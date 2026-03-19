Was ist API-Automatisierung?

Diese Praxis kann für die Orchestrierung von End-to-End-Workflows, die Integration von Daten zwischen Systemen, die Durchführung kontinuierlicher Überwachung, Tests und mehr genutzt werden.



Die API-Automatisierung dient dazu, die Konsistenz und Effizienz der Interaktionen zwischen Softwaresystemen zu verbessern, indem vordefinierte Operationen optimiert und ausgeführt werden. Durch die Automatisierung dieser Interaktionen können Unternehmen die Variabilität in der Ausführung reduzieren, eine größere Anzahl von Vorgängen unterstützen und eine einheitlichere Reaktionszeit gewährleisten. Dieser Ansatz ermöglicht auch eine schnellere Verarbeitung routinemäßiger Systemereignisse und trägt dazu bei, dass miteinander verbundene Anwendungen stabiler und koordinierter arbeiten.



Ein Bericht von Fortune Business Insights prognostiziert, dass bis 2032 der API-Management-Marktwert voraussichtlich 32,8 Milliarden USD erreichen wird.1 Mit dem Wachstum des API-Ökosystems steigt die Nachfrage nach zuverlässigen, durchsatzstarken API-Interaktionen.



Die nächste Welle dieses Wachstums wird von künstlicher Intelligenz (KI)-Systemen angetrieben, die auf APIs angewiesen sind, um Daten abzurufen, Dienste aufzurufen und Workflows zu koordinieren. Vor zwei Jahren prognostizierte Gartner, dass bis 2026 mehr als 30% des Anstiegs der API-Nachfrage von KI-Tools kommen wird, die große Sprachmodelle verwenden.2



„APIs sind keine Backend-Lösungen mehr. Sie sind das Bindegewebe moderner Unternehmen „, schrieb Bryon Kataoka, CTO der iSOA Group, in einem IBM Community-Blog.3 Kataokas Beobachtung unterstreicht, wie die zunehmende Zentralität von APIs den Bedarf an API-Automatisierung beschleunigt, die diese wachsenden, miteinander verbundenen Arbeitslasten unterstützen kann.