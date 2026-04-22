agricultor inspeccionando el aceite de su tractor
Operaciones de negocio

¿Qué es el mantenimiento correctivo?

By Mesh Flinders , Ian Smalley
Publicado el 22 de abril de 2026

Definición de mantenimiento correctivo

El mantenimiento correctivo es un enfoque popular que se centra en reparar los activos después de que se hayan averiado. En la práctica, el mantenimiento correctivo se diferencia de otros tipos de mantenimiento en que no es proactivo; solo ocurre cuando un activo no funciona correctamente.

En los enfoques modernos de gestión del mantenimiento, el mantenimiento correctivo se considera uno de los tres tipos fundamentales de mantenimiento, junto con el mantenimiento preventivo y el mantenimiento predictivo. El mantenimiento correctivo abarca tanto las correcciones rápidas realizadas inmediatamente después de una avería como las intervenciones planificadas realizadas en una fecha posterior.  

En esencia, el mantenimiento correctivo ayuda a los equipos a tomar medidas correctivas cuando un activo falla. Los técnicos que realizan el mantenimiento correctivo suelen ejecutar una amplia gama de tareas de mantenimiento, desde ajustes menores hasta revisiones importantes, con el objetivo de que el activo vuelva a funcionar lo antes posible.

¿Qué desencadena el mantenimiento correctivo?

Varios factores pueden desencadenar un programa de mantenimiento correctivo, entre ellos:

  • Fallo o avería inesperada del equipo
  • Detección de fallos durante las inspecciones rutinarias
  • Alertas basadas en el estado de los sistemas de vigilancia
  • Desgaste normal
  • Incidentes de seguridad en el lugar de trabajo
  • Infracciones de cumplimiento

¿Qué tipos de equipos deben repararse utilizando el mantenimiento correctivo?

Estos son los casos más comunes en los que el mantenimiento correctivo es más rentable y práctico que otros tipos de mantenimiento:

  • Activos no críticos en los que es poco probable que el fallo de los activos afecte a los procesos críticos para el negocio
  • Equipos de bajo coste donde reemplazar un componente es más barato que depender de métodos de mantenimiento preventivo
  • Sistemas equipados con redundancias y copias de seguridad
  • Activos con patrones de fallo impredecibles
  • Equipos con una vida útil y necesidades operativas a corto plazo

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Mantenimiento reactivo vs. mantenimiento correctivo

El mantenimiento reactivo se refiere específicamente a un enfoque de mantenimiento en el que los técnicos reparan el equipo solo una vez que ha fallado. El fallo inesperado de un activo crítico, por ejemplo, con frecuencia desencadena un enfoque de mantenimiento reactivo. Los equipos de mantenimiento detectan la avería y responden con reparaciones de emergencia (a menudo bajo presión de tiempo) para evitar costosos tiempos de inactividad.

El mantenimiento correctivo es más amplio que el mantenimiento reactivo, y abarca tanto el mantenimiento correctivo no planificado como el planificado, es decir, las reparaciones identificadas como resultado de una avería inesperada o durante las inspecciones rutinarias y la monitorización de condiciones (CM).

Desde el punto de vista de la gestión del mantenimiento, el mantenimiento reactivo se considera un subconjunto del mantenimiento correctivo.

Mantenimiento preventivo vs. mantenimiento correctivo  

El mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo son enfoques fundamentalmente diferentes respecto al mantenimiento de activos.

El mantenimiento preventivo está diseñado para reducir la probabilidad de averías en los equipos mediante inspecciones rutinarias y tareas de mantenimiento programadas. Sin embargo, el mantenimiento correctivo solo se aplica una vez que el activo se ha estropeado. Según un informe reciente, el mantenimiento preventivo puede reducir los costes totales de mantenimiento entre un 12 y un 18 %.1

Las estrategias de mantenimiento preventivo bien diseñadas suelen incluir aspectos de mantenimiento correctivo para abordar fallos inesperados de los equipos y reducir la duración del tiempo de inactividad no planificado, que puede costar millones a las empresas.

Los programas de mantenimiento preventivo suelen ser más avanzados tecnológicamente debido a su mayor integración de la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT). Sin embargo, aún no pueden eliminar por completo la posibilidad de que se produzcan fallos en los equipos que requieran una intervención inmediata.

Diferencias clave entre los programas de mantenimiento correctivo y preventivo:

  • Calendario: los equipos de mantenimiento programan el mantenimiento preventivo con antelación, normalmente a una hora óptima para las operaciones de la empresa. Confían en el mantenimiento correctivo para cuando el equipo funciona mal de forma inesperada.
  • Caso de uso: los técnicos confían en el mantenimiento preventivo para evitar fallos en los equipos y paradas de trabajo. El mantenimiento correctivo se utiliza para restaurar la funcionalidad del activo.
  • Estructura de costes: los responsables de mantenimiento suelen poder distribuir los costes de mantenimiento preventivo a lo largo del tiempo, programando las reparaciones de forma estratégica. El mantenimiento correctivo requiere un gasto inmediato y no planificado en reparaciones y piezas de repuesto de emergencia.
  • Impacto en las operaciones comerciales: los programas de mantenimiento preventivo ayudan a reducir los tiempos de inactividad inesperados programando las reparaciones con antelación. El mantenimiento correctivo a menudo provoca paros en el trabajo, mientras que los equipos de reparación se ocupan de los fallos de los equipos.
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Los seis pasos del mantenimiento correctivo

Los enfoques de mantenimiento correctivo siguen un proceso de seis pasos que comienza cuando un activo falla y termina cuando se restablece su funcionamiento y se identifica la causa raíz del fallo.

1. Detección

Los equipos de mantenimiento identifican un equipo defectuoso mediante inspecciones rutinarias o una supervisión automatizada y generan una orden de trabajo.

El auge de avanzados sistemas informatizados de monitorización del mantenimiento (GMAO) ha llevado a una mayor automatización de esta etapa. Los sistemas avanzados generan las órdenes de trabajo por sí mismos y envían notificaciones o escalamientos a los trabajadores sobre el terreno a través de dispositivos móviles.

2. Resolución de problemas y planificación

Durante la fase de resolución de problemas y planificación, los técnicos de mantenimiento intentan diagnosticar el problema que provocó el fallo del equipo y establecer su causa raíz.

Una vez que tienen una idea clara de lo que sucedió, elaboran un plan para resolver el problema y seleccionan las piezas de repuesto adecuadas para reparar el equipo.

3. Reparación

La fase de reparación del proceso de mantenimiento correctivo suele ser la más larga y difícil.

Los técnicos a menudo tienen que esperar a que lleguen las piezas de repuesto antes de poder empezar a trabajar. Una vez que las piezas necesarias están en el sitio, trabajan con cuidado y diligencia para que el equipo afectado vuelva a funcionar correctamente.

4. Pruebas

Antes de reintegrar los activos reparados en los procesos empresariales, los técnicos de mantenimiento prueban su rendimiento y fiabilidad.

Normalmente, esta etapa tiene una serie de pasos adicionales que son necesarios para validar el estado de funcionamiento de los activos y devolverlos al servicio.

5. Documentación

Los técnicos modernos de mantenimiento y reparación de activos deben documentar minuciosamente cada paso de sus procesos de reparación para cumplir con la normativa y garantizar unas condiciones de trabajo seguras.

Una vez más, las herramientas avanzadas de GMAO desempeñan un papel en la automatización de aspectos de este paso, como el cierre de órdenes de trabajo, la información de registro y la captura de fotos. Las herramientas GMAO ayudan a los equipos de mantenimiento a acortar su tiempo medio de reparación (MTTR), una métrica clave para evaluar su rendimiento.

Las herramientas GMAO pueden detectar automáticamente fallos de equipos y generar órdenes de trabajo, enviando a un técnico de mantenimiento al lugar del fallo.

Las órdenes de trabajo típicas generadas por el GMAO incluyen:

  • Una descripción detallada del equipo que funciona mal y cómo ha fallado
  • Marcas de tiempo que indican la hora y el lugar exactos del fallo
  • Conclusiones del análisis de la causa raíz basadas en los datos históricos disponibles
  • Tareas de mantenimiento correctivo realizadas en el pasado
  • Piezas de repuesto utilizadas en reparaciones anteriores
  • Horas de trabajo acumuladas y costes de reparaciones anteriores
  • Duración probable del tiempo de inactividad del equipo y las interrupciones resultantes en los procesos empresariales

Análisis de la causa raíz

Durante la fase de análisis de la causa raíz, los equipos de mantenimiento intentan identificar la causa subyacente de un fallo y elaborar un plan para evitar que se repita.

