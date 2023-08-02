Sie werden immer beliebter und Geschäftsinhaber setzen Chatbot-Anbieter ein, die ihren Kunden eine bessere Customer Experience bieten. IBM unterstützt Unternehmen dabei, mit watsonx Assistant eine konsistente und intelligente Kundenbetreuung über alle Kanäle hinweg bereitzustellen.

watsonx Assistant® verbessert die Customer Experience mit einem zuverlässigen virtuellen Assistenten, der schnell konsistente und genaue Antworten liefert, immens. watsonx Assistant kann von Geschäftsinhabern für eine Vielzahl von Anwendungsfällen bereitgestellt werden, von Kundenservice, Ressourcen und Marketing. watsonx Assistant basiert auf marktführenden großen Sprachmodellen (LLMs), NLP und maschinellem Lernen, die ein genaues Verständnis für häufig gestellte Fragen liefern und Kunden einen nahtlosen Self-Service ermöglichen.

Darüber hinaus lässt sich watsonx Assistant nahtlos in wichtige Systeme wie das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) und die Contact Center as a Service (CCaaS)-Plattform integrieren, ohne dass Unternehmen ihren Stack migrieren oder komplexe Codierungsstrukturen schreiben müssen.

Durch die Funktionen von watsonx Assistant bietet IBM Geschäftsinhabern vollständig skalierbare und flexible Lösungen für ein hohes Aufkommen im Kundenservice. Diese Lösungen haben die Kundenbindung verbessert und in der Folge die Finanzergebnisse der Kunden von Watsonx Assistant verbessert. In den letzten drei Jahren gab es einen ROI von 370 % und finanzielle Vorteile in Höhe von 23 Mio. USD. Watson hat die Probleme von Unternehmenseignern in einer Vielzahl von Branchen gelöst, darunter Banken, Einzelhandel, Regierung, Versicherungen und Gesundheitswesen. Unternehmen wie Humana, The Master's und ABN AMRO Bank NV sind nur einige der Unternehmen, die bereits von den Nutzen der Lösungen von watsonx Assistant in einer Vielzahl von Anwendungsfällen profitiert haben.

Camping World, der weltweit größte Einzelhändler von Freizeitfahrzeugen (RVs), konnte seine Kundenservice Erfahrung mit Hilfe von watsonx Assistant verändern. Nach COVID-19 offenbarte ein Kundenanstieg Lücken im Mitarbeitermanagement und in den Antwortzeiten. Darüber hinaus war es für Camping World ebenfalls ein Problem, dass kein rund um die Uhr erreichbares Call-Center zur Verfügung stand, da viele Kundenanfragen unbemerkt blieben, was die Beziehung zwischen Kunden und Unternehmen förderte. Angetrieben vom IBM Watsonx Assistant trug der virtuelle Agent von Camping World, „Arvee“, dazu bei, die Kundenbindung auf allen Plattformen um 40% zu steigern und die Wartezeiten auf etwa 33 Sekunden zu reduzieren. Erreicht wurde dies durch die Integration von LivePerson, einer Cloud-Plattform, sowie neuen Funktionen wie SMS-Funktionen, 30 plus FAQs und die Erfassung und Einbeziehung von Kundendaten, was dazu beitrug, die Effizienz von Arvee um 33 % zu steigern.

Mit IBM watsonx Assistant können Sie die marktführende intelligente Kundenbetreuung über alle Kanäle und Kontaktpunkte hinweg integrieren. Mit watsonx Assistant kann Ihr Team die Kundenbindung fördern, die Kundenbeziehungen stärken und erstklassige Customer Experience liefern, die effizienter und präziser als je zuvor sind. Mit IBM steigern Sie Ihr Geschäftsergebnis.