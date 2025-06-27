Was ist ein softwaredefiniertes Fahrzeug?

Softwaredefinierte Fahrzeuge sind die nächste Entwicklungsstufe der Automobilindustrie. Bisher waren Fahrzeugfunktionen an physische Komponenten und eingebettete Systeme mit begrenzter Flexibilität gebunden. SDVs basieren stattdessen auf zentralisierten Computerplattformen und modularen Softwarearchitekturen. Diese Systeme ermöglichen Over-the-Air-Updates (OTA), bei denen die Automobilhersteller neue Funktionen, Updates und Leistungs- und Sicherheitsverbesserungen durch Software bereitstellen können, oft aus der Ferne.

Durch diese Modernisierung können sich SDVs nach dem Kauf weiterentwickeln, ähnlich wie bei Smartphones. Allein durch Software-Updates kann ein Fahrzeug eine bessere Navigation, eine verbesserte Energieeffizienz oder sogar verbesserte Fahrmodi erhalten, ohne dass ein Händler aufsucht werden muss. Diese Funktionen ermöglichen es Fahrern auch, ihre Fahrzeuge zu personalisieren und Funktionen auf Anfrage zu abonnieren, von fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen bis hin zu Entertainment-Upgrades.

IBM Forschungen prognostizieren, dass im Jahr 2030 voraussichtlich 90 % aller fahrzeugbezogenen Innovationen aus Software bestehen werden.1 Und 75 % der Führungskräfte in der Automobilindustrie gehen davon aus, dass die softwaredefinierte Erfahrung bis 2035 der Kern des Markenwerts sein wird.2

Ein wichtiger Teil dieser Transformation ist die Reduzierung oder Eliminierung vieler unabhängiger elektronischer Steuereinheiten (ECUs). ECUs sind kleine Computer, die traditionell einzelne Fahrzeugfunktionen wie Bremsen, Motorsteuerung oder Klimatisierung gesteuert haben. Seit Jahrzehnten haben Autohersteller weitere Steuergeräte hinzugefügt, um neue Funktionen zu unterstützen. Einige Fahrzeuge hatten mehr als 100 dieser Einheiten.

Heute werden viele davon durch weniger, leistungsfähigere Zentralcomputer ersetzt, die mehrere Systeme gleichzeitig verwalten. Dies reduziert die Komplexität und ermöglicht ein reibungsloseres Zusammenarbeiten der Fahrzeugsysteme. Es unterstützt auch Innovationen wie autonomes Fahren, vorausschauende Wartung und Echtzeit-Integration mit Cloud-Services.