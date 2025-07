„Hey Alexa, finde ein neues Paar Laufsocken mit guter Bewertung für mich.“ Dieser Satz ist eines von Tausenden Beispielen für Conversational Commerce in der Praxis.

Conversational Commerce verändert die digitale Erfahrung völlig. Diese Art von E-Commerce schafft eine nahtlose und interaktive Kauferfahrung für Verbraucher durch Konversationstools wie Chatbots und Sprachassistenten. Sie nutzt den Komfort und die Unmittelbarkeit von Echtzeit-Messaging-Plattformen, um Kunden in dynamische und personalisierte Gespräche einzubinden und diese Messaging-Kanäle in robuste Verkaufskanäle zu verwandeln.

Im Kern ermöglicht Conversational Commerce Unternehmen, mit Kunden auf intuitivere, kontextuell relevantere Weise zu interagieren. Diese Interaktion geht über die reine Produktwerbung hinaus, um Kunden zu unterstützen, personalisierte Empfehlungen anzubieten und Transaktionen zu optimieren. Die Technologie, die diesen Wandel vorantreibt, umfasst fortschrittliche Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing, NLP) und Künstliche Intelligenz (KI), die virtuelle Assistenten in die Lage versetzen, Benutzeranfragen zu verstehen, zu interpretieren und angemessen zu beantworten und somit menschenähnliche Interaktionen zu simulieren.

In einem aktuellen Bericht des IBM® Institute of Business Value gaben nur 14 % der Befragten an, mit der Online-Einkaufserfahrung „zufrieden“ zu sein. Diese Ergebnisse zeigen, dass die Customer Experience verbessert werden muss.

Unabhängig davon geben mehr als die Hälfte der befragten Verbraucher an, dass sie beim Einkaufen neue Technologien, darunter virtuelle Assistenten und Augmented Reality (AR), nutzen möchten. Diese Verbraucher sind aktiv offen für neue digitale Einkaufserfahrungen wie Conversational Commerce.