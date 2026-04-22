¿Qué es el mantenimiento correctivo?

El mantenimiento correctivo es un enfoque popular que se centra en reparar los activos después de que se hayan averiado. En la práctica, el mantenimiento correctivo se diferencia de otros tipos de mantenimiento en que no es proactivo; solo ocurre cuando un activo no funciona correctamente.
En los enfoques modernos de gestión del mantenimiento, el mantenimiento correctivo se considera uno de los tres tipos fundamentales de mantenimiento, junto con el mantenimiento preventivo y el mantenimiento predictivo. El mantenimiento correctivo abarca tanto las correcciones rápidas realizadas inmediatamente después de una avería como las intervenciones planificadas realizadas en una fecha posterior.
En esencia, el mantenimiento correctivo ayuda a los equipos a tomar medidas correctivas cuando un activo falla. Los técnicos que realizan el mantenimiento correctivo suelen ejecutar una amplia gama de tareas de mantenimiento, desde ajustes menores hasta revisiones importantes, con el objetivo de que el activo vuelva a funcionar lo antes posible.
Varios factores pueden desencadenar un programa de mantenimiento correctivo, entre ellos:
Estos son los casos más comunes en los que el mantenimiento correctivo es más rentable y práctico que otros tipos de mantenimiento:
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El mantenimiento reactivo se refiere específicamente a un enfoque de mantenimiento en el que los técnicos reparan el equipo solo una vez que ha fallado. El fallo inesperado de un activo crítico, por ejemplo, con frecuencia desencadena un enfoque de mantenimiento reactivo. Los equipos de mantenimiento detectan la avería y responden con reparaciones de emergencia (a menudo bajo presión de tiempo) para evitar costosos tiempos de inactividad.
El mantenimiento correctivo es más amplio que el mantenimiento reactivo, y abarca tanto el mantenimiento correctivo no planificado como el planificado, es decir, las reparaciones identificadas como resultado de una avería inesperada o durante las inspecciones rutinarias y la monitorización de condiciones (CM).
Desde el punto de vista de la gestión del mantenimiento, el mantenimiento reactivo se considera un subconjunto del mantenimiento correctivo.
El mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo son enfoques fundamentalmente diferentes respecto al mantenimiento de activos.
El mantenimiento preventivo está diseñado para reducir la probabilidad de averías en los equipos mediante inspecciones rutinarias y tareas de mantenimiento programadas. Sin embargo, el mantenimiento correctivo solo se aplica una vez que el activo se ha estropeado. Según un informe reciente, el mantenimiento preventivo puede reducir los costes totales de mantenimiento entre un 12 y un 18 %.1
Las estrategias de mantenimiento preventivo bien diseñadas suelen incluir aspectos de mantenimiento correctivo para abordar fallos inesperados de los equipos y reducir la duración del tiempo de inactividad no planificado, que puede costar millones a las empresas.
Los programas de mantenimiento preventivo suelen ser más avanzados tecnológicamente debido a su mayor integración de la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT). Sin embargo, aún no pueden eliminar por completo la posibilidad de que se produzcan fallos en los equipos que requieran una intervención inmediata.
Diferencias clave entre los programas de mantenimiento correctivo y preventivo:
Los enfoques de mantenimiento correctivo siguen un proceso de seis pasos que comienza cuando un activo falla y termina cuando se restablece su funcionamiento y se identifica la causa raíz del fallo.
Los equipos de mantenimiento identifican un equipo defectuoso mediante inspecciones rutinarias o una supervisión automatizada y generan una orden de trabajo.
El auge de avanzados sistemas informatizados de monitorización del mantenimiento (GMAO) ha llevado a una mayor automatización de esta etapa. Los sistemas avanzados generan las órdenes de trabajo por sí mismos y envían notificaciones o escalamientos a los trabajadores sobre el terreno a través de dispositivos móviles.
Durante la fase de resolución de problemas y planificación, los técnicos de mantenimiento intentan diagnosticar el problema que provocó el fallo del equipo y establecer su causa raíz.
