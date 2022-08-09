Mantenimiento planificado frente a no planificado y el impacto en las estrategias de almacenamiento de piezas de repuesto

Hace años, en una planta química, un técnico de mantenimiento hizo una reparación apresurada de una bomba. Una pieza de reparación necesaria no estaba disponible, por lo que el técnico realizó el mantenimiento no planificado con otra pieza de aspecto similar. Pero los materiales de construcción no estaban clasificados para el servicio de la bomba, y la carcasa de la bomba se rompió y expulsó aceite a 1300 grados a la atmósfera.
Por suerte, la planta química pudo mitigar el daño medioambiental y no había nadie en las inmediaciones cuando se produjo el fallo que puso en peligro la vida. Pero el accidente fue una grave llamada de atención. La planta no podía simplemente esperar que las partes correctas estuvieran cerca. Necesitaba una estrategia eficaz para mantener su inventario de mantenimiento y reparación.
Los técnicos de mantenimiento con frecuencia experimentan una inmensa presión para poner en marcha la producción después de un fallo en las operaciones. Desafortunadamente, esta carga puede llevarlos a tomar atajos perjudiciales para completar las reparaciones de emergencia. Aunque los riesgos asociados a las averías suelen ser económicos, un mantenimiento deficiente también puede suponer riesgos medioambientales y de seguridad.
La eficacia del mantenimiento se puede expresar como la relación entre el mantenimiento planificado y el mantenimiento averiado. El mantenimiento planificado comprende toda la actividad planificada y programada (PM, PdM, correctiva, etc.), mientras que el mantenimiento en caso de avería consiste en trabajos de emergencia, reactivos y trabajos de interrupción/correcciones que no están planificados y requieren una respuesta inmediata. Un buen objetivo sigue la regla del 80/20: 80 % planificado, 20 % imprevisto.
El inventario de MRO se refiere a suministros críticos, piezas de repuesto y otros materiales necesarios para el mantenimiento, la reparación y las operaciones rutinarias. Si está optimizando el inventario de MRO, deberá determinar algunas cosas antes de considerar el impacto general de las capacidades de planificación de su equipo de mantenimiento. Su herramienta de optimización de inventario:
Es importante conocer la importancia de cada pieza antes de aplicar algoritmos de forecasting y modelos de costes. Las herramientas diseñadas para los sectores de fabricación, servicios y venta minorista tienen algoritmos de previsión que se centran en los datos de compras y ventas más que en los datos de activos y órdenes de trabajo. Estos algoritmos no tienen en cuenta la criticidad y el riesgo empresarial asociado a la criticidad, que es crucial para las estrategias de almacenamiento de inventario de MRO. Me gusta esta analogía: si una tienda se queda sin pan, el negocio apenas se interrumpe y la tienda no cierra. Sin embargo, en la mayoría de los sectores, la falta de ciertas piezas puede prolongar las interrupciones o potencialmente detener las operaciones completamente.
Si está planificando y programando eficazmente el 80 % de sus actividades de mantenimiento, las piezas planificadas deben pedirse y estar disponibles dentro del plazo de entrega establecido. Una planificación adecuada proporciona una señal clara de demanda de piezas de repuesto, lo que elimina la necesidad de almacenar para el trabajo planificado. De este modo, la planificación reduce la necesidad de almacenar, mantener y gestionar piezas de repuesto. Como tal, debe almacenar suficientes piezas para cubrir el 20 % del trabajo no planificado.
Es importante realizar un seguimiento de las compras de piezas de repuesto en relación con el mantenimiento planificado y no planificado. Además de lograr el ratio de trabajo planificado del 80 %, las empresas deben considerar si la ventana de programación se adapta adecuadamente al tiempo de entrega del proveedor. Si las piezas no pueden entregarse a tiempo, el mantenimiento puede verse obligado a utilizar material de seguridad para continuar las operaciones. Cuando se agotan las reservas de seguridad para el mantenimiento planificado, las operaciones se ponen en riesgo cuando surge una emergencia. Un evento de agotado de stock suele conducir a un aumento de los niveles de stock, lo que genera un efecto dominó que incrementa los presupuestos de mantenimiento, reduce los márgenes de beneficio, incrementa los requisitos de espacio y genera excedentes. El excedente de hoy es el desperdicio potencial de mañana.
Es importante que los planificadores tengan acceso a una herramienta de optimización de inventario que calcule un tiempo de entrega total (incluido el tiempo de solicitud a pedido, el tiempo promedio ponderado del proveedor y el tiempo de entrega). Tener visibilidad del tiempo total de entrega permite a los planificadores ejecutar completamente su mantenimiento planificado y disponer de las piezas adecuadas dentro del plazo de entrega. Si su planificación no es eficaz, terminará acumulando más inventario durante períodos más largos, incluso con una herramienta de optimización de inventario. Los algoritmos de forecasting ajustarán las estrategias de almacenamiento para incluir todo el consumo (no planificado y planificado) en lugar de planificar y adquirir según sea necesario y mantener los niveles de almacenamiento adecuados para el 20 % del trabajo no planificado. Con el tiempo, esta práctica conduce a un inventario más obsoleto y desperdiciado.
Mantenga la eficacia de su planificación de mantenimiento conociendo el plazo total de entrega de las piezas necesarias. Mantenga su inventario optimizado almacenando productos para trabajos imprevistos y urgentes. Busque una herramienta de optimización de inventario que esté diseñada para los requisitos únicos de las actividades de mantenimiento y podrá establecer las medidas correctas para garantizar el éxito.
