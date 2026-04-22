¿Qué es el mantenimiento correctivo?

El mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo son enfoques fundamentalmente diferentes respecto al mantenimiento de activos.

El mantenimiento preventivo está diseñado para reducir la probabilidad de averías en los equipos mediante inspecciones rutinarias y tareas de mantenimiento programadas. Sin embargo, el mantenimiento correctivo solo se aplica una vez que el activo se ha estropeado. Según un informe reciente, el mantenimiento preventivo puede reducir los costes totales de mantenimiento entre un 12 y un 18 %.1

Las estrategias de mantenimiento preventivo bien diseñadas suelen incluir aspectos de mantenimiento correctivo para abordar fallos inesperados de los equipos y reducir la duración del tiempo de inactividad no planificado, que puede costar millones a las empresas.

Los programas de mantenimiento preventivo suelen ser más avanzados tecnológicamente debido a su mayor integración de la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT). Sin embargo, aún no pueden eliminar por completo la posibilidad de que se produzcan fallos en los equipos que requieran una intervención inmediata.

Diferencias clave entre los programas de mantenimiento correctivo y preventivo: