Was ist Chatbot-Design?

Chatbot-Angebote lassen sich grob in zwei Kategorien einteilen: regelbasierte Chatbots und intelligente Chatbots.

Regelbasierte Chatbots sind einfach und kostensparend. Sie arbeiten nach dem Wenn-Dann-Sonst-Prinzip: Jedem Schritt (oder Zweig in einem Decision Tree) werden spezifische Eingaben zugewiesen, die der Chatbot erkennen kann, und die jeweils mit einer skriptgesteuerten Antwort verknüpft sind. Aufgrund der fehlenden Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) müssen regelbasierte Bots die Äußerungen der Benutzer auf einfache Phrasen oder vorab geschriebene Optionen beschränken. Dies kann den Erfolg einschränken, es sei denn, die Bedürfnisse Ihrer Benutzer sind in hohem Maße vorhersehbar, wiederholen sich und sind unkompliziert – und das wird auch so bleiben, wenn Sie das Projekt ausweiten.

Intelligente Chatbots sind robuster, vielseitiger und skalierbarer. Künstliche Intelligenz wie dialogorientierte KI befähigt solche Chatbots, einzigartige Äußerungen von Benutzern zu interpretieren und die darin enthaltene Absicht des Benutzers genau zu identifizieren. Maschinelles Lernen kann regelbasierte Programmierung ergänzen oder ersetzen, indem es im Laufe der Zeit lernt, welche Äußerungen am ehesten zu bevorzugten Reaktionen führen. Generative KI, die anhand von Beispieläußerungen aus der Vergangenheit trainiert wurde, kann in Echtzeit Bot-Antworten verfassen. Virtuelle Agenten sind KI-Chatbots, die Robotic Process Automation (RPA) beherrschen, was ihren Nutzen weiter erhöht.

Viele Situationen profitieren von einem hybriden Ansatz, und die meisten KI-Bots sind auch in der Lage, regelbasiert zu programmieren.