallan puede acelerar el desgaste, aumentar el esfuerzo sobre sistemas complejos y provocar fallos en cascada de equipos. Las organizaciones que necesitan extender los ciclos de vida de los activos al máximo deberían evitar el mantenimiento correctivo y centrarse en su lugar en programas de mantenimiento preventivo y predictivo .
  • Interrupciones en el flujo de trabajo: el mantenimiento por fallos frecuentemente detiene la continuidad del flujo de trabajo, deteniendo los calendarios de producción y complicando las operaciones principales, especialmente cuando se aplica incorrectamente a activos críticos. Cuando los activos críticos fallan, las interrupciones pueden repercutir toda una cadena de suministro, deteniendo las operaciones empresariales hasta que el activo sea reparado.

Ejemplos de mantenimiento correctivo

A pesar de sus deficiencias, las operaciones de mantenimiento modernas siguen dependiendo del mantenimiento correctivo para aspectos clave de sus estrategias generales de mantenimiento.

Estos son algunos ejemplos de mantenimiento correctivo en diferentes sectores:

  • Sistemas de iluminación: la mayoría de las organizaciones mantienen los sistemas de iluminación utilizando un enfoque de funcionamiento a fallo, ya que las bombillas no son un equipo crítico y su sustitución es económica. El mantenimiento correctivo planificado garantiza que las bombillas en almacenes, edificios de oficinas y otras instalaciones funcionen hasta el final de su vida útil y sean reemplazadas rápidamente.
  • Componentes de fabricación: en el sector de la fabricación, los técnicos aplican mantenimiento correctivo a la mayoría de las piezas y sistemas de maquinaria que no afectan directamente a la producción de outputs. Por ejemplo, los equipos de gestión de instalaciones suelen permitir que unidades secundarias como ventiladores de ventilación o cintas transportadoras de copia de seguridad funcionen hasta que fallen, porque repararlas o reemplazarlas es fácil y económica.
  • Flotas de vehículos: Los gestores de flotas recurren al mantenimiento preventivo para todos los vehículos que se acercan al final de su vida útil. En lugar de invertir mucho en mantenimiento proactivo, los operadores suelen reservar piezas y componentes de repuesto para vehículos más nuevos, ya que los costes importantes de reparación en vehículos antiguos pueden superar su valor de repuesto.
  • Equipos de TI no críticos: en los entornos de TI, los gerentes utilizan el mantenimiento correctivo para mantener el hardware periférico, como teclados, monitores e impresoras. Sin embargo, los ecosistemas de TI están muy interconectados y los responsables de mantenimiento dependen demasiado del mantenimiento y riesgo de fallos en el equipo que pueden causar un efecto cascada y afectar a otros sistemas y hardware.
  • Servicios públicos e infraestructuras energéticas: Aunque los proveedores suelen evitar el mantenimiento por fallo para activos críticos, con frecuencia dependen de él para atender a los menos críticos. Algunos ejemplos de activos que el sector de los servicios públicos y la energía mantienen en un plan de ejecución hasta el fallo son los sistemas de copia de seguridad no esenciales, las pantallas de monitorización de condiciones y los transformadores antiguos.
Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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    1. 25 estadísticas de mantenimiento que necesitas para 2026, MaintainX, 17 de octubre de 2025

    2 El tiempo de inactividad industrial cuesta hasta $500,000 por hora y puede ocurrir cada semana, ABB y Sapio Investigación, 14 de octubre de 2025