IBM möchte keine vertraulichen oder geschützten Informationen von Ihnen über unsere Website erhalten. Bitte beachten Sie, dass alle Informationen oder Materialien, die Sie an IBM senden, als NICHT vertraulich betrachtet werden. Wenn Sie IBM Informationen oder Materialien zusenden, gewähren Sie IBM eine uneingeschränkte, unwiderrufliche Lizenz zum Kopieren, Reproduzieren, Veröffentlichen, Hochladen, Posten, Übertragen, Verteilen, öffentlichen Ausstellen, Aufführen, Modifizieren, Erstellen abgeleiteter Werke und zur anderweitigen freien Nutzung dieser Materialien oder Informationen. Sie erklären sich außerdem damit einverstanden, dass IBM Ideen, Konzepte, Know-how oder Techniken, die Sie uns übermitteln, für jeden Zweck nutzen kann. Wir werden jedoch Ihren Namen nicht veröffentlichen oder anderweitig bekannt geben, dass Sie uns Materialien oder andere Informationen zur Verfügung gestellt haben, es sei denn: (a) wir erhalten Ihre Erlaubnis, Ihren Namen zu verwenden, oder (b) wir benachrichtigen Sie zuerst, dass die Materialien oder anderen Informationen, die Sie an einen bestimmten Teil dieser Website senden, veröffentlicht oder anderweitig unter Angabe Ihres Namens verwendet werden, oder (c) wir sind gesetzlich dazu verpflichtet. Persönlich identifizierbare Informationen, die Sie an IBM übermitteln, um Produkte oder Services zu erhalten, werden gemäß unseren Datenschutzrichtlinien behandelt. Informationen zu den Datenschutzrichtlinien von IBM finden Sie auf der Registerkarte „Datenschutz“.