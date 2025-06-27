Was ist ein softwaredefiniertes Fahrzeug?

Ein softwaredefiniertes Fahrzeug (SDV) ist ein modernes Automobil, in dem Kernfunktionen und -funktionen durch Software und nicht durch feste Hardwaresysteme gesteuert, aktualisiert und erweitert werden.
Softwaredefinierte Fahrzeuge sind die nächste Entwicklungsstufe der Automobilindustrie. Bisher waren Fahrzeugfunktionen an physische Komponenten und eingebettete Systeme mit begrenzter Flexibilität gebunden. SDVs basieren stattdessen auf zentralisierten Computerplattformen und modularen Softwarearchitekturen. Diese Systeme ermöglichen Over-the-Air-Updates (OTA), bei denen die Automobilhersteller neue Funktionen, Updates und Leistungs- und Sicherheitsverbesserungen durch Software bereitstellen können, oft aus der Ferne.
Durch diese Modernisierung können sich SDVs nach dem Kauf weiterentwickeln, ähnlich wie bei Smartphones. Allein durch Software-Updates kann ein Fahrzeug eine bessere Navigation, eine verbesserte Energieeffizienz oder sogar verbesserte Fahrmodi erhalten, ohne dass ein Händler aufsucht werden muss. Diese Funktionen ermöglichen es Fahrern auch, ihre Fahrzeuge zu personalisieren und Funktionen auf Anfrage zu abonnieren, von fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen bis hin zu Entertainment-Upgrades.
IBM Forschungen prognostizieren, dass im Jahr 2030 voraussichtlich 90 % aller fahrzeugbezogenen Innovationen aus Software bestehen werden.1 Und 75 % der Führungskräfte in der Automobilindustrie gehen davon aus, dass die softwaredefinierte Erfahrung bis 2035 der Kern des Markenwerts sein wird.2
Ein wichtiger Teil dieser Transformation ist die Reduzierung oder Eliminierung vieler unabhängiger elektronischer Steuereinheiten (ECUs). ECUs sind kleine Computer, die traditionell einzelne Fahrzeugfunktionen wie Bremsen, Motorsteuerung oder Klimatisierung gesteuert haben. Seit Jahrzehnten haben Autohersteller weitere Steuergeräte hinzugefügt, um neue Funktionen zu unterstützen. Einige Fahrzeuge hatten mehr als 100 dieser Einheiten.
Heute werden viele davon durch weniger, leistungsfähigere Zentralcomputer ersetzt, die mehrere Systeme gleichzeitig verwalten. Dies reduziert die Komplexität und ermöglicht ein reibungsloseres Zusammenarbeiten der Fahrzeugsysteme. Es unterstützt auch Innovationen wie autonomes Fahren, vorausschauende Wartung und Echtzeit-Integration mit Cloud-Services.
SDVs, vernetzte Fahrzeuge und autonome Fahrzeuge sind eng miteinander verwandt, aber nicht dasselbe.
Vernetzte Fahrzeuge sind Fahrzeuge, die mit Internetzugang und V2X-Kommunikation (Vehicle to Everything) ausgestattet sind. V2X ermöglicht ihnen, Daten mit anderen Fahrzeugen, Straßeninfrastrukturen und externen Systemen (z. B. einem Mautzahlungssystem oder einer mobilen App) und der Cloud zu teilen. Bis 2027 werden voraussichtlich über 327 Millionen vernetzte Fahrzeuge in Betrieb sein.3
Ihre Konnektivität kann dazu beitragen, Unfälle zu reduzieren und den Verkehrsfluss zu verbessern. Sowohl SDVs als auch vernetzte Fahrzeuge sind auf softwaregesteuerte Funktionen, Echtzeitdaten und Cloud-Integration angewiesen.
Die meisten modernen SDVs verwenden auch V2X, sodass der Unterschied zu vernetzten Fahrzeugen gering ist. Vernetzte Fahrzeuge priorisieren die externe Kommunikation, während SDVs sich auf eine interne Softwarearchitektur stützen, die Kernfunktionen durch OTA-Updates aktualisiert. Mit anderen Worten: Alle SDVs sind vernetzt, aber nicht alle vernetzten Fahrzeuge sind SDVs.
Autonome Fahrzeuge nutzen Sensoren, Kameras und fortschrittliche Software, um ihre Umgebung zu erkennen und ohne menschliche Eingabe selbstständig zu fahren. Dies ist nur in einem SDV-Framework möglich, das eine zentralisierte Datenverarbeitung zur Verwaltung der Fahrzeugsysteme verwendet. Obwohl also nicht alle SDVs autonom sind, sind alle autonomen Fahrzeuge SDVs, da SDVs die für die Autonomie erforderliche Softwaregrundlage bereitstellen.
SDVs ergänzen außerdem den Aufstieg der Elektrofahrzeuge, da beide Wert auf Effizienz, Konnektivität und geringere Umweltbelastung legen.
Das softwaredefinierte Fahrzeugmodell (SDV) stellt einen großen Wandel in der Art und Weise dar, wie Autos entworfen, gebaut und erlebt werden. Autohersteller arbeiten heute eher wie Softwareunternehmen, wobei die Fahrzeuge als dynamische, aktualisierbare Plattform fungieren. Tesla leistete Pionierarbeit mit diesem Modell und zeigt, wie softwaregesteuerte Upgrades neue Einnahmequellen freischalten und die Markentreue stärken können.
OEMs (Original Equipment Manufacturers) verlagern ihren Fokus vom Maschinenbau auf digitale Innovationen. Dieser neue Ansatz verändert die Erwartungen und freischaltet Geschäftsmodelle, die auf Software, nicht nur auf Hardware, basieren.
SDVs verlagern den Kernwert eines Fahrzeugs von seinen mechanischen Teilen auf die Software, die im Laufe der Zeit verbessert werden kann. Funktionen, Leistung und sogar die Einhaltung neuer Automobilvorschriften können per Fernzugriff hinzugefügt oder aktualisiert werden, ohne dass physische Komponenten geändert werden müssen. Diese Fähigkeit kann die Nutzungsdauer eines Fahrzeugs verlängern und es länger aktuell halten.
SDVs spielen auch eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung von Sicherheit, Automatisierung und Konnektivität. Ihre softwarebasierte Fahrzeugarchitektur ermöglicht Funktionen wie fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS), selbstfahrende Funktionen und V2X-Kommunikation.
Der SDV-Entwicklungsprozess ist auch schneller und flexibler. Ingenieure können Virtualisierung (Technologie, die die Erstellung virtueller Umgebungen ermöglicht) und Simulation verwenden, um Software in digitalen Umgebungen zu testen, bevor Hardware gebaut wird. Dies spart Zeit, Kosten und Risiken, ähnlich wie die Softwareentwicklung in der Technologiebranche.
Letztendlich sind SDVs nicht nur moderne Autos. Es handelt sich um intelligente Plattformen, die wachsen und sich anpassen können und einen sichereren, intelligenteren und nachhaltigeren Transport ermöglichen.
Die wichtigsten Merkmale von SDVs definieren neu, was Fahrzeuge leisten können und wie sie entworfen, betrieben und monetarisiert werden. Dazu gehören:
SDVs konsolidieren Fahrzeugfunktionen in leistungsstarken Zentral- oder Zonenrechnern und ersetzen damit Dutzende von verteilten Steuergeräten. Diese Architektur ermöglicht eine effizientere Datenverarbeitung und systemübergreifende Koordination.
Die Software kann aus der Ferne aktualisiert werden, um die Leistung des Fahrzeugs zu verbessern, Probleme zu beheben, Funktionen hinzuzufügen oder die Sicherheit zu erhöhen, ohne dass ein Servicebesuch erforderlich ist.
SDVs verwenden modulare Softwareplattformen, die von der Hardware entkoppelt sind und einfachere Upgrades, eine längere Lebensdauer des Fahrzeugs und eine flexible Bereitstellung von Funktionen ermöglichen.
SDVs verwenden einen Stack, der in der Regel ein eingebettetes Betriebssystem (wie Linux oder QNX), Middleware, Frameworks und Apps umfasst. Diese Systeme und Tools sind alle so konzipiert, dass sie aktualisierbar sind.
SDVs nutzen die Virtualisierung, um entscheidende Funktionen (wie Sicherheitsfunktionen) von unkritischen Funktionen (wie Infotainmentsystemen) zu isolieren. Diese Trennung verbessert die Sicherheit und trägt dazu bei, dass Probleme in einem System nicht die anderen beeinträchtigen.
