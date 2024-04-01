Generative KI (GenAI) kann ein mächtiges Werkzeug sein, um Innovation voranzutreiben, wenn sie auf die richtige Weise eingesetzt wird. Wir diskutieren ausgewählte, wirkungsvolle Anwendungsfälle, die das Potenzial von KI zeigen, die Art und Weise, wie wir Produkte entwickeln, vermarkten und an Kunden ausliefern, zu revolutionieren. Eine starke Datenverwaltung, vorausschauende Analyse und generative KI sind grundlegend, um Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe zu bringen.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
ChatGPT hat sich als der erste öffentlich zugängliche, auf generativer KI basierende virtuelle Chatbot etabliert. Nun können Unternehmen die grundlegenden Prinzipien dieser Technologie übernehmen und in ihren betrieblichen Abläufen anwenden, angereichert mit Kontextualisierung und Sicherheit. Mit IBM watsonx Assistant können Unternehmen große Sprachmodelle erstellen und diese mit Hilfe von proprietären Informationen trainieren und gleichzeitig die Sicherheit ihrer Daten gewährleisten.
Dialogorientierte KI-Lösungen können mehrere Anwendungen haben, die den Umsatz steigern und die Customer Experience verbessern. Zum Beispiel kann ein intelligenter Chatbot häufige Kundenanliegen bezüglich Rechnungserklärungen ansprechen. Wenn Kunden Erklärungen für ihre Rechnungen suchen, kann ein generative KI-gestützter Chatbot ihnen detaillierte Erklärungen liefern, einschließlich Transaktionsprotokollen für die Nutzung und Überschreitungsgebühren.
Sie können auch neue Produktpakete oder Vertragsbedingungen anbieten, die sich an den bisherigen Nutzungsbedürfnissen eines Kunden orientieren, neue Umsatzmöglichkeiten identifizieren und die Kundenzufriedenheit verbessern.
Generative KI kann manuelle Produktmodernisierungsprozesse automatisieren. Generative KI-Technologien können öffentlich zugängliche Quellen wie Pressemitteilungen durchsuchen, um Wettbewerbsdaten zu erfassen und den aktuellen Produktmix mit den Angeboten der Konkurrenz zu vergleichen. Es kann auch ein Verständnis für Marktvorteile gewinnen und strategische Produktänderungen vorschlagen. Diese neuen Erkenntnisse können schneller als je zuvor umgesetzt werden.
Ein Hauptvorteil von generativer KI ist die Fähigkeit, Code zu generieren. Jetzt kann ein Geschäftsanwender generative KI-Tools verwenden, um vorläufigen Code für neue Funktionen zu entwickeln, ohne so sehr auf technische Teams angewiesen zu sein. Dieselben Tools können Code analysieren und Fehler im Code identifizieren und beheben, um den Testaufwand zu reduzieren.
GenAI-Lösungen wie IBM watsonx Code Assistant erfüllen die zentralen technischen Anforderungen von Unternehmen. Watsonx Code Assistant kann Unternehmen dabei helfen, den Entwicklungsaufwand um 30 % zu reduzieren oder die Produktivität um 30 % zu steigern. Diese Tools haben das Potenzial, technische Prozesse zu revolutionieren und die Geschwindigkeit der technischen Produktbereitstellung zu erhöhen.
Mit Hilfe von prädiktiven Analysen und generativer KI können Unternehmen verstehen, wann bestimmte Kunden am besten für neue Produkte geeignet sind, Vorschläge für die geeigneten Produkte erhalten und die nächsten Schritte für die Interaktion mit dem Kunden vorgeschlagen erhalten. Wenn ein Kunde beispielsweise eine größere geschäftliche Veränderung wie eine Übernahme durchläuft, können Vorhersagemodelle, die anhand früherer Transaktionen trainiert wurden, den potenziellen Bedarf an neuen Produkten analysieren.
