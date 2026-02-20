Genauer gesagt handelt es sich bei HRMS ) um eine spezielle Architektur für neuronale Netze, die einen eigenen Algorithmus zur Generierung von Ausgaben und mehrere eigene Algorithmen zur Optimierung der Modellparameter während des Trainings anwendet. Sie werden zwar in der Regel mit LLMs verglichen, und zwar anhand der Leistung bei bestimmten Benchmarks, die in der Vergangenheit von LLMs dominiert wurden, aber das ist ein Vergleich von Äpfeln mit Birnen. HRMs sind enge, aufgabenspezifische Modelle, die explizit für Reasoning-Probleme entwickelt wurden, wohingegen LLMs generalistische Modelle sind, die auf Reasoning-Probleme (neben vielen anderen Aufgaben) angewendet werden können.

Obwohl HRMs zu komplexer Problemlösung fähig sind, sind sie nicht in der Lage, Gespräche, Codegenerierung, Zusammenfassungen oder andere Aufgaben, die üblicherweise mit generativen KI-Modellen verbunden sind, durchzuführen. Ein HRM muss direkt auf die Art von Problemen geschult werden, die es lösen soll. Umgekehrt werden LLMs in der Regel mit einer riesigen Menge und Vielfalt von Daten vortrainiert und dann (durch Few-Shot-Prompting) angewiesen, neuartige Probleme zu lösen, indem sie die Regeln ableiten.

Zentral für das Konzept von HRMs ist eine „Hierarchie“ von wiederkehrenden Schleifen, die sich daran orientieren, wie das menschliche Gehirn Informationen auf verschiedenen Ebenen und Frequenzen verarbeitet. Eine „innere Schleife“ besteht aus einem Modul, das schnell Berechnungen auf niedriger Ebene durchführt, und einem weiteren, langsameren Modul, dessen Berechnungen auf höherer Ebene das Modul auf niedriger Ebene steuern. Eine „äußere Schleife“ steuert die innere Schleife, um ihre Berechnungen iterativ zu wiederholen und so die Ausgabe des Modells zu verfeinern und zu verbessern.

HRMs wurden erstmals als Open-Source-Modell eingeführt, das in einem Paper von Guan Wang et al. im Juni 2025 beschrieben wurde. Mit nur 27 Millionen Parametern übertraf das Modell dramatisch größere Modelle wie OpenAIs o3, Anthropics Claude 3.7 Sonnet und DeepSeek-R1 – das 671 Milliarden Parameter hat – auf herausfordernden Benchmarks wie ARC-AGI, Sudoku-Extreme und Maze-Hard.

Das Modell selbst ist weitgehend experimentell, und in der Arbeit werden sowohl praktische Einschränkungen als auch unerforschte Wege für zukünftige Verbesserungen aufgezeigt. Dennoch macht sein Erfolg – insbesondere angesichts der extremen Dateneffizienz im Training und einer Modellgröße, die buchstäblich tausendmal kleiner ist als die meisten LLMs – es zu einem faszinierenden alternativen Ansatz zur Skalierung von Reasoning-Systemen. Weitere Forschungsarbeiten, wie beispielsweise zu Tiny Recurrent Models (TRMs), haben durch die Verfeinerung des grundlegenden Ansatzes von HRM und die Inspiration durch die von ihm eingeführten neuen Techniken weitere Fortschritte erzielt.