SDVs sind für die Kommunikation in Echtzeit mit Cloud-basierten Diensten, Fahrzeug zu Infrastruktur (V2I), Fahrzeug zu anderen Fahrzeugen (V2V) und Mobilgeräten ausgelegt. Diese Konnektivität ermöglicht Dienste wie Live-Navigation, Ferndiagnose und intelligente Routenplanung.
79 % der Führungskräfte von Automobilherstellern erwarten, dass ihre SDV-Bemühungen in den nächsten drei Jahren voranschreiten werden. 76 % glauben, dass künstliche Intelligenz (KI) zu diesem Fortschritt beitragen wird.4 Maschinelles Lernen und KI sind für die Sensorfusion in Echtzeit integriert (indem Daten von mehreren Sensoren kombiniert werden, um schnelle, genaue Entscheidungen zu treffen). KI unterstützt auch Funktionen für vorausschauende Wartung, Personalisierung und autonomes Fahren – Anwendungsfälle, die ihre wachsende Bedeutung in modernen Fahrzeugplattformen unterstützen.
Viele SDVs ermöglichen es Benutzern, Funktionen nach dem Verkauf zu kaufen oder zu abonnieren, z. B. erweiterte Geschwindigkeitsregelung, Sitzheizung oder Leistungsmodi. Heute machen die digitalen und softwarebezogenen Umsätze 15 % des Gesamtumsatzes der Automobilbranche aus. Es wird erwartet, dass dieser Anteil bis 2035 drastisch auf 51 % ansteigen wird.4
Mit ihrer zentralisierten Architektur und softwarebasierten Steuerung sind SDVs besser geeignet, ADAS, selbstfahrende Funktionen und sich entwickelnde Sicherheitsstandards zu unterstützen.
Aufgrund ihrer Konnektivität sind SDVs mit eingebetteten Sicherheitsfunktionen zum Schutz vor Bedrohungen ausgestattet. Zu diesen Funktionen gehören Secure Boot (bei dem der Server nur vertrauenswürdige Software bootet), verschlüsselte Kommunikation, Echtzeitüberwachung und Systeme zur Erkennung von Eindringlingen. 86 % der Führungskräfte der Autoindustrie stimmen zu, dass Sicherheit, Versicherung und Vertrauen Markenmerkmale sind, die ihre Unternehmen von anderen abheben.3
Autohersteller können die Nutzungsdauer eines Fahrzeugs verlängern, indem sie es mithilfe von Software kontinuierlich weiterentwickeln und so dazu beitragen, Abfall zu reduzieren und Nachhaltigkeit zu unterstützen.
SDV-Plattformen nutzen Virtualisierung, Simulationstools und generative KI, um Designalternativen zu erkunden, Edge-Fälle zu simulieren und die Systemvalidierung zu unterstützen, bevor physische Prototypen gebaut werden.
Moderne Autos sind nicht mehr nur Maschinen, sondern rollende Computer. Aber die Art und Weise, wie diese Computer organisiert sind, hat sich dramatisch verändert.
In herkömmlichen Fahrzeugen verfügte jede wichtige Funktion über einen eigenen winzigen Computer, ein ECU. Ein ECU könnte für die Bremsen zuständig sein, ein anderes für die Airbags, ein anderes für das Radio und so weiter. Einige Autos hatten 100 oder mehr dieser ECUs. Das ermöglichte es den Autoherstellern zwar, im Laufe der Zeit weitere Funktionen hinzuzufügen, aber es machte die Fahrzeuge auch komplex und schwer, da kilometerlange Kabel zwischen all diesen Geräten verlegt werden mussten.
Um die Komplexität zu verringern, wurden Domain-Controller eingeführt. Diese Controller sind wie das mittlere Management, das die zugehörigen ECUs nach Verantwortungsbereichen organisiert – so kann ein Domain-Controller alle Dinge rund um die Fahrassistenz verwalten, während ein anderer das Infotainment übernimmt. Dieser Ansatz reduzierte die Anzahl der ECUs, löste aber das Komplexitätsproblem nicht vollständig.
Der nächste große Schritt geschieht jetzt: Die Automobilhersteller wechseln zu Computern mit hoher Leistung (HPCs) und zonalen Architekturen. Anstelle von Dutzenden verstreuter ECUs werden einige wenige leistungsstarke Zentralcomputer (HPCs) verwendet, um viele Funktionen gleichzeitig auszuführen, ähnlich wie das Hauptgehirn eines Autos. Die HPCs werden durch Zonencontroller unterstützt, die in verschiedenen physischen Bereichen des Fahrzeugs platziert sind, lokale Sensoren und Geräte verwalten und dann Informationen an das zentrale HPC weiterleiten. Zu diesen lokalen Systemen gehören häufig Radar-, Kamera- und LIDAR-Sensoren, die der zentralen Recheneinheit des Fahrzeugs detaillierte Umgebungsdaten übermitteln.
