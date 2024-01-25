Optimización de las piezas de recambio de MRO

El inventario de piezas de repuesto de MRO varía según el sector y el equipo, desde artículos específicos hasta suministros más básicos. Estos suministros incluyen desde grandes elementos de infraestructura, como turbinas, generadores, transformadores y sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, hasta elementos más pequeños, como engranajes, grasa y fregonas. Muchas de las empresas que hacen un uso intensivo de activos están dando prioridad a la optimización de inventarios debido a las presiones que supone el cumplimiento de la creciente regulación de la industria 4.0, la transformación digital y la necesidad de reducir costes.

Con el tiempo, los gestores de inventarios han probado diferentes enfoques para determinar el que mejor se adapta a sus organizaciones.

Durante muchos años, las empresas han considerado las operaciones "justo a tiempo" como el enfoque más lógico para gestionar el inventario y minimizar los costes de almacenamiento. Sin embargo, las recientes interrupciones en la cadena de suministro global, provocadas por la pandemia y por problemas geográficos específicos, han sorprendido a muchos.

Si el departamento de operaciones necesitaba una pieza de repuesto que no estaba disponible de inmediato, esto solía provocar tiempos de inactividad en el funcionamiento de los equipos o costosos agotamientos de existencias. Además, este método solía generar gastos adicionales por envíos urgentes o de transporte, así como preocupaciones sobre la calidad de las piezas.

Teniendo en cuenta que IDC encuestó al 37 % de las empresas que gestionan el inventario de piezas de repuesto mediante el uso de hojas de cálculo, correo electrónico, carpetas compartidas o un enfoque incierto, resulta evidente que esta práctica conlleva más riesgos de lo que parece.2 A menos que su previsión de la demanda sea precisa, adoptar un enfoque reactivo podría resultar menos eficiente.

Ahora, consideremos el enfoque "por si acaso". Algunos gerentes optan por almacenar más repuestos de los necesarios debido a los retrasos y otras consecuencias negativas que han sufrido en el pasado. Mantener un stock de seguridad es beneficioso, pero un inventario excesivo genera costes y exige mucho tiempo de gestión. Cuando los activos no son críticos ni prioritarios, existe el riesgo de acumular piezas innecesarias que podrían quedar obsoletas en los estantes. Esto, a su vez, inicia un ciclo continuo de gasto en esfuerzos de reducción de inventario.