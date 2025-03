Was ist Kunden-Self-Service?

Self-Service-Lösungen können die Betriebskosten erheblich senken und gleichzeitig die Servicequalität erhalten oder verbessern. Dies führt zu niedrigeren Arbeitskosten, da automatisierte Systeme sich wiederholende Aufgaben übernehmen und so den Bedarf an großen Support-Teams minimieren. Auch die Analyse bestehender Self-Service-Prozesse führt häufig zu einer Optimierung des gesamten Unternehmens. Nach Angaben des IBM Institute for Business Value schätzte ein Kommunikationsdienstleister, dass er durch die Extraktion relevanter Daten aus seinen Serviceanrufen fünf Millionen US-Dollar an Betriebskosten einsparen konnte.