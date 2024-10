Mit dem exponentiellen Wachstum des Marktes für E-Commerce werden sechs Trends den globalen Markt voraussichtlich stark beeinflussen (Link befindet sich außerhalb von ibm.com): Künstliche Intelligenz (KI), Augmented Reality, Live-Commerce, Online-to-Offline-E-Commerce, Social Commerce und Sprachassistenten.

Generative KI eröffnet größere Möglichkeiten für wertschöpfende Personalisierung, dynamische Preisgestaltung, benutzerfreundliche Chatbots, Sprachassistenten, virtuelle Assistenten und eine verbesserte Kundensuche.

Social Commerce, eine Form des E-Commerce, bei der eine Social-Media-Plattform sowohl als Marketingkanal als auch als Einkaufsziel dient, wird zwischen 2021 und 2025 voraussichtlich um mehr als 50 % wachsen (Link befindet sich außerhalb von ibm.com).

Der E-Commerce-Markt ist in den letzten zehn Jahren exponentiell gewachsen. Das Ökosystem ist mit dem Fortschritt von Geschäftsmodellen und dem Aufkommen neuer E-Commerce-Trends komplexer geworden. Während der Covid-19-Pandemie verdoppelte sich die Rate der Digitalisierung weltweit (Link befindet sich außerhalb von ibm.com). Einige Prognosen (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) deuten darauf hin, dass der Online-Einzelhandel bis zum nächsten Jahr für die Hälfte aller Einzelhandelsumsätze verantwortlich sein könnte.

Aber wie viele Unternehmen herausfanden, garantiert die Erweiterung des digitalen Fußabdrucks eines Unternehmens oder die stärkere Betonung seines Online-Shops noch keinen Gewinn. In dem, was McKinsey als „E-Commerce-Zwickmühle 2022“ bezeichnet (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), mussten viele Einzelhändler, die in den Jahren 2020 und 2021 ein deutliches Wachstum ihrer E-Commerce-Verkäufe verzeichneten, einen Rückgang ihrer Margen hinnehmen.

Dies liegt zum Teil an der hohen Marktsättigung: Ein Einzelhändler für Elektronik oder Haushaltswaren konkurriert heute weltweit nicht nur mit seinen direkten Konkurrenten, sondern auch mit kleinen Online-Shops und E-Commerce-Giganten wie Amazon. Dies kann Unternehmen dazu zwingen, ihre Preise zu senken, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Versand und Logistik können in neuen Märkten kompliziert werden und sind von Unterbrechungen der globalen Lieferkette betroffen. Verbraucher haben sich heutzutage an E-Commerce-Standards wie die Lieferung am selben Tag und maßgeschneiderte Produkte gewöhnt und erwarten ein nahtloses und einheitliches digitales Einkaufserlebnis. Sie erwarten auch, dass sie die Zahlungsoption ihrer Wahl nutzen können. Diese Kunden wünschen sich zunehmend Vorteile wie kostenlosen Versand oder spezielle Treueprogramme. Außerdem müssen Unternehmen, um erfolgreich an digital geprägte Zielgruppen wie die Generation Z zu vermarkten, ihr Engagement für Nachhaltigkeit unter Beweis stellen.

In dem sich ständig verändernden, schnell wachsenden E-Commerce-Ökosystem müssen Unternehmen kreativ über ihre digitalen Strategien nachdenken und darüber, wie sie am besten dynamische, interaktive Einkaufserlebnisse schaffen können, die die Kundenbeziehungen verbessern. Inmitten eines massiven Wandels in der Art und Weise, wie Verbraucher Waren und Dienstleistungen kaufen, gibt es einige E-Commerce-Trends, die sich voraussichtlich auf den globalen 3,3-Billionen-US-Dollar-Markt (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) auswirken und die digitale Erfahrung der Kunden verbessern werden:

Künstliche intelligenz (KI)

Augmented Reality

Live-Commerce

Online-zu-Offline-E-Commerce

Social Commerce