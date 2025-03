Was ist Omnichannel-Customer-Experience?

Omnichannel-Erfahrungen ermöglichen es Kunden, über ihre bevorzugten Kanäle ohne Unterbrechung mit einem Unternehmen in Kontakt zu treten. Dies führt zu schnelleren Reaktionszeiten, geringeren Reibungsverlusten und einer höheren Gesamtzufriedenheit. Diese Zufriedenheit treibt das Unternehmenswachstum an. In den Verbraucherumfragen 2020 und 2024 stellte das IBM Institute for Business Value fest, dass zwei Drittel der Kunden angaben, Vertrauen sei bei der Auswahl einer Marke von größter Bedeutung.