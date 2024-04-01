ChatGPT hat sich als der erste öffentlich zugängliche, auf generativer KI basierende virtuelle Chatbot etabliert. Nun können Unternehmen die grundlegenden Prinzipien dieser Technologie übernehmen und in ihren betrieblichen Abläufen anwenden, angereichert mit Kontextualisierung und Sicherheit. Mit IBM watsonx Assistant können Unternehmen große Sprachmodelle erstellen und diese mit Hilfe von proprietären Informationen trainieren und gleichzeitig die Sicherheit ihrer Daten gewährleisten.

Dialogorientierte KI-Lösungen können mehrere Anwendungen haben, die den Umsatz steigern und die Customer Experience verbessern. Zum Beispiel kann ein intelligenter Chatbot häufige Kundenanliegen bezüglich Rechnungserklärungen ansprechen. Wenn Kunden Erklärungen für ihre Rechnungen suchen