Dieser Ansatz reduziert die Verkabelung (was Kosten und Gewicht reduziert) und erleichtert die Verwaltung des Systems des Fahrzeugs. Es öffnet auch die Tür zu OTA-Updates, sodass Ihr Auto neue Funktionen oder Fixes erhalten kann, ohne dass Sie den Händler aufsuchen müssen. Diese neue Architektur unterstützt zukünftige Technologien wie selbstfahrende Systeme, die eine zentralisierte Hochgeschwindigkeitsdatenverarbeitung erfordern. Außerdem können Fahrzeuge umfassender am Internet der Dinge (IoT) teilnehmen, indem sie Daten mit vernetzten Geräten, Infrastrukturen und Diensten in ihrer Umgebung austauschen. All diese Funktionen werden durch KI und die jüngsten Fortschritte in der Automobilverarbeitung ermöglicht.1
So wie sich die Hardware in Autos weiterentwickelt hat, hat sich auch die Software weiterentwickelt. In herkömmlichen Fahrzeugen war die Software, die jedes Steuergerät steuerte, eng an die jeweilige Hardware gebunden. Das Ändern oder Aktualisieren war schwierig und zeitaufwändig und erforderte oft einen physischen Zugang zum Fahrzeug.
Um diesen Wandel zu bewältigen, hat die Branche einen Standard namens AUTOSAR (AUTomotive Open System ARchitecture) eingeführt. Es wurde entwickelt, um die Wiederverwendbarkeit und Einheitlichkeit von Automobilsoftware über verschiedene Marken und Lieferanten hinweg zu verbessern. AUTOSAR hat sich gut für traditionelle Funktionen wie Motorsteuerungs- oder Airbag-Systeme bewährt, bei denen Stabilität und Sicherheit kritisch sind und Änderungen selten sind.
Aber moderne Fahrzeuge verlangen mehr Flexibilität. Funktionen wie erweiterte Fahrerassistenz, Sprachassistenten im Fahrzeug und Cloud-Konnektivität erfordern häufige Updates und komplexere Software, wie sie auf Smartphones oder Servern vorhanden ist. Daher wurde das neuere AUTOSAR Adaptive für die Arbeit auf leistungsstarken Computing-Plattformen entwickelt, die auf bekannten Technologien wie Linux und Ethernet aufbauen, um dynamischere Echtzeitdienste zu ermöglichen. Es unterstützt auch cloudnative Ansätze, bei denen die Software so konzipiert ist, dass sie problemlos auf verbundenen Systemen ausgeführt werden kann und effizienter aktualisiert oder skaliert werden kann.
Noch weiter in die Zukunft blickend, beginnen die Automobilhersteller Techniken aus der Technologiebranche zu übernehmen, wie z. B. die Containerisierung. Container sind leichte Softwarepakete, die alles enthalten, was zum Ausführen einer App benötigt wird, sodass sie einfach zu testen, zu aktualisieren und bereitstellen sind. Sie sind wie Smartphone-Apps – modular, isoliert und aktualisierbar, ohne den Rest des Systems zu beeinträchtigen. In Kombination mit starken APIs (Schnittstellen, über die Softwarekomponenten miteinander kommunizieren können) ermöglicht dieser Ansatz den Wechsel von starren, monolithischen Codebases zu flexiblen, Microservice-basierten Systemen.
Software im Auto entwickelt sich von etwas Statischem und Langsamem zu etwas Flexiblen, Intelligentem, das sich ständig verbessert. Es ist das App-Store-Erlebnis für Ihr Dashboard.1
SDVs bieten eine Reihe von Vorteilen, die Sicherheit und Leistung erhöhen und die Erfahrung beim Fahren insgesamt verändern.
Kontinuierliche Konnektivität: Ständig verfügbare Verbindungen halten Fahrzeuge mit Cloud-Service, Navigationsupdates und Verkehrsdaten in Verbindung. Diese Konnektivität verbessert die Erfahrung und ermöglicht die Reaktionsfähigkeit in Echtzeit.
