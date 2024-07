Die ADAS-Lösungen von Continental können Fahrer bei vielen typischen Fahraufgaben unterstützen und sogar die Kontrolle über das Fahrzeug übernehmen, um einen Unfall zu vermeiden. Doch mit der zunehmenden Automatisierung der Fahrerassistenz- und Fahrzeugsicherheitssysteme wuchs die Komplexität der Software ebenso wie die Zahl der Sicherheitsanforderungen in verschiedenen Regionen. Continental erkannte, dass es an der Zeit war, sowohl seine Technologie als auch seine Teams zu skalieren, um eine global skalierbare KI-Lösung zu entwickeln. Der Bedarf an parallelem Datenzugriff bedeutete auch, dass man sich einer wachsenden Herausforderung im Datenmanagement stellen musste.

Continental benötigte ein leistungsstarkes paralleles Dateisystem, um die Hochgeschwindigkeitsanforderungen von KI zu erfüllen und sensible Daten zu schützen. Gleichzeitig musste ein zentraler Ort für die Datenspeicherung geschaffen und die Rückverfolgbarkeit verbessert werden, der Entwicklern viele Möglichkeiten für eine sichere Verbindung bietet.

Continental wusste, dass es an der Zeit war, die Leistung mit einer skalierbaren Deep-Learning-Infrastruktur und einem Speicher, der mit einem Hochgeschwindigkeitsnetzwerk verbunden ist, zu steigern. Diese Lösung musste schnellen Zufallszugriff, Supportprotokolle wie Server Message Block (SMB) und Amazon Simple Storage Service (S3) sowie verschiedene Zugriffsverwaltungsoptionen bieten.

„GPUs sind heute so schnell, dass Standardspeicher mit der Rechenleistung nicht Schritt halten können“, sagt David Enenkel, Head of IT Operations, ADAS, bei Continental. „Deshalb suchten wir nach etwas Schnellerem, etwas, das uns wirklich die Bandbreite und auch den Direktzugriff bietet, die wir brauchen.“

Continental führte umfassende Tests durch und bewertete, wie gut jede der Top-Speicherlösungen ihre Ziele erreichte. Um die Leistung von IBM ESS zu messen, arbeitete Continental mit dem IBM Business Partner SVA System Vertrieb Alexander GmbH zusammen. Man fand heraus, dass die IBM Spectrum Storage for Data and AI with NVIDIA DGX-Lösung die erforderliche Leistung und verschiedene andere Vorteile bot. Die „parallele“ Hochleistungsarchitektur und die einfach zu skalierende Knotenbereitstellung der Lösung lieferten die erforderliche KI-Infrastruktur mit der Ausfallsicherheit und Skalierbarkeit, die Continental in Zukunft benötigt.



Die Flexibilität und nahtlose Integration von IBM Storage in Kubernetes-Container ermöglichte Continental die Modernisierung seiner Anwendungsentwicklung, ohne dass Infrastrukturanforderungen wie Leistung, Skalierbarkeit oder Einfachheit eingebußt wurden. Die IBM Spectrum Scale-Lösung stellte sicher, dass ihre Infrastruktur das erforderliche Wachstum unterstützt, sei es in der Cloud oder On-Premises. IBM verfügt über weitreichende Erfahrungen in der Automobilindustrie, die auch bei der Entscheidung von Continental eine Rolle spielten.

Mit der neuen Lösung war Continental in der Lage, Deep Learning mit Multi-Node-Training zu optimieren und so die Modellgenauigkeit für ein höheres Maß an Sicherheit zu erhöhen, ohne die Zeit bis zur Produktion zu beeinträchtigen. Continental skalierte auf einen DGX-Cluster, um 14-mal mehr Experimente pro Monat zu bewältigen, mit der Möglichkeit, Millionen von Permutationen von Umgebungsbedingungen – wie Regen, Schnee, Sonnenlicht und Wolken – oder Transienten – wie Autos, die sich während eines Spurwechsels zu nahe beieinander bewegen – zu testen.

Mit den Leistungsverbesserungen, der Flexibilität und der Skalierbarkeit der neuen IBM Datenmanagementlösung zur Unterstützung einer sich entwickelnden KI-Infrastruktur ist Continental auf dem besten Weg, die Zukunft der Mobilität zu verändern.