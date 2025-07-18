Kundendatenplattform für die Automobilindustrie

Eine Kundendatenplattform (CDP) für die Automobilindustrie bezieht sich auf die Konsolidierung von Daten aus verschiedenen Quellen, was zu einer 360-Grad-Ansicht jedes Kunden und Käufers führt. Anhand dieser Daten können Werbeaktionen, Serviceerinnerungen und Folgemaßnahmen zu Terminen individuell angepasst werden. Das Automobil-CDP unterscheidet sich von einem herkömmlichen CDP, weil es speziell für die Integration in das Datentechnologie-Ökosystem des Autohauses konzipiert wurde, wie Kundenbeziehungsmanagement (CRMs), DMS und Chatbots.

Die gesamte Automobilbranche befindet sich in einem seismischen Wandel hin zu softwaredefinierten Fahrzeugen (SDVs). Eine kürzlich vom IBM Institute for Business Value durchgeführte Umfrage unter mehr als 1.200 Führungskräften aus der globalen Branche ergab, dass 74 % der Meinung sind, dass 2035 Fahrzeuge softwaredefiniert und KI-unterstützt sein werden. Es ist also nur logisch, dass die interne Software der Automobilhersteller so integriert ist, dass Software und KI kombiniert werden, um das Customer Experience zu verbessern.

Ein CDP für die Automobilindustrie zielt darauf ab, die Datensilos der Händler zu beseitigen und Daten aus mehreren Quellen und Anbietern zu konsolidieren. Die Kunden der Automobilbranche erwarten heute ein hochgradig personalisiertes und individuelles Kauf-Erfahrung.

Für die Automobilhersteller bedeutet dies, dass sie ihre Marke stärken und die Customer Experience durch datengestützte Entscheidungsfindung sowie gezielte Marketingstrategien neu gestalten müssen.

CDP-Anbieter haben die Gelegenheit, die Gunst der Stunde zu nutzen und mit der Automobilbranche zusammenzuarbeiten, um Daten-Silos und traditionelle Marketingkanäle abzubauen, um den Anforderungen der Automobilkunden von heute gerecht zu werden.