Verbesserte Leistung und Effizienz: Intelligente Software kann Fahrdynamik, Batterieverbrauch und Motorleistung in Echtzeit feinabstimmen. Je nach Einstellungen kann diese Anpassungsfähigkeit zu einem besseren Kraftstoffverbrauch oder einer besseren Batterielebensdauer oder einer reaktionsschnelleren Erfahrung führen.
Schnellere Innovation und Entwicklung: Durch Virtualisierung und modulare Entwicklung können Automobilhersteller Software schneller entwerfen, testen und einführen. Diese Beschleunigung verkürzt die Zeit von der Idee bis zur realen Funktion.
Verbesserte Sicherheit: SDVs unterstützen erweiterte Sicherheitssysteme wie Notbremsung, Spurhaltung und Kollisionsvermeidung. Diese Funktionen stützen sich auf Echtzeitdaten und schnelle Entscheidungsfindung und machen die Straßen für alle sicherer.
Neue Umsatzmöglichkeiten: Hersteller können laufende Einnahmen generieren, indem sie Abonnements, On-Demand-Upgrades oder App-basierte Dienste anbieten. Diese Angebote machen Fahrzeuge zu langfristigen Plattformen, nicht nur zu einmaligen Verkäufen, und sind bei Autoherstellern beliebt, aber nicht immer bei Autobesitzern.
Vorausschauende Wartung: SDVs können ihre eigenen Systeme überwachen und Probleme erkennen, bevor sie schwerwiegend werden. Dadurch werden Pannen reduziert, teure Reparaturen vermieden und ein reibungsloser Betrieb des Fahrzeugs gewährleistet.
Personalisiertes Benutzererlebnis: Fahrer können die Einstellungen ihres Fahrzeugs an ihre Vorlieben anpassen, zum Beispiel das Dashboard-Layout oder das Unterhaltungsangebot im Fahrzeug. Das Auto kann sich auch verschiedene Profile für verschiedene Fahrer merken.
Remote-Funktionsupdates: Genau wie Smartphones können SDVs Software-Updates drahtlos empfangen. Das bedeutet, dass neue Funktionen, Updates und Verbesserungen noch lange, nachdem das Auto das Werk verlassen hat, bereitgestellt werden können.
SDVs bringen zahlreiche Nutzen mit sich, stellen aber auch große Herausforderungen dar. Eine der größten Hürden ist der Wechsel von traditionellen mechanischen Systemen hin zu digitalen Architekturen. Tatsächlich nennen 79 % der Führungskräfte die technische Komplexität der Trennung von Hardware- und Softwareschichten als Herausforderung.2 Andere, spezifischere Nachteile machen das Versprechen von SDVs nicht zunichte, verdeutlichen aber die Notwendigkeit einer sorgfältigen Entwicklung und einer robusten Governance im Zuge der Weiterentwicklung der Branche. Diese Herausforderungen beinhalten:
Widerstand der Verbraucher gegen Monetarisierungsmodelle: Der Zugriff auf Funktionen, die früher zur Standardausstattung gehörten (z. B. beheizte Sitze und adaptiver Tempomat), könnte Kunden frustrieren und die Markenwahrnehmung beeinträchtigen.
Cybersicherheitsrisiko: Mit zunehmender Konnektivität geht auch eine größere Anfälligkeit einher. SDVs sind potenziellen Cyberangriffen ausgesetzt, die auf Fahrzeugkontrollen, Datenschutz oder Cloud-Dienste abzielen. Sie erfordern ständige Wachsamkeit und ein fortschrittliches Sicherheits-Framework.
Datenschutz- und Eigentumsfragen: Da SDVs ständig Daten sammeln, werfen Bedenken darüber, wie diese Daten gespeichert, verwendet und geteilt werden – insbesondere ohne ausdrückliche Zustimmung – ethische und regulatorische Fragen auf.
Hohe Entwicklungs- und Wartungskosten: Die Entwicklung, das Testen und die Validierung von SDV-Plattformen ist teuer und zeitaufwändig. Sicherheitskritische Funktionen und Infrastruktur-Updates per „Over-The-Air“ sind besonders komplex.
Erhöhte Softwarekomplexität: SDVs verlagern die Last von der mechanischen auf die Softwarekomplexität. Die Verwaltung von Millionen von Codezeilen über mehrere Systeme, Ebenen und Anbieter hinweg führt zu Integration und erhöht das Potenzial für Fehler oder Ausfälle.
