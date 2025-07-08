Generative KI ist für die Automobilbranche wichtig, weil sie grundlegend mit der Transformation der Branche in ein softwaregesteuertes, kundenorientiertes Ökosystem übereinstimmt.

Mit dem Übergang der Branchen von Maschinenbau zu digitalen und datengesteuerten Abläufen spielt generative KI eine wachsende Rolle. Sie wird zu einem strategischen Faktor, der Unternehmen hilft, schneller voranzukommen. Sie unterstützt auch eine stärkere Personalisierung und schaltet den Wert immer komplexerer Systeme frei. KI hilft bei der Bewältigung dieser Komplexität, indem sie alles von der Codegenerierung bis zur Simulation beschleunigt.

McKinsey fand beispielsweise heraus, dass die Integration von generativer KI in Entwicklungsumgebungen den Zeitaufwand für Codierungsaufgaben wie Schreiben, Übersetzen und Dokumentieren um bis zu 40 % reduzieren kann.1 Dies ermöglicht es Unternehmen, ihre digitalen Ambitionen effizient zu skalieren und sich einen Wettbewerbsvorteil in Bezug auf Geschwindigkeit, Kosten und Innovation zu verschaffen.

Generative KI hilft dabei, das Auto neu zu erfinden – nicht nur als Produkt, sondern als Service und Erfahrung. Elektrofahrzeuge, autonome Fahrzeuge und Konnektivität verändern die Bedeutung von Mobilität. Generative KI ermöglicht es Automobilherstellern, sich schnell anzupassen. Sie ermöglicht personalisierte Erlebnisse im Auto, schnellere Designzyklen und einen intelligenteren Kundensupport, der sich menschlich anfühlt – und das alles dank der rasanten Fortschritte in der KI-Technologie. Vor wenigen Jahren war diese Art der Echtzeitanpassung in großem Maßstab nahezu unmöglich.

In diesem Zusammenhang ist generative KI nicht nur ein Tool – sie ist ein Kraftmultiplikator. Sie hilft Altlast-Autoherstellern, mit flexiblen, technologieorientierten Herausforderern zu konkurrieren. Sie gibt Startups auch die Möglichkeit, mit weniger Kapital in den Automobilbereich einzusteigen. Da sich die Branche der Software zuwendet, wird generative KI unverzichtbar. Sie unterstützt die Wettbewerbsfähigkeit, trägt dazu bei, wachsende Kundenerwartungen zu erfüllen und ermöglicht die Entwicklung neuer Fahrzeuge und Geschäftsmodelle.

Führende Anbieter unterstützen diesen Wandel. Microsoft investiert beispielsweise stark in NLP- und LLM-Tools für die Automobilindustrie. AWS arbeitet mit BMW und Toyota zusammen, um Plattformen für vernetzte Autos und Sprachassistenten zu entwickeln. Und das Android Automotive-Betriebssystem von Alphabet enthält die Google Assistant-Integration für sprachgesteuertes Infotainment und Navigation.