Una vez que tienen una idea clara de lo que sucedió, elaboran un plan para resolver el problema y seleccionan las piezas de repuesto adecuadas para reparar el equipo.
La fase de reparación del proceso de mantenimiento correctivo suele ser la más larga y difícil.
Los técnicos a menudo tienen que esperar a que lleguen las piezas de repuesto antes de poder empezar a trabajar. Una vez que las piezas necesarias están en el sitio, trabajan con cuidado y diligencia para que el equipo afectado vuelva a funcionar correctamente.
Antes de reintegrar los activos reparados en los procesos empresariales, los técnicos de mantenimiento prueban su rendimiento y fiabilidad.
Normalmente, esta etapa tiene una serie de pasos adicionales que son necesarios para validar el estado de funcionamiento de los activos y devolverlos al servicio.
Los técnicos modernos de mantenimiento y reparación de activos deben documentar minuciosamente cada paso de sus procesos de reparación para cumplir con la normativa y garantizar unas condiciones de trabajo seguras.
Una vez más, las herramientas avanzadas de GMAO desempeñan un papel en la automatización de aspectos de este paso, como el cierre de órdenes de trabajo, la información de registro y la captura de fotos. Las herramientas GMAO ayudan a los equipos de mantenimiento a acortar su tiempo medio de reparación (MTTR), una métrica clave para evaluar su rendimiento.
Las herramientas GMAO pueden detectar automáticamente fallos de equipos y generar órdenes de trabajo, enviando a un técnico de mantenimiento al lugar del fallo.
Las órdenes de trabajo típicas generadas por el GMAO incluyen:
Durante la fase de análisis de la causa raíz, los equipos de mantenimiento intentan identificar la causa subyacente de un fallo y elaborar un plan para evitar que se repita.
Las herramientas modernas de GMAO generan registros consultables de cada fallo y reparación que ha sufrido un activo y aplican análisis mejorados con IA para detectar tendencias y patrones en los datos históricos.
Las organizaciones dependen de dos tipos de mantenimiento correctivo, planificado y no planificado:
Aunque es más antiguo y menos avanzado tecnológicamente que otros enfoques de mantenimiento, el mantenimiento correctivo sigue desempeñando un papel importante dentro de los programas de mantenimiento modernos y bien equilibrados. Estos son algunos de sus beneficios más comunes:
También hay algunos desafíos notables asociados con el mantenimiento correctivo:
El mantenimiento correctivo tiene mala reputación en la mayoría de los entornos de mantenimiento modernos porque se asocia con averías, fallos en el equipo e interrupciones en la actividad principal. Aunque estos problemas podrían haber sido el caso en el pasado, muchos enfoques modernos del mantenimiento correctivo lo combinan estratégicamente con prácticas de mantenimiento predictivo para evitar estos resultados negativos.
Cuando los equipos de mantenimiento confían en el mantenimiento predictivo para los activos críticos y utilizan el mantenimiento correctivo para los menos críticos, este último ayuda a reducir los costes y a centrar más los recursos donde sea necesario.
Las estrategias de mantenimiento modernas y equilibradas se basan en múltiples enfoques para mantener la estado y el rendimiento de los activos y prolongar su ciclo de vida el mayor tiempo posible.
Los equipos de mantenimiento suelen implementar el mantenimiento correctivo junto con el mantenimiento predictivo, el mantenimiento preventivo y el mantenimiento basado en la condición para lograr los mejores resultados. Estos son algunos de los factores que tienen en cuenta al considerar qué tipo de mantenimiento es el adecuado para un activo.
Las organizaciones se basan en varios KPI para evaluar el rendimiento de sus programas de mantenimiento correctivo. El sector del mantenimiento utiliza habitualmente estas métricas para ayudar a los equipos a mejorar y perfeccionar sus enfoques de mantenimiento:
Así es como se utiliza el mantenimiento correctivo en diferentes sectores:
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