Talentengpässe: Die Auto-Branchen benötigen heute Softwareingenieure, KI-Spezialisten und Cybersicherheitsexperten – Talente, die traditionell eher in Technologieunternehmen zu finden sind. Viele Automobilhersteller bauen diese internen Kapazitäten noch auf. 74 % der Führungskräfte geben an, dass ihre maschinelle Unternehmenskultur stark ist und sich nur schwer ändern lässt. Sie benötigen Mitarbeiter, die sich sowohl in der Softwareentwicklung als auch in der traditionellen Fahrzeugtechnik auskennen, aber erwarten nicht, dass sie die erforderliche Belegschaft aufbauen werden, um ihre softwaredefinierten Produktziele vor 2034 zu erreichen.2
Regulatorische und rechtliche Hürden: Die Aktualisierung des Fahrzeugverhaltens mithilfe von Software wirft neue rechtliche und regulatorische Fragen auf. Dabei werden insbesondere Fragen hinsichtlich der Unfallhaftung, des Dateneigentums und der Einhaltung sich entwickelnder Sicherheitsstandards aufgeworfen.
Zuverlässigkeitsbedenken im Zusammenhang mit KI und Automatisierung: Da SDVs KI-gestützte Entscheidungsfindung beinhalten (zum Beispiel für ADAS oder autonomes Fahren), bleiben Fragen zur Erklärbarkeit, Vorhersagbarkeit und zum Umgang mit Problemen wie Systemüberschreibungen offen.
Fragmentierung der Systemkompatibilität: Die mangelnde Standardisierung von Plattformen, Betriebssystemen und Cloud-Umgebungen innerhalb des breiteren Ökosystems kann es schwierig machen, die Kompatibilität und Skalierbarkeit über verschiedene Fahrzeugmodelle und Regionen hinweg zu unterstützen.
Risiken bei der Update-Verwaltung: Over-the-Air-Updates sind zwar bequem, aber schlecht verwaltete Updates können zu Systemausfällen und Frustration der Benutzer führen.
Die Zukunft von SDVs liegt darin, dass das Auto zu einer vernetzten, intelligenten Plattform wird – nicht nur zu einer Maschine. Software prägt die Erfahrung beim Fahren mehr als Hardware. Autos werden per Software aktualisiert, personalisiert und verbessert, ähnlich wie bei einem Smartphone. Der Kauf eines Autos fühlt sich vielleicht eher wie ein Abonnement eines Services an, wobei neue Funktionen und Upgrades im Laufe der Zeit durch OTA-Updates bereitgestellt werden.
Da dieser Wandel weiter fortbesteht, werden sich die Auto- und Technologiebranchen noch mehr überschneiden. Technologien wie Cloud Computing, KI, 5G und Edge Computing sind bereit, SDVs anzutreiben. Von den Automobilherstellern wird zudem erwartet, dass sie sich auf einen Hybrid Cloud-Ansatz setzen, der eine Mischung aus öffentlichen und privaten Cloud-Systemen nutzt, um Daten zu verwalten, Updates zu unterstützen und neue Services bereitzustellen. Um mithalten zu können, müssen OEMs mehr wie Technologieunternehmen agieren, indem sie schnellere Entwicklungszyklen, starke Cybersicherheit und flexible, modulare Systeme einführen.
Diese Entwicklung dürfte die Customer Experience verändern. Fahrer erwarten regelmäßige Updates, Remote-Support und personalisierte Funktionen. Echtzeitdaten sollen eine vorausschauende Wartung, intelligentere Navigation und benutzerdefinierte Einstellungen ermöglichen. Mit der Weiterentwicklung der autonomen Fahrtechnologie werden sich SDVs wahrscheinlich als Plattform für die Einführung und Feinabstimmung dieser Funktionen herauskristallisieren – insbesondere in städtischen Gebieten und gemeinsam genutzten Mobilitätsflotten.
SDVs sind ein wichtiger Bestandteil der intelligenten Mobilität. Sie sind mit Verkehrssystemen, Energienetzen und digitalen Diensten verbunden, um einen sichereren, effizienteren und nachhaltigeren Transport zu ermöglichen. Dieser Wandel wird voraussichtlich nicht nur die Art und Weise verändern, wie wir fahren, sondern auch die Art und Weise, wie wir Fahrzeuge verschieben, besitzen und mit ihnen interagieren.
