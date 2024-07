Die Ingenieure der Daimler AG, der Muttergesellschaft von Mercedes-Benz, gehen davon aus, dass der nächste große Schritt in Richtung von Batterietechnologien mit einer höheren Energiedichte gehen könnte – möglicherweise Lithium-Schwefel-Batterien (Li-S). Die Entwicklung und Perfektionierung dieser hypothetischen Batterien könnte „ein Milliardengeschäft freisetzen“, sagt Benjamin Boeser, Director of Innovation Management, Silicon Valley bei Mercedes-Benz R&D North America. Aber der Weg vom Entwurf hin zu einer kommerziell nutzbaren Li-S-Batterie ist im Grunde ein gigantisches chemisches Experiment – eine Forschungsinitiative, die Jahre an Zeit, Geld und technischem Know-how verschlingen könnte.

Im Idealfall ist es sinnvoller, diese Mengen an molekularen Eigenschaften und Verhaltensweisen am Computer zu simulieren und vielversprechende Optionen genauer zu untersuchen und zu analysieren, bevor man mit der Herstellung von Prototypen beginnt. Aber genau da liegt der Haken. Selbst bei einfachen Molekülen wie Koffein – einem beliebten Energielieferanten für den Menschen, der lediglich aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff und Sauerstoff besteht – kann die Anzahl der Quantenzustände im Molekül, also der Elektronen, die innerhalb des Systems der vier Grundelemente in Wechselwirkung zueinander stehen, enorm sein.

Schon die Simulation eines einzigen Koffeinmoleküls kann den Speicher und die Rechenleistung eines jeden klassischen Computers überfordern – selbst der leistungsfähigsten, raumfüllenden Supercomputer von heute. Je größer und komplexer ein Molekül und seine Umgebung sind, desto schwieriger wird dieser Prozess.