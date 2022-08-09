Mantenimiento planificado frente a no planificado y el impacto en las estrategias de almacenamiento de piezas de repuesto

Si está planificando y programando eficazmente el 80 % de sus actividades de mantenimiento, las piezas planificadas deben pedirse y estar disponibles dentro del plazo de entrega establecido. Una planificación adecuada proporciona una señal clara de demanda de piezas de repuesto, lo que elimina la necesidad de almacenar para el trabajo planificado. De este modo, la planificación reduce la necesidad de almacenar, mantener y gestionar piezas de repuesto. Como tal, debe almacenar suficientes piezas para cubrir el 20 % del trabajo no planificado.

Es importante realizar un seguimiento de las compras de piezas de repuesto en relación con el mantenimiento planificado y no planificado. Además de lograr el ratio de trabajo planificado del 80 %, las empresas deben considerar si la ventana de programación se adapta adecuadamente al tiempo de entrega del proveedor. Si las piezas no pueden entregarse a tiempo, el mantenimiento puede verse obligado a utilizar material de seguridad para continuar las operaciones. Cuando se agotan las reservas de seguridad para el mantenimiento planificado, las operaciones se ponen en riesgo cuando surge una emergencia. Un evento de agotado de stock suele conducir a un aumento de los niveles de stock, lo que genera un efecto dominó que incrementa los presupuestos de mantenimiento, reduce los márgenes de beneficio, incrementa los requisitos de espacio y genera excedentes. El excedente de hoy es el desperdicio potencial de mañana.

Es importante que los planificadores tengan acceso a una herramienta de optimización de inventario que calcule un tiempo de entrega total (incluido el tiempo de solicitud a pedido, el tiempo promedio ponderado del proveedor y el tiempo de entrega). Tener visibilidad del tiempo total de entrega permite a los planificadores ejecutar completamente su mantenimiento planificado y disponer de las piezas adecuadas dentro del plazo de entrega. Si su planificación no es eficaz, terminará acumulando más inventario durante períodos más largos, incluso con una herramienta de optimización de inventario. Los algoritmos de forecasting ajustarán las estrategias de almacenamiento para incluir todo el consumo (no planificado y planificado) en lugar de planificar y adquirir según sea necesario y mantener los niveles de almacenamiento adecuados para el 20 % del trabajo no planificado. Con el tiempo, esta práctica conduce a un inventario más obsoleto y desperdiciado.

Mantenga la eficacia de su planificación de mantenimiento conociendo el plazo total de entrega de las piezas necesarias. Mantenga su inventario optimizado almacenando productos para trabajos imprevistos y urgentes. Busque una herramienta de optimización de inventario que esté diseñada para los requisitos únicos de las actividades de mantenimiento y podrá establecer las medidas correctas para garantizar el éxito.