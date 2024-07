Das Storage Scale System 6000 ist auf extreme Leistung ausgelegt. Es bietet:

einen einzelnen 4U-Knoten mit Aktiv-Aktiv-Controllern und redundanter Hardware zur Maximierung der Betriebszeit;

bis zu 310 Gigabyte pro Sekunde (GB/S) Durchsatz mit geringer Latenz

bis zu 13 Millionen IOPS mit der Hyper-Store NVMeoF-Leistungsstufe und



bis zu 3,4 PBe (effektive Kapazität) in einem standardmäßigen 4U-Rack-Platz.

Das Storage Scale System 6000 ist so konzipiert, dass es auf Tausende von Knoten und Petabyte an Kapazität skaliert werden kann. Es läuft auf IBM Storage Scale RAID Erasure Coding, das für Dateneffizienz, gleichbleibend hohe Leistung, die Minderung von Speicherhardwareausfällen, intelligente Überwachung und dynamische Abstimmung von IBM Storage Scale System und IBM Storage Scale-Daten sorgt. Installationen und Updates werden über eine Software in Containern bereitgestellt, die den Wartungsprozess beschleunigt und vereinfacht.

Um die Verarbeitung global verteilter Daten zu beschleunigen, unterstützt das Storage Scale System 6000 das NVIDIA GPUdirect Storage-Protokoll, das einen direkten Datenpfad zwischen GPU-Speicher und lokalem oder entferntem Speicher, wie NVMe oder NVMe over Fabric (NVMe-oF), ermöglicht.

Das Storage Scale System 6000 verwendet einen einfachen, auf Bausteinen basierenden Ansatz mit linear skalierbarer Leistung, d. h. ein Cluster aus 10 Storage Scale System 6000-Systemen kann einen Durchsatz von mehr als 3 Terabyte pro Sekunde erreichen. Es unterstützt bis zu neun SAS-Festplattenlaufwerk-Erweiterungsgehäuse.