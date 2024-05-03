Autonome Fahrzeuge (Autonome Fahrzeuge, AVs) sind selbstfahrende Autos und Lastwagen, die Edge Computing zur Verbesserung von Navigationssystemen nutzen. Diese Systeme sammeln und interpretieren einen endlosen Strom von Daten, die von verschiedenen Eingaben wie Radar, LiDAR und Verkehrskameras geliefert werden. Da sich die Verkehrssituationen ständig weiterentwickeln, muss das Navigationssystem diese Daten in Echtzeit interpretieren und darauf reagieren.

Das Energieministerium definiert AVs als Fahrzeuge, die mit einer Technologie ausgestattet sind, die den Betrieb des Fahrzeugs ohne direkte Kontrolle durch den Fahrer ermöglicht. Mittlerweile haben mindestens 25 verschiedene Autohersteller bereits mit der Umsetzung von AV-Systemen begonnen. Zu der Gruppe gehören führende Hersteller wie BMW, Ford, Mercedes-Benz Group AG, Tesla und Cadillac.

Jetzt sind wir in der Phase der Implementierung eingetreten, in der die Hersteller ihre Prototypen testen. Es gibt zahlreiche Aspekte, die diese Phase der Entwicklung besonders schwierig machen.

Zum einen wurden und werden autonome Fahrzeuge unter realen Verkehrsbedingungen getestet, unter denen sich die Fahrbedingungen fast augenblicklich ändern können. Und jetzt, wo die Autohersteller Technologien einführen, die dazu führen könnten, dass manche Treiber den Fahraufgaben weniger Aufmerksamkeit schenken, ergreifen sie Maßnahmen, um möglichen Ablenkungen entgegenzuwirken. Man arbeitet auch daran, Funktionen hinzuzufügen, die sicherstellen, dass AV-Treiber konzentriert bleiben.

So hält das Mercedes Drive Pilot System eine Kamera am Armaturenbrett bereit, die auf das Gesicht des Fahrers gerichtet ist. Es stimmt also, dass der Treiber sich vergnügen kann, indem er ein echtes Videospiel auf dem Dashboard spielt, aber das System überwacht seine Aktivitäten. Wenn die Kamera erkennt, dass die Person den Fahrersitz verlassen hat oder anderweitig nicht in der Lage ist (durch versehentliches Schlafengehen), schaltet sie sich ab. Dieses System wird als Startprogramm in Nevada getestet, wo solche Autos gefahren werden dürfen, allerdings nur mit Geschwindigkeiten unter 65 km/h.

Ein weiterer wichtiger Punkt, den es zu berücksichtigen gilt, ist die heikle Frage des Verkehrsmanagements. Edge Computing löst Probleme des Verkehrsmanagements, indem es die an Verkehrskreuzungen gesammelten Daten lokal verarbeitet. Dieser Fortschritt hat mehrere Vorteile, wie z. B. eine höhere Sicherheit für Fußgänger, bessere Verkehrsbedingungen und eine reibungslosere Routenkoordinierung für Einsatzfahrzeuge.

Edge Computing unterstützt sogar das „Platooning“ von Lkw-Konvois, bei dem ein menschlicher Bediener den führenden Lkw steuert. Die dahinter fahrenden Lkw bleiben in einer virtuellen Daisy-Chain und durch die Steuerung von Funksignalen im Gleichschritt miteinander verbunden.

Neben der Fähigkeit, Routen zu navigieren, müssen AVs darauf trainiert werden, sich die Straße zu teilen und vorübergehend Nachsicht gegenüber schlechtem Fahrverhalten von menschlichen Fahrern und anderen AVs zu üben. Außerdem ist zu beachten, dass diese Technologie mit höheren Infrastrukturkosten verbunden ist. Diese Kosten beinhalten die Kosten für die Nachrüstung von Verkehrs-Funktionen mit Edge-Geräten wie IoT-Sensoren, um sofort mit vorbeifahrenden AVs zu kommunizieren und sie über veränderte Verkehrs-Funktionen, Bauarbeiten oder Wetterwarnungen zu informieren.