GenAI kann dann Upselling-Möglichkeiten vorschlagen und eine E-Mail an den Kunden schreiben, die vom Vertriebsmitarbeiter überprüft werden kann. So können Vertriebsteams die Wertschöpfung beschleunigen und gleichzeitig den Kunden einen erstklassigen Service bieten. Mit IBM® watsonx.data™ können Unternehmensdaten für verschiedene analytische und KI-Anwendungsfall vorbereitet werden.
Unternehmen haben die Möglichkeit, GenAI einzusetzen, um die Customer Experience zu verbessern, indem sie Kunden-Feedback leichter umsetzen. Mithilfe von IBM watsonx.ai Verschiedene branchenführende Modelle für unterschiedliche Arten der Zusammenfassung sind verfügbar. Diese Technologie kann große Mengen an Kundenfeedback schnell interpretieren und zusammenfassen.
Anschließend können sie Vorschläge für Produktverbesserungen mit konkreten Anforderungen und Benutzergeschichten liefern und so die Geschwindigkeit der Reaktionsfähigkeit und Innovation beschleunigen. GenAI kann Themen aus dem Feedback verlorener Kunden ableiten, um Trends aufzuzeigen, neue Verkaufsstrategien vorzuschlagen und Vertriebsteams mit Business Intelligence und vorgefertigten Folgemaßnahmen auszustatten.
Generative KI hat das Potenzial, das digitale Marketing zu revolutionieren, indem es die Geschwindigkeit, Effektivität und Personalisierung von Marketingprozessen erhöht. Mithilfe von Standardverfahren zur Datenanalyse können Unternehmen Muster und Cluster in Daten erkennen, um eine genauere Ausrichtung auf Kunden zu ermöglichen.
Sobald die Cluster erstellt sind, kann GenAI automatisierte Prozesse zur Erstellung von Inhalten antreiben, die bestimmte Kundengruppen über verschiedene Plattformen hinweg erreichen. IBM watsonx Orchestrate ermöglicht es dem Benutzer, tägliche Aufgaben zu automatisieren und die Produktivität zu steigern. Dieses Tool kann Inhalte erstellen, eine Verbindung zu verschiedenen Plattformen herstellen und Updates im Handumdrehen über diese versenden, sodass Marketingteams bei der Bereitstellung von Lösungen Zeit und Geld sparen können.
Diese Fähigkeit zur Erstellung von Inhalten und zur Kundenansprache ist das entscheidende Unterscheidungsmerkmal von generativer KI und Teil dessen, was diese neuen Technologien so spannend macht. Generative KI kann teure, manuelle Marketingprozesse in beschleunigte, automatisierte Prozesse übersetzen.
Sind Sie bereit, Ihre Produktprozesse zu beschleunigen?
Hören Sie rein, um zu erfahren, ob virtuelle Agenten Menschen ersetzen können, da sie dank generativer KI schneller und genauer werden.
Erkunden Sie, wie CEOs generative KI und Anwendungsmodernisierung nutzen, um Innovationen voranzutreiben und wettbewerbsfähig zu bleiben.
Erfahren Sie, warum Einzelhändler wissen müssen, welche Bestände verfügbar sind, um die Kundennachfrage zu erfüllen.
Machen Sie Ihre Geschäftsabläufe mit KI-gestützten Lösungen für intelligentes Asset-Management und Lieferketten resilienter.
Transformieren Sie Ihre Geschäftsabläufe mit IBM, indem Sie umfangreiche Daten und leistungsstarke KI-Technologien nutzen, um Optimierungsprozesse zu integrieren.
IBM Cloud Pak for Business Automation ist ein modularer Satz integrierter Softwarekomponenten für das Betriebsmanagement und die Automatisierung.
Transformieren Sie Ihre Geschäftsabläufe mit den branchenführenden Lösungen von IBM. Steigern Sie Produktivität, Agilität und Innovation durch intelligente Workflows und Automatisierungstechnologien.