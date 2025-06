Was ist ein Echtzeitbetriebssystem (RTOS)?

In den 1960er und 1970er Jahren begannen die Entwicklung von Echtzeitbetriebssystemen, um den Anforderungen zeitkritischer Anwendungen gerecht zu werden, vor allem im Militär-, Luft- und Raumfahrt- und Industriesektor. Herkömmliche Betriebssysteme waren nicht für vorhersehbare, schnelle Reaktionen konzipiert. Daher wurden Echtzeitbetriebssysteme entwickelt, die sicherstellen, dass die Aufgaben strenge Fristen einhalten und externe Ereignisse mit minimaler Verzögerung bewältigen können. Zu den wichtigsten Innovationen in dieser Zeit gehörten präventive Planungsalgorithmen und Verbesserungen bei der Priorisierung von Aufgaben und der Behandlung von Unterbrechungen.

In den 1980er und 1990er Jahren fanden kommerzielle RTOS-Produkte (z. B. VxWorks, QNX) weit verbreitet, insbesondere in Branchen wie Telekommunikation, Automobil und eingebetteten Systemen. Standardisierungsbemühungen wie die POSIX-Echtzeiterweiterungen trugen dazu bei, das Design von Echtzeitbetriebssystemen zu vereinheitlichen. In den 2000er Jahren führte das Wachstum des Internet der Dinge (IoT) und eingebetteter Systeme zur Popularität leichter Echtzeitbetriebssysteme wie FreeRTOS.

Heute spielen Echtzeitbetriebssysteme eine kritische Rolle bei der Sicherstellung eines zuverlässigen Echtzeitbetriebs in einer Vielzahl von Apps, von medizinischen Geräten bis hin zu industriellen Steuerungssystemen, die an kritische Infrastrukturen gebunden sind. Darüber hinaus integrieren viele Echtzeit-Betriebssysteme künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) , um dynamischere, anpassungsfähigere und komplexere Systeme zu bewältigen. Ein KI-fähiges RTOS kann beispielsweise Datenmuster analysieren, Ausfälle vorhersagen und die Aufgabenplanung in Echtzeit basierend auf Systembedingungen optimieren.

Die Größe des RTOS-Marktes wurde im Jahr 2024 auf 5,97 Milliarden US-Dollar geschätzt. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Markt von 6,41 Mrd. USD im Jahr 2025 auf 12,21 Mrd. USD im Jahr 2034 wachsen wird, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,41 % im Forecasting-Zeitraum (2025 - 2034)1