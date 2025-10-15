KI wurde erstmals in den 1990er Jahren im Produktdesign eingesetzt, als sie in computergestützten Konstruktionssystemen (CAD) verwendet wurde, die reale Simulationen für Benutzer erstellten, um Produkte zu testen. In den 2000er und 2010er Jahren, als KI-Anwendungen zunahmen, wurden Algorithmen für maschinelles Lernen eingesetzt, um Aspekte des Produktdesigns wie Datenanalyse, vorausschauende Wartung und Echtzeitüberwachung von Fertigungssystemen zu verbessern.

In jüngster Zeit wird KI im generativen Design eingesetzt, einem iterativen Designprozess, bei dem KI-Systeme auf der Grundlage vordefinierter Parameter mehrere Designoptionen erstellen, die Ingenieure dann prüfen können. Generatives Design unterstützt Produktmanager und Designer dabei, ihre Designideen schneller zu optimieren. Es unterstützt auch dabei, Lösungen für Designprobleme zu finden, die möglicherweise effizienter und kostengünstiger sind, als sie alleine entwickeln könnten.