Las herramientas modernas de GMAO generan registros consultables de cada fallo y reparación que ha sufrido un activo y aplican análisis mejorados con IA para detectar tendencias y patrones en los datos históricos.

Tipos de mantenimiento correctivo

Las organizaciones dependen de dos tipos de mantenimiento correctivo, planificado y no planificado:

  • Mantenimiento correctivo planificado: cuando los técnicos detectan un fallo, las organizaciones utilizan el mantenimiento correctivo planificado para programar las reparaciones para una fecha posterior. El mantenimiento correctivo planificado ayuda a las organizaciones a reducir la interrupción operativa que puede producirse cuando el equipo falla inesperadamente.
  • Mantenimiento correctivo no planificado: el mantenimiento correctivo no planificado es el mantenimiento inmediato que se produce en respuesta a una avería del equipo. Las empresas confían en el mantenimiento correctivo no planificado principalmente para realizar reparaciones de emergencia en los equipos que están experimentando tiempo de inactividad como resultado de una avería. 

Beneficios del mantenimiento correctivo

Aunque es más antiguo y menos avanzado tecnológicamente que otros enfoques de mantenimiento, el mantenimiento correctivo sigue desempeñando un papel importante dentro de los programas de mantenimiento modernos y bien equilibrados. Estos son algunos de sus beneficios más comunes:

  • Menores costes para ciertos activos: el mantenimiento correctivo proporciona una alternativa de bajo coste y bajo riesgo para mantener activos que no son críticos para la actividad principal. A veces, hacer funcionar los equipos hasta que fallen y emplear el mantenimiento correctivo para repararlos o reemplazarlos ayuda a los equipos a reducir los costes de mano de obra y evitar tareas de mantenimiento innecesarias.
  • Menos planificación: los programas de mantenimiento correctivo no requieren tanta planificación inicial para ejecutarse, ya que abordan los problemas a medida que surgen en lugar de hacerlo de acuerdo con un calendario rigurosamente planificado. Las organizaciones que implementan un enfoque de mantenimiento correctivo o de ejecución hasta el fallo pueden asignar menos recursos a las inspecciones rutinarias y reparar o reemplazar el equipo solo cuando se rompe.
  • Reducción del riesgo de fallos inducidos por el mantenimiento: el mantenimiento preventivo y el predictivo requieren que los técnicos intervengan de forma proactiva, incluso cuando un equipo funciona correctamente. Aunque estas tareas de mantenimiento sean bien intencionadas, pueden provocar fallos inesperados cuando se realizan de forma incorrecta, especialmente en sistemas complejos. El mantenimiento correctivo reduce el riesgo de errores humanos y de que un reensamblaje inadecuado perturbe un sistema estable.
  • Mayor flexibilidad: el mantenimiento correctivo es más flexible que otras actividades de mantenimiento, lo que permite a las organizaciones adaptar los planes de mantenimiento para satisfacer las demandas del mundo real, como averías inesperadas de los equipos y cambios repentinos en las condiciones. Este enfoque hace que el mantenimiento correctivo sea muy sensible a los cambios del entorno, a diferencia de otros enfoques de mantenimiento que requieren una planificación y programación cuidadosas.
  • Mayor eficacia: el mantenimiento correctivo es más eficaz en el uso de los recursos que otros tipos de programas de mantenimiento porque permite a los equipos asignar mejor los recursos allí donde son más necesarios. Los recursos valiosos, como el tiempo de los técnicos y el inventario de piezas, pueden centrarse más en los activos que afectan directamente a las operaciones empresariales. Este enfoque ayuda a mantener las tareas de mantenimiento centradas en activos de alta prioridad y permite que los activos de baja prioridad fallen sin consecuencias graves.
  • Mejora continua: el mantenimiento correctivo permite la mejora continua en todos los equipos y sistemas de mantenimiento mediante el análisis riguroso de los datos de mantenimiento recogidos de las reparaciones. Con el tiempo, las herramientas GMAO pueden detectar patrones de fallos y fallos repetidos y estimar los costes de reparación basándose en eventos pasados.

Desafíos del mantenimiento correctivo

También hay algunos desafíos notables asociados con el mantenimiento correctivo:

  • Tiempos de inactividad no planificados: permitir que los activos funcionen sin supervisión puede provocar tiempos de inactividad no planificados cuando finalmente se averíen. Dependiendo de la complejidad del activo, de su esencia para los procesos empresariales centrales y de las piezas y mano de obra necesarias para repararlo, el mantenimiento correctivo puede ser disruptivo y afectar a la productividad.
  • Costes de mantenimiento inesperados: el coste inesperado de realizar reparaciones de emergencia y pagar el envío urgente de piezas de repuesto y las horas extra de mano de obra puede interrumpir los programas de mantenimiento. Aunque reducir los costes asociados al mantenimiento de activos menos críticos es una ventaja de los programas de mantenimiento correctivo, los gestores deben sopesar esta reducción frente a la posibilidad de un gasto repentino e imprevisto cuando los activos fallen inesperadamente.
  • Mayor riesgo para la seguridad de los trabajadores: los fallos inesperados del equipo representan riesgos para la seguridad de los trabajadores, especialmente en los sectores de la fabricación, los servicios públicos y la salud. Cuando el equipo no se comporta de forma constante, puede hacer que una zona segura y controlada se vuelva peligrosa en un instante.  

¿Por qué el mantenimiento correctivo tiene una percepción negativa entre los profesionales del sector?

El mantenimiento correctivo tiene mala reputación en la mayoría de los entornos de mantenimiento modernos porque se asocia con averías, fallos en el equipo e interrupciones en la actividad principal. Aunque estos problemas podrían haber sido el caso en el pasado, muchos enfoques modernos del mantenimiento correctivo lo combinan estratégicamente con prácticas de mantenimiento predictivo para evitar estos resultados negativos.

Cuando los equipos de mantenimiento confían en el mantenimiento predictivo para los activos críticos y utilizan el mantenimiento correctivo para los menos críticos, este último ayuda a reducir los costes y a centrar más los recursos donde sea necesario.

Cómo implementar el mantenimiento correctivo en una estrategia de mantenimiento equilibrada

Las estrategias de mantenimiento modernas y equilibradas se basan en múltiples enfoques para mantener la estado y el rendimiento de los activos y prolongar su ciclo de vida el mayor tiempo posible.

Los equipos de mantenimiento suelen implementar el mantenimiento correctivo junto con el mantenimiento predictivo, el mantenimiento preventivo y el mantenimiento basado en la condición para lograr los mejores resultados. Estos son algunos de los factores que tienen en cuenta al considerar qué tipo de mantenimiento es el adecuado para un activo.

  • Criticidad: los activos críticos (activos en los que un fallo interrumpiría la actividad principal) no suelen mantenerse mediante un enfoque de mantenimiento correctivo. Los activos críticos deben mantenerse con estrategias proactivas y predictivas que den prioridad a la continuidad del negocio.
  • Riesgo: para seleccionar el enfoque de mantenimiento adecuado para un activo, los responsables de mantenimiento evalúan el riesgo en torno a los fallos de los equipos, incluyendo la seguridad de los trabajadores y el impacto financiero y operativo. Los enfoques de mantenimiento correctivo y de ejecución hasta el fallo son más apropiados para activos de bajo riesgo y bajo coste, donde es poco probable que un fallo interrumpa los procesos de la actividad principal.
  • Integración de GMAO: las herramientas modernas de GMAO pueden mejorar drásticamente los resultados del mantenimiento correctivo, reduciendo el coste o el riesgo y documentando y analizando rigurosamente cada reparación realizada. La documentación de GMAO refuerza el cumplimiento en sectores fuertemente regulados como la sanidad y los servicios financieros, al tiempo que reduce el riesgo de infracciones costosas.
  • Mejora continua: el análisis de la causa raíz y el seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI) en los procesos de mantenimiento correctivo ayudan a los equipos de mantenimiento a mejorar los resultados a lo largo del tiempo. Los datos sobre fallos recopilados durante el mantenimiento correctivo pueden ayudar a mejorar los métodos de mantenimiento proactivo, predictivo y preventivo en el futuro.  

KPI y métricas de mantenimiento correctivo

Las organizaciones se basan en varios KPI para evaluar el rendimiento de sus programas de mantenimiento correctivo. El sector del mantenimiento utiliza habitualmente estas métricas para ayudar a los equipos a mejorar y perfeccionar sus enfoques de mantenimiento:

  • Tiempo medio de reparación (MTTR): el tiempo medio de reparación (MTTR), a veces denominado tiempo medio de recuperación, mide la cantidad de tiempo que tardan los técnicos en reparar un equipo que ha fallado y restaurar su funcionalidad.
  • Tiempo medio entre fallos (MTBF): el tiempo medio entre fallos (MTBF) es una medida de la fiabilidad de un sistema o componente. En el mantenimiento correctivo, el MTBF es crucial porque ayuda a los equipos a estimar la cantidad de tiempo que un equipo puede funcionar antes de que sea probable que vuelva a fallar.
  • Duración del tiempo de inactividad: la duración del tiempo de inactividad mide la cantidad total de tiempo que un equipo no está disponible debido a un fallo o avería.
  • Costes de mantenimiento: el coste total de mantener un activo, incluida la mano de obra, las piezas de repuesto y las pérdidas operativas debidas al tiempo de inactividad.
  • Tasa de finalización de las órdenes de trabajo: el ritmo al que los equipos de mantenimiento realizan de forma segura el trabajo necesario para mantener los activos. Esto permite hacer un seguimiento de la eficacia de los equipos de mantenimiento de activos.
  • Frecuencia de fallos: el número de fallos del equipo durante un periodo de tiempo determinado. Esto mide la eficacia general de un programa de mantenimiento de activos.
  • Relación de mantenimiento planificado vs. no planificado: la relación de mantenimiento planificado vs. no planificado mide la cantidad de mantenimiento planificado y proactivo que realiza un equipo frente a las tareas de mantenimiento no planificadas y reactivas.  

Ejemplos reales de mantenimiento correctivo

Así es como se utiliza el mantenimiento correctivo en diferentes sectores:  

  • Fabricación: el sector de la fabricación implementa el mantenimiento correctivo principalmente para reparar los equipos de la línea de producción después de una avería. Por ejemplo, una cinta transportadora que funciona mal puede necesitar un reemplazo inmediato después de un fallo del equipo para minimizar el tiempo de inactividad y restablecer las operaciones empresariales normales.
  • Instalaciones: los administradores de edificios utilizan el mantenimiento correctivo para reparar los sistemas HVAC y otros activos complejos comunes en los edificios empresariales. Si estos sistemas fallan durante los picos de uso, los equipos de mantenimiento deben realizar reparaciones de emergencia para restablecer funciones críticas como la calefacción, el aire acondicionado y el control de la humedad.
  • TI: En la gestión de activos de TI (ITAM), las tareas habituales de mantenimiento correctivo incluyen la restauración de servidores y componentes de red tras fallos. Este tipo de actividad a menudo implica reiniciar sistemas, reemplazar componentes defectuosos y aplicar parches para resolver problemas de software.
  • Flotas de vehículos: los equipos de mantenimiento de flotas suelen depender del mantenimiento correctivo para abordar las averías de los vehículos. Por ejemplo, cuando el motor de un camión falla, los mecánicos deben repararlo in situ o remolcarlo a un centro de mantenimiento para que vuelva a funcionar.
  • Sanidad: en el sector sanitario, el mantenimiento correctivo ayuda a restaurar sistemas médicos complejos para que funcionen después de averías. Por ejemplo, un dispositivo de diagnóstico por imágenes que no funciona correctamente provocará interrupciones en la atención de los pacientes si los técnicos no hacen correcciones de inmediato.
  • Servicios públicos: las organizaciones de servicios públicos confían en el mantenimiento correctivo para restaurar una amplia gama de activos, incluyendo líneas eléctricas, transformadores y sistemas de agua. La respuesta rápida es crítica en el mantenimiento de los servicios públicos para minimizar las interrupciones y mantener seguros a los trabajadores y a los ciudadanos.  
Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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