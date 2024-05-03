Wir leben in einer Zeit des Umbruchs, und die Edge-Computing-Technologie revolutioniert die Geschäftswelt, indem sie die Vorstellung aufbricht, dass die cloudbasierte Datenverarbeitung in der Nähe des Rechenzentrums stattfinden muss, um effektiv zu sein.
Edge Computing deckt unterschiedliche „Immobilien“ bei der Lokalisierung von Bereichen mit Computerfunktionen ab. Edge Computing ist ein dezentrales Computing-Framework, das Rechenressourcen vom Rechenzentrum an entfernte Standorte innerhalb der Ausführungsschicht in der Nähe der äußeren Grenze dieser Computing-Umgebung verlagert. Dieser Ansatz trägt dazu bei, die Latenz zu reduzieren, die Sicherheit zu erhöhen und die Effizienz zu steigern.
Neue Ergänzungen von Daten, die über das Internet der Dinge (IoT) erstellt wurden, verschärfen diese Situation und erhöhen das Gesamtvolumen und die Komplexität der Datenverwaltung. Diese IoT-Geräte (auch intelligente Geräte genannt) erstellen und generieren Daten selbstständig.
Edge-Bereitstellungen sind eine Reaktion auf das überfüllte und überlastete zentralisierte Unternehmenssystem. In einem Edge-Computing-System werden die Rechenressourcen optimiert und sind sofort einsatzbereit.
Betrachten Sie das Molekül, das Atome in verschiedenen Bahnen enthält, die sich um einen Kern drehen. Nehmen wir nun an, das Molekül ist unsere Computerumgebung. In normalen Unternehmensfällen wird die Rechenleistung auf ein zentrales Rechenzentrum (den Kern) verteilt. Die Atome in den äußeren Umlaufbahnen um den Kern stellen Edge-Geräte dar, die ihre Anweisungen vom Rechenzentrum erhalten.
Stattdessen finden die Interaktionen zwischen diesen Datenquellen im Orbit an oder in der Nähe des Ortes statt, an dem sie sich physisch befinden, also an oder innerhalb der Grenze des Zugangsnetzwerks, am Edge. Da die Entfernung, die diese Daten zurücklegen, drastisch verkürzt wurde, führt dies zu erheblich geringeren Latenzraten.
Verschiedene Dienstanbieter verwalten die Edge Computing-Infrastruktur und platzieren Ressourcen auf oder innerhalb der Ausführungsschicht an der boundary eines Zugangsnetzwerks. Die Ausführungsschicht ist ein Band, das sich in der Nähe des äußeren Randes einer Computerumgebung befindet und die Zuweisung, Leistung und Ausführung von Computing-Aufgaben verwaltet. Durch die Platzierung von Assets in der Nähe der Ausführungsschicht kann Edge-Computing eine schnellere Aufgabenausführung bieten.
Zu den verschiedenen Serviceanbietern, die zusammen ein digitales Ökosystem bilden, können Lieferanten, Apps und externe Datendienstanbieter gehören. Edge-Geräte können auch in On-Premises-Situationen eingesetzt werden.
Im Folgenden sind einige der wichtigsten Vorteile aufgeführt, die durch den Einsatz von Edge Computing erzielt werden können.
Netzwerke, die Edge Computing verwenden, weisen eine bessere Leistung und schnellere Reaktionszeiten auf und es kommt zu geringeren Latenzzeiten und weniger Ausfallzeiten.
Die Qualität der Entscheidungsfindung in Unternehmen verbessert sich in der Regel beträchtlich durch den Einsatz von Edge Computing, das die Nutzung von Echtzeit-Datenanalysen unterstützt.
Wenn Organisationen Edge-Geräte zur Datenverarbeitung einsetzen, verbessert sich die Gesamteffizienz dieser Verarbeitungsleistung erheblich.
Daten, die am Edge verarbeitet werden, legen viel kürzere Entfernungen zurück, wodurch die Datenübertragung nicht nur schneller abläuft, sondern sie auch vor der Gefährdung durch andere Netzwerke geschützt werden.
Durch die Verarbeitung wertvoller Daten am Edge (dort, wo sie sich natürlich befinden) ist es einfach, die Asset-Ergebnisse nach Bedarf zu skalieren.
Mit Hilfe von Edge-Computing-Verfahren sind Unternehmen weniger abhängig von Netzwerken, die sich ihrer Kontrolle entziehen, und müssen weniger Unterbrechungen in Kauf nehmen.
Hier sind einige der wichtigsten Beispiele für Edge Computing und wie es in verschiedenen Branchen eingesetzt wird.
Autonome Fahrzeuge (Autonome Fahrzeuge, AVs) sind selbstfahrende Autos und Lastwagen, die Edge Computing zur Verbesserung von Navigationssystemen nutzen. Diese Systeme sammeln und interpretieren einen endlosen Strom von Daten, die von verschiedenen Eingaben wie Radar, LiDAR und Verkehrskameras geliefert werden. Da sich die Verkehrssituationen ständig weiterentwickeln, muss das Navigationssystem diese Daten in Echtzeit interpretieren und darauf reagieren.
Das Energieministerium definiert AVs als Fahrzeuge, die mit einer Technologie ausgestattet sind, die den Betrieb des Fahrzeugs ohne direkte Kontrolle durch den Fahrer ermöglicht. Mittlerweile haben mindestens 25 verschiedene Autohersteller bereits mit der Umsetzung von AV-Systemen begonnen. Zu der Gruppe gehören führende Hersteller wie BMW, Ford, Mercedes-Benz Group AG, Tesla und Cadillac.
Jetzt sind wir in der Phase der Implementierung eingetreten, in der die Hersteller ihre Prototypen testen. Es gibt zahlreiche Aspekte, die diese Phase der Entwicklung besonders schwierig machen.
Zum einen wurden und werden autonome Fahrzeuge unter realen Verkehrsbedingungen getestet, unter denen sich die Fahrbedingungen fast augenblicklich ändern können. Und jetzt, wo die Autohersteller Technologien einführen, die dazu führen könnten, dass manche Treiber den Fahraufgaben weniger Aufmerksamkeit schenken, ergreifen sie Maßnahmen, um möglichen Ablenkungen entgegenzuwirken. Man arbeitet auch daran, Funktionen hinzuzufügen, die sicherstellen, dass AV-Treiber konzentriert bleiben.
So hält das Mercedes Drive Pilot System eine Kamera am Armaturenbrett bereit, die auf das Gesicht des Fahrers gerichtet ist. Es stimmt also, dass der Treiber sich vergnügen kann, indem er ein echtes Videospiel auf dem Dashboard spielt, aber das System überwacht seine Aktivitäten. Wenn die Kamera erkennt, dass die Person den Fahrersitz verlassen hat oder anderweitig nicht in der Lage ist (durch versehentliches Schlafengehen), schaltet sie sich ab. Dieses System wird als Startprogramm in Nevada getestet, wo solche Autos gefahren werden dürfen, allerdings nur mit Geschwindigkeiten unter 65 km/h.
Ein weiterer wichtiger Punkt, den es zu berücksichtigen gilt, ist die heikle Frage des Verkehrsmanagements. Edge Computing löst Probleme des Verkehrsmanagements, indem es die an Verkehrskreuzungen gesammelten Daten lokal verarbeitet. Dieser Fortschritt hat mehrere Vorteile, wie z. B. eine höhere Sicherheit für Fußgänger, bessere Verkehrsbedingungen und eine reibungslosere Routenkoordinierung für Einsatzfahrzeuge.
Edge Computing unterstützt sogar das „Platooning“ von Lkw-Konvois, bei dem ein menschlicher Bediener den führenden Lkw steuert. Die dahinter fahrenden Lkw bleiben in einer virtuellen Daisy-Chain und durch die Steuerung von Funksignalen im Gleichschritt miteinander verbunden.
Neben der Fähigkeit, Routen zu navigieren, müssen AVs darauf trainiert werden, sich die Straße zu teilen und vorübergehend Nachsicht gegenüber schlechtem Fahrverhalten von menschlichen Fahrern und anderen AVs zu üben. Außerdem ist zu beachten, dass diese Technologie mit höheren Infrastrukturkosten verbunden ist. Diese Kosten beinhalten die Kosten für die Nachrüstung von Verkehrs-Funktionen mit Edge-Geräten wie IoT-Sensoren, um sofort mit vorbeifahrenden AVs zu kommunizieren und sie über veränderte Verkehrs-Funktionen, Bauarbeiten oder Wetterwarnungen zu informieren.
Edge-Computing verleiht Content Delivery Networks eine neue Dimension und hilft Künstlern und ihren Talenten, eine breitere Zielgruppe zu erreichen. Dies geschieht durch die Verwendung eines Caches, um ihre Webseiten, Musik und Streaming-Video-Inhalte im Edge-Bereich zu speichern. Auf diese Weise kann Edge Computing die Latenzzeiten verringern und eine bessere Wiedergabequalität von Video und Audio gewährleisten, wenn der Verbraucher Inhalte streamt.
Das gleiche Grundprinzip wird von Verlagen verwendet, die cloudbasierte Gaming-Erlebnisse anbieten, bei denen Spiele auf Remote-Servern gespielt werden, die das Spielgeschehen auf den Bildschirm des Spielers leiten. Diese Publisher und ihre Spiele profitieren auch von der geringeren Latenzzeit des Edge-Computing, was Virtual-Reality-Anwendungen (VR) sehr zugutekommt.
Die vielleicht wichtigste Anwendung von Edge Computing findet in Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen statt, wo die Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung buchstäblich über Leben und Tod entscheiden kann. Edge Computing wirkt der Latenz durch eine lokal basierte Datenverarbeitung entgegen, sodass wichtige Patientendaten sofort an medizinisches Fachpersonal weitergeleitet werden können, um Gesundheitsinformationen in Echtzeit zu analysieren.
Mit Edge-Computing können Ärzte die benötigten Echtzeitinformationen abrufen und das Pflegepersonal kann vollständige Dashboards für einzelne Patienten erstellen. Ein solcher Datenzugriff wird umso wichtiger, je schwerwiegender ein chirurgischer Eingriff ist. So verlassen sich Krankenhäuser bei ferngesteuerten Eingriffen, wie z. B. robotergestützten Operationen, auf Edge-Computing.
Edge Computing hat noch weitere gesundheitliche Vorteile. Derzeit gibt es in Krankenhäusern unzählige Situationen, in denen verschiedene Überwachungsgeräte und andere diagnostische Geräte nicht miteinander verbunden sind. Die Alternative für Gesundheitsdienstleister, um diesen stetigen Strom nützlicher Daten nicht zu verlieren, wäre normalerweise die Speicherung der Daten in einer Drittanbieter-Cloud.
Doch ein weiterer wichtiger Bereich, der sich in den letzten Jahren herauskristallisiert hat, ist der Patientendatenschutz. Die Gesetze und Standards, die durch die Protokolle des Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) durchgesetzt werden, wurden zum Teil entwickelt, um die Datenschutzrechte der US-Bürger zu gewährleisten. Edge-Computing unterstützt diese Standards, indem es die lokale Verarbeitung von Daten ermöglicht, anstatt sie in einer Cloud eines Drittanbieters zu verarbeiten, die Sicherheitsrisiken bergen kann.
In Fertigungsbetrieben gibt es zahlreiche Möglichkeiten für den Einsatz von Edge-Computing. Es unterstützt bei der Koordinierung von Maßnahmen zur Automatisierung und stellt sicher, dass ausreichend Rohmaterialien für die Fertigung vorhanden sind.
Eine wertvolle Möglichkeit, wie Edge Computing die Fertigung unterstützt, ist winziges maschinelles Lernen (tinyML), das die vorausschauende Wartung durch die Erkennung von Unregelmäßigkeiten in der Fertigung unterstützt. Zu den positiven Ergebnissen von tinyML gehören die frühzeitige Erkennung von benötigten Wartung, verkürzte Ausfallzeit, begrenzte Latenz und geringere Betriebskosten.
Die tragbare Technologie ist auf Edge-Computing angewiesen, um Endbenutzer mit hochmoderner Kleidung auszustatten, die technische Funktionen erfüllt, wie z. B. Jacken, die Ladestationen für elektronische Geräte enthalten.
Die Landwirtschaft wird oft im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit diskutiert, aber es gibt auch den Produktionsaspekt der Landwirtschaft. Edge Computing sorgt dafür, dass landwirtschaftliche Betriebe in ländlichen Gebieten eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsverbindung aufrechterhalten können. Diese stabile Verbindung ist unerlässlich für die Nutzung fortschrittlicher Landwirtschafts-Apps, die Effizienz und Produktivität steigern. Edge-Computing ermöglicht es Landwirten, private drahtlose Netzwerke in ländlichen Gebieten zu nutzen, was den Einsatz von Automatisierung und Datenanalyse unterstützt. Indem Landwirten Echtzeitinformationen zur Verfügung gestellt werden, können die Ernteerträge maximiert und ihre Effizienz verbessert werden.
Um ihren Kunden ein ansprechendes Customer Experience zu bieten, sind Einzelhändler immer auf der Suche nach einem Wettbewerbsvorteil. Edge Computing bietet Einzelhandelsanbietern mehrere Möglichkeiten, unvergessliche Benutzererlebnisse zu schaffen. Für viele Einzelhändler bietet das Grid Computing eine weitere Möglichkeit, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein, insbesondere im E-Commerce-Bereich. Grid Computing ist eine Art verteiltes Rechnen, bei dem eine Gruppe von Computern und/oder Netzwerken für einen gemeinsamen Rechenzweck zusammenarbeitet.
Außerdem gibt es eine neue Technologie, die es ermöglicht, Gesichtserkennungstechnologie bei Kunden einzusetzen. Bei vollständiger Integration ermöglicht diese Technologie den Geschäften einen zügigen Betrieb an den Kassen.
Ein weiteres schlagkräftiges Argument für den Einsatz von Edge Computing sind die Bemühungen zur Wiederauffüllung der Bestände, um sicherzustellen, dass der Lagerbestand mit der Nachfrage in den Filialen Schritt hält. Dieser Ansatz kann durch den Einsatz von Kameras und RFID-Tags und das Bereitstellen von Objekterkennungssoftware mit vorhandenen Produktinformationen erreicht werden.
Darüber hinaus können diese Verbraucher beim Stöbern im Geschäft hilfreiche Erinnerungen und Produktempfehlungen zu früheren Einkäufen erhalten. Diese Liebe zum Detail trägt dazu bei, ein reichhaltigeres und persönlicheres Einkaufserlebnis zu schaffen.
Es gibt beim Computing keine wichtigere Frage als die Datensicherheit, und Edge Computing soll die Sicherheit erhöhen. Sie beginnt bereits an der ersten Stelle, indem versucht wird,Malware daran zu hindern, die Computersysteme von Unternehmen zu infizieren. Dies geschieht durch die Implementierung von Cybersicherheitsprotokollen, die verhindern, dass Malware jemals ihren vorgesehenen Endgerät innerhalb eines Systems erreicht.
Vermutlich in allen Branchen besteht zumindest ein gewisser Bedarf an zusätzlichen Cybersicherheitsmaßnahmen. Einige Branchen (z. B. Rüstungsunternehmen) haben jedoch ein besonderes Bedürfnis nach Sicherheit, das alle anderen Überlegungen übertrifft. Für Unternehmen, die in einem solchen Umfeld tätig sind, bietet Edge-Computing ein Höchstmaß an Sicherheit, indem es die lokale Datenverarbeitung nutzt, um sensible Informationen vor den potenziellen Risiken zu schützen, die durch Cloud Computing entstehen.
Natürlich ist auch für Finanzunternehmen eine erhöhte Sicherheit von entscheidender Bedeutung, und eine Möglichkeit, wie Edge-Computing Fintech-Unternehmen unterstützt, ist die Bereitstellung verbesserter Funktionen zur Betrugserkennung. Wenn die Datenverarbeitung näher an der ursprünglichen Quelle erfolgt, wird die Datenanalyse beschleunigt und betrügerische Transaktionen können schneller aufgedeckt werden.
Da Edge-Computing so viele potenzielle Vorteile für Unternehmen bietet, mag es überraschen, dass es auch der Umwelt zugutekommen kann. Eine Möglichkeit ist die Verwendung von Edge Computing zur Überwachung geschützter Wildtierarten, die in entlegenen Gebieten leben. Edge Computing kann Wildtierbeamten und Parkwächtern dabei helfen, Wilderei zu erkennen und zu stoppen, manchmal sogar, bevor diese Straftaten überhaupt begangen werden können.
Eine weitere äußerst wichtige Anwendung des Edge Computing ist das Energiemanagement. Edge Computing unterstützt die Nutzung intelligenter Stromnetze, die Energie effizienter bereitstellen und Unternehmen dabei helfen können, eine bessere CO2-Bilanz zu erzielen. Grid Computing ist eine Art verteiltes Rechnen, bei dem eine Gruppe von Computern und/oder Netzwerken für einen gemeinsamen Rechenzweck zusammenarbeitet. Ressourcen werden auf optimierte Weise genutzt, wodurch die Abfallmenge reduziert wird, die bei einem hohen Stromverbrauch entstehen kann.
Apropos Energiemanagement: Edge Computing unterstützt auch die Remote-Überwachung von Öl- und Gas-Assets. Das ist keine leichte Aufgabe, wenn man bedenkt, dass es einige der zerklüfteten Orte gibt, an denen Öl gebohrt wird – zum Beispiel auf dem Meeresboden. Edge Computing fördert die Nutzung von Echtzeitanalysen und bringt diese näher an das jeweilige Asset heran, wodurch der Bedarf an Cloud-Konnektivität begrenzt wird.
Immer mehr Bauingenieure, die Stadtentwürfe erstellen, beziehen Smart Cities in ihre Planung ein, um die Innovation in der Stadt und eine größere Nachhaltigkeit voranzutreiben. Aus dem gleichen Grund nutzen Stadtingenieure Edge Computing, um Messungen im Zusammenhang mit der vorausschauenden Wartung von Bauwerken zu berechnen, sowie Apps, die sich auf den allgemeinen baulichen Zustand beziehen.
Für Kommunen unterstützt Edge Computing lokale Regierungen, Verkehrsbehörden und verschiedene Verkehrsträger bei der Verwaltung ihrer städtischen Fahrzeugflotten, indem es die neuesten Echtzeitbedingungen nutzt. Edge-Computing-Plattformen können auch zur Analyse von Verkehrsmustern und zur Entlastung von Staus in diesen Gebieten eingesetzt werden.
Zusätzlich zu diesen Services können Edge-Geräte zur Verarbeitung von Nutzungsdaten vor Ort eingesetzt werden, wo immer diese vorhanden sind. Mitarbeiter der Stadtverwaltung können Edge-Geräte verwenden, um Daten aus der öffentlichen Infrastruktur, Stromnetzen und anderen Datenquellen zu erfassen, die darauf hindeuten, dass dringender Handlungsbedarf besteht.
Verstehen Sie die Grundlagen des Edge-Computing und wie es die Datenverarbeitung näher an den Ort bringt, an dem sie generiert wird. Erfahren Sie, wie Edge-Computing die betriebliche Effizienz steigert, Latenzzeiten reduziert und eine intelligentere Entscheidungsfindung in Echtzeit in allen Branchen ermöglicht.