Ganze Klassen von Optimierungsproblemen lassen sich mit dem derzeitigen Paradigma kaum exakt lösen, so dass Unternehmen und Institutionen ein gewisses Maß an Unsicherheit und Ineffizienz bei ihren Prozessen in Kauf nehmen müssen. Obwohl das Quantencomputing noch in den Kinderschuhen steckt, bietet es einen revolutionären neuen Ansatz, der dazu beitragen könnte, diese Herausforderung in Zukunft zu bewältigen.

Teams von IBM Research und ExxonMobil Corporate Strategy Research haben gemeinsam die Logistik für den Inventartransport auf dem Seeweg auf Quantengeräten zu modellieren, die Stärken und Kompromisse verschiedener Strategien für das Fahrzeug- und Inventar-Routing zu analysieren und die Grundlage für die Erstellung praktischer Lösungen für ihren Betrieb zu legen.

Da sich die Quanten-Hardware von IBM schnell skalieren lässt – von kleinen Prototyp-Systemen bis hin zu vielversprechenden größeren Geräten – sind Forscher begeistert von der Möglichkeit, eines Tages bislang unlösbare Routing-Probleme zu bewältigen.

„Durch die Partnerschaft mit IBM Quantum möchten wir letztlich unsere Fähigkeit, komplexere Optimierungen in Angriff zu nehmen, verbessern“, sagt Swarup von ExxonMobil. „Wir möchten größere Probleme lösen und mehr bewirken.“