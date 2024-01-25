Optimización de las piezas de recambio de MRO

Muchos directivos de sectores con un uso intensivo de activos, como la energía, los servicios públicos o la fabricación por procesos, realizan una delicada maniobra al gestionar el inventario. Encontrar el equilibrio adecuado es fundamental para garantizar el éxito de las iniciativas de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO), en particular de las piezas de repuesto que las sustentan.
Tanto si los procesos de MRO abordan el mantenimiento preventivo, los fallos de servicio o las revisiones de parada, los resultados deseados son los mismos: ofrecer mayores niveles de servicio, funcionar de forma segura y sostenible, operar de manera eficiente y reducir el tiempo de inactividad no planificado y costoso.
Un informe reciente muestra que el coste del tiempo de inactividad en la fabricación ha aumentado significativamente entre 2021 y 2022, y las empresas de la lista Fortune Global 500 han pasado a perder el 11 % de su facturación anual, lo que supone casi 1,5 billones de dólares, frente a los 864 000 millones de dólares entre 2019 y 2020. 1
Otro estudio reveló:
El inventario de piezas de repuesto de MRO varía según el sector y el equipo, desde artículos específicos hasta suministros más básicos. Estos suministros incluyen desde grandes elementos de infraestructura, como turbinas, generadores, transformadores y sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, hasta elementos más pequeños, como engranajes, grasa y fregonas. Muchas de las empresas que hacen un uso intensivo de activos están dando prioridad a la optimización de inventarios debido a las presiones que supone el cumplimiento de la creciente regulación de la industria 4.0, la transformación digital y la necesidad de reducir costes.
Con el tiempo, los gestores de inventarios han probado diferentes enfoques para determinar el que mejor se adapta a sus organizaciones.
Durante muchos años, las empresas han considerado las operaciones "justo a tiempo" como el enfoque más lógico para gestionar el inventario y minimizar los costes de almacenamiento. Sin embargo, las recientes interrupciones en la cadena de suministro global, provocadas por la pandemia y por problemas geográficos específicos, han sorprendido a muchos.
Si el departamento de operaciones necesitaba una pieza de repuesto que no estaba disponible de inmediato, esto solía provocar tiempos de inactividad en el funcionamiento de los equipos o costosos agotamientos de existencias. Además, este método solía generar gastos adicionales por envíos urgentes o de transporte, así como preocupaciones sobre la calidad de las piezas.
Teniendo en cuenta que IDC encuestó al 37 % de las empresas que gestionan el inventario de piezas de repuesto mediante el uso de hojas de cálculo, correo electrónico, carpetas compartidas o un enfoque incierto, resulta evidente que esta práctica conlleva más riesgos de lo que parece.2 A menos que su previsión de la demanda sea precisa, adoptar un enfoque reactivo podría resultar menos eficiente.
Ahora, consideremos el enfoque "por si acaso". Algunos gerentes optan por almacenar más repuestos de los necesarios debido a los retrasos y otras consecuencias negativas que han sufrido en el pasado. Mantener un stock de seguridad es beneficioso, pero un inventario excesivo genera costes y exige mucho tiempo de gestión. Cuando los activos no son críticos ni prioritarios, existe el riesgo de acumular piezas innecesarias que podrían quedar obsoletas en los estantes. Esto, a su vez, inicia un ciclo continuo de gasto en esfuerzos de reducción de inventario.
Por lo tanto, al considerar los inconvenientes de los enfoques "justo a tiempo" y "por si acaso", el objetivo es encontrar el equilibrio ideal que ayude a garantizar que tenga los materiales adecuados para mantener las operaciones comerciales al tiempo que proporciona a sus equipos lo que necesitan en el momento oportuno.
Esto no es puramente teórico. Hay beneficios cuantificables al equilibrar la dinámica de los repuestos de MRO y la demanda de materiales. Muchas organizaciones carecen de los recursos internos o los conocimientos necesarios para llevar a cabo estos procedimientos, pero las que sí son capaces de hacerlo informan de lo siguiente:3
La respuesta corta: recopilar, analizar y actuar sobre los datos en tiempo real para desbloquear el valor inmediato en todas sus operaciones. ¿Es más fácil decirlo que hacerlo? Puede serlo si se basa en una hoja de cálculo, en el recuento de activos o únicamente en la monitorización de condiciones.
Piense en estas preguntas:
Si bien la inteligencia artificial (IA) ya influye en los planes de muchos gestores de inventario, vale la pena echar un vistazo a la última versión de la tecnología. La IA generativa tiene el potencial de ofrecer un potente apoyo en áreas clave de los datos:
IBM MRO Inventory Optimization puede ayudarle a optimizar su inventario de MRO proporcionando una imagen precisa y detallada del rendimiento. Esta solución flexible y escalable es una plataforma de inventario en la nube totalmente gestionada, diseñada para recopilar, almacenar y analizar grandes cantidades de datos de existencias de inventario MRO. Utiliza una serie de algoritmos y análisis avanzados para optimizar de forma inteligente los inventarios MRO.
