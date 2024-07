Interactive Voice Response (IVR) ist ein automatisiertes Telefonsystem, das vorab aufgezeichnete Nachrichten oder Text-to-Speech-Technologie mit einer Dual-Tone-Multi-Frequency- bzw. DTMF-Schnittstelle kombiniert, um mit Anrufern zu interagieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, ohne einen Live-Agenten Informationen bereitzustellen und abzurufen. Wenn das IVR-System die vom Anrufer gesuchten Informationen nicht abrufen kann, können die programmierten Menüoptionen dabei helfen, den Anrufer an den zuständigen Mitarbeiter weiterzuleiten. Durch die Integration von Computer- und Telefonietechnologien kann IVR-Software den Anruffluss verbessern und die Wartezeiten verkürzen, was insgesamt zu einer höheren Kundenzufriedenheit führt.

Moviefone war in den 1990er Jahren eine der bekanntesten und erfolgreichsten Anwendungen der IVR-Technologie. Da das Internet damals noch nicht so zugänglich war wie heute, riefen die Kinobesucher bei Moviefone an und gaben ihre Postleitzahl an, um dann eine Liste der verfügbaren Kinos in ihrer Nähe mit den jeweiligen Filmen und Vorführzeiten zu erhalten. Moviefone ist zwar ein Produkt der Vergangenheit, aber die zugrundeliegende Technologie wird immer noch genutzt, vor allem in Call-Centern, um die Kunden zu unterstützen und das Anrufaufkommen für Kundenservicemitarbeiter zu reduzieren.

Die IVR-Software entwickelt sich heute ebenfalls weiter. Die Entwicklung der Technologie zur Verarbeitung natürlicher Sprache erweitert die Möglichkeiten, wie Anrufer heute mit dem Computer am Telefon interagieren können. Anstelle eines Tonwahlsystems ermöglicht eine fortschrittlichere IVR-Software den Anrufern, ihre Bedürfnisse am Telefon zu verbalisieren. Durch die Spracherkennung kann das IVR-System dann die Anfragen in Echtzeit verstehen und beantworten.

IVR-Systeme verbessern das Kundenerlebnis, indem sie den Kunden eine Self-Service-Methode zur Verfügung stellen, mit der diese die benötigten Informationen ohne Unterstützung des Kundensupports abrufen können. Außerdem wird das Anrufaufkommen für die Kontaktzentren reduziert, was die Wartezeiten und die Betriebskosten für die Unternehmen senkt.