¿Qué es el mantenimiento correctivo?

El mantenimiento correctivo, también denominado mantenimiento reactivo o mantenimiento "hasta el fallo", es una estrategia de mantenimiento que utilizan las empresas para restablecer el funcionamiento de los activos tras un fallo del equipo.
A diferencia de otros enfoques de gestión del mantenimiento, el mantenimiento en caso de avería no implica mantenimiento regular ni actividades rutinarias diseñadas para evitar que los activos fallen.
Cuando un equipo falla en un programa de mantenimiento correctivo, un técnico de reparaciones diagnostica el problema y crea una orden de trabajo. Mientras que otros enfoques de mantenimiento se basan en la monitorización basada en el estado (CBM) en tiempo real y en el análisis predictivo, el mantenimiento correctivo se basa exclusivamente en los eventos; las obras de mantenimiento solo comienzan cuando un activo ha fallado.
El mantenimiento correctivo es uno de los enfoques más antiguos y sencillos para la gestión de activos y todavía se utiliza en gran medida en muchos sectores. Los entornos industriales, los almacenes, las instalaciones sanitarias, las infraestructuras de servicios públicos y las flotas de transporte utilizan métodos de mantenimiento correctivo como parte fundamental de su estrategia de mantenimiento. Según un informe reciente, solo en entornos industriales, el mantenimiento correctivo fue la estrategia principal para el 38 % de los equipos de mantenimiento.1
Aunque el mantenimiento correctivo suele asociarse negativamente con tiempos de inactividad no planificados y mantenimiento de emergencia, puede seguir siendo una herramienta muy eficaz cuando se utiliza estratégicamente. Los equipos de mantenimiento sólidos se basan en programas de mantenimiento proactivo para sus activos más críticos y utilizan el mantenimiento correctivo para los equipos no críticos.
Un sistema computarizado de gestión del mantenimiento (CMMS) es una solución de software diseñada para automatizar y mejorar aspectos de los programas de mantenimiento modernos. Con el auge de la inteligencia artificial (IA), el machine learning (ML) y el Internet de las Cosas (IoT), las herramientas CMMS se han convertido en centrales en muchas estrategias de mantenimiento.
En un programa de mantenimiento correctivo, el software CMMS rastrea qué activos están en planes de ejecución hasta el fallo y cuáles necesitan ser revisados regularmente mediante otro tipo de mantenimiento.
Estas son algunas de las actividades de mantenimiento correctivo que las herramientas de CMMS pueden mejorar:
El mantenimiento correctivo está estrechamente relacionado con otro tipo de mantenimiento conocido como mantenimiento correctivo, pero hay diferencias clave entre ambos.
Si bien el mantenimiento correctivo solo es necesario cuando un equipo falla, el mantenimiento correctivo se puede utilizar durante todo el ciclo de vida del activo. Además, el mantenimiento correctivo suele dirigirse a activos con necesidades de reparación menos graves que los que requieren mantenimiento correctivo. Por último, a diferencia del mantenimiento correctivo, el mantenimiento correctivo rara vez provoca tiempo de inactividad no planificada.
Ambos enfoques difieren significativamente del mantenimiento proactivo, una estrategia que incluye tácticas preventivas y predictivas para ayudar a prevenir fallos de activos por completo.
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El proceso de mantenimiento correctivo es relativamente sencillo en comparación con otros tipos de mantenimiento más avanzados. Eche un vistazo más de cerca a cada paso.
Las reparaciones de mantenimiento correctivo comienzan cuando los operadores identifican un activo que no funciona correctamente.
Un técnico diagnostica el problema con más detalle y documenta la avería. El técnico crea una orden de trabajo, normalmente mediante una herramienta de CMMS, y describe el problema detalladamente al equipo de mantenimiento.
Dependiendo de la criticidad del activo dañado, el equipo de mantenimiento debe decidir si repararlo inmediatamente utilizando procedimientos de mantenimiento de emergencia o programarlo para su reparación más adelante.
Evaluar la criticidad de los activos es una de las partes más importantes del mantenimiento en caso de avería porque, cuando falla un equipo no crítico, muchos activos pueden seguir funcionando sin interrupciones. Por ejemplo, reemplazar las bombillas en una instalación de almacenamiento después de que se quemen representa poco o ningún riesgo para las operaciones de la actividad principal, por lo que el mantenimiento de las bombillas generalmente se realiza utilizando un enfoque de funcionamiento hasta el fallo.
Durante la fase de reparación del mantenimiento correctivo, los técnicos diagnostican la causa raíz de la avería del equipo y reemplazan o reparan los componentes dañados.
Los procedimientos típicos de mantenimiento durante esta fase incluyen inspecciones, pruebas y desmontaje para aislar y resolver problemas. Otras actividades de mantenimiento durante la fase de reparación incluyen la sustitución de cojinetes desgastados, apretar o aflojar tornillos e incluso reconstruir todo un sistema de producción cuando sea necesario.
La gestión estratégica de inventario y las piezas de repuesto desempeñan un papel importante durante la reparación, a menudo ayudada por un CMMS para ayudar a distribuir piezas y componentes según la criticidad del activo.
Antes de volver a poner el activo en servicio, los técnicos prueban y documentan minuciosamente su funcionalidad, evaluando los datos de mantenimiento de antes y después de una reparación para asegurarse de que funciona correctamente.
Las herramientas de CMMS ayudan a optimizar los enfoques de mantenimiento futuros durante esta fase al recopilar y analizar el historial de rendimiento de los activos para ayudar a los operadores a identificar patrones y evitar tiempos de inactividad no planificados.
Hay dos tipos principales de mantenimiento correctivo: mantenimiento correctivo no planificado y mantenimiento correctivo planificado. Las organizaciones deben comprender en profundidad cada una de ellas para crear una estrategia de mantenimiento eficaz.
La mayoría de los planes de mantenimiento categorizan el mantenimiento no planificado como una forma de mantenimiento reactivo y lo utilizan estratégicamente cuando el coste del tiempo de inactividad del activo debido a la reparación supera el coste del fallo del activo.
Los programas de mantenimiento exitosos utilizan el mantenimiento correctivo no planificadas solo cuando el equipo falla inesperadamente y requiere atención inmediata. En situaciones de reparación de emergencia, los técnicos suelen tener poca o ninguna advertencia antes de que falle el equipo, por lo que los equipos de mantenimiento deben entrenar para responder rápidamente y minimizar el tiempo de inactividad.
Los procedimientos de mantenimiento de emergencia pueden ser costosos cuando implican paradas, costes de mano de obra extra y compras aceleradas de piezas de repuesto. Son más disruptivas cuando una reparación de emergencia afecta a un activo crítico como una cinta transportadora en una planta de fabricación que la organización necesita para sus operaciones de actividades principales.
Como el tiempo de inactividad no planificado puede aumentar los costes de reparación y la probabilidad de que se produzcan interrupciones operativas, los equipos de mantenimiento deben equilibrar las actividades de mantenimiento correctivo con los enfoques de mantenimiento proactivos, preventivos y predictivos.
El mantenimiento planificado de averías, también llamado mantenimiento deliberado hasta el fallo, es más estratégico y rentable que el mantenimiento correctivo no planificado.
Con un enfoque planificado, las organizaciones permiten que los equipos no críticos funcionen hasta que fallen, porque es más rentable que repararlos de forma proactiva. Este enfoque de mantenimiento es más eficaz con activos no críticos y de bajo coste que no afectan a los resultados de la organización.
El mantenimiento planificado de averías ayuda a reducir las tareas de mantenimiento innecesarias y a asignar mejor los recursos a los activos críticos. Sin embargo, requiere más coordinación que el mantenimiento no planificado, lo que puede suponer una barrera para organizaciones menos maduras.
Los programas de mantenimiento de un enfoque planificado deben incluir inspecciones periódicas para garantizar que los fallos no crean riesgos de seguridad ni interrupciones operativas mayores. Además, los técnicos deben estar familiarizados con las herramientas de software CMMS que pueden evaluar y determinar qué activos son apropiados para un mantenimiento de bajo coste y de duración prolongada.
A pesar de su reputación de causar tiempos de inactividad y frecuentes interrupciones operativas, el mantenimiento en caso de avería puede seguir siendo una herramienta eficaz cuando se utiliza correctamente.
Estos son algunos de sus beneficios:
Aunque el mantenimiento correctivo puede ser una herramienta eficaz en una estrategia de mantenimiento equilibrada, conlleva riesgos significativos que las organizaciones deberían tener en cuenta:
A pesar de sus deficiencias, las operaciones de mantenimiento modernas siguen dependiendo del mantenimiento correctivo para aspectos clave de sus estrategias generales de mantenimiento.
Estos son algunos ejemplos de mantenimiento correctivo en diferentes sectores:
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