Was ist ein Edge-Netzwerk?

Edge-Netzwerke wurden als Reaktion auf ein Problem eingerichtet. Um ihren Ursprung genau verfolgen zu können, ist es notwendig, die Entwicklung von Hyperscale-Rechenzentren zu erörtern – die ebenfalls als Reaktion auf ein Problem errichtet wurden. Es stimmt zwar, dass viele kleinere und mittelständische Unternehmen von Edge-Netzwerken profitieren können (z. B. durch eine verbesserte Skalierbarkeit), aber es stimmt auch, dass Edge-Netzwerke ursprünglich als Gegenmaßnahme zu den überfüllten Hyperscale-Rechenzentren entwickelt wurden, die von Natur aus riesig sind und vor allem größeren Unternehmen nützen, die sich ihre exorbitanten Preise leisten können, die in die Millionen oder sogar Milliarden gehen können.

Das alles begann in den 1990er Jahren, als Content Delivery Networks (CDNs) erstmals verwendet wurden. Ein CDN ist eine Gruppe von Servern, die geografisch verteilt sind und das Caching von Inhalten ermöglichen, die näher an den Benutzern liegen. CDNs ermöglichte die Bereitstellung von Web-/Videoinhalten und deren Speicherung in Rechenzentren.

Rechenzentren waren ein Nebenprodukt von Konzepten wie Cloud Computing und Virtualisierung. Anfang der 2000er Jahre begannen jedoch viele Unternehmen, aus ihren Rechenzentren vor Ort herauszuwachsen, was die Schaffung von Hyperscale-Rechenzentren, die durch kolokierte Einrichtungen gebaut oder gemietet wurden, vorantrieb. Darüber hinaus war für viele Unternehmen neben mehr Speicherplatz auch mehr Skalierbarkeit erforderlich, um ihre massiven Workloads zu bewältigen.

Hyperscale-Rechenzentren boten die gewünschte Skalierbarkeit sowie die Fähigkeit, Platz und Bandbreite, um verschiedene Anwendungen je nach Bedarf in Hyperscale-Einrichtungen zu betreiben. Schon bald tauchten diese Hyperscale-Rechenzentren rund um den Globus auf und boten Netzwerk-Computing in einem aggressiven Makromaßstab. Die Branchendefinition von Hyperscale-Rechenzentren , die von der International Data Corporation (IDC) erstellt wurde, besagt, dass eine solche Einrichtung mindestens 5.000 Server verwenden und eine Fläche von mindestens 10.000 Quadratmetern einnehmen muss, um als echtes Hyperscale-Rechenzentrum zu gelten.

Und das führt uns zu dem aktuellen Problem der Hyperscale-Rechenzentren, die ironischerweise jetzt Probleme mit der Datenspeicherung haben. Als viele Unternehmen Hyperscale-Rechenzentren einführten, gingen sie davon aus, dass sie nun über genügend Platz und Bandbreite verfügten, um alle möglichen Arten von Daten zu speichern. Und das taten sie auch, aber zu einem Preis: erhöhte Latenzzeiten und geringere Datenübertragungsraten. Das Ergebnis? Einige dieser Hyperscale-Rechenzentren sind inzwischen so überlastet, dass sie kaum noch erfolgreich betrieben werden können.

Dieses Problem machte die Entwicklung von Edge-Netzwerken erforderlich. Seit ihrer Einführung haben sich Edge-Netzwerke schnell zu einer geschätzten Lösung für moderne Unternehmen entwickelt, die mit Daten arbeiten. Der Branchenanalyst Gartner untersuchte 2023 die Situation im Edge-Netzwerk und berichtete, dass 69 % der befragten CIO-Befragten angaben, dass ihre Unternehmen entweder bereits mit der Nutzung von Edge-Computing-Lösungen begonnen haben oder dies bis Mitte 2025 planen.

Allein auf dem US-amerikanischen Markt können Sie das nahezu explosionsartige Wachstum und die Akzeptanz der Edge-Netzwerktechnologie beobachten. Einem Globaler Marktbericht zu Edge Computing zufolge hat der US-Markt im Jahr 2021 ein Marktvolumen für Edge-Netzwerke von 7,44 Milliarden USD. Dieselbe Marktanalyse prognostiziert für das Jahr 2030 einen erstaunlichen Wert von 157,9 Milliarden USD. Dies entspricht einer stetigen und beachtlichen Wachstumsrate von jährlich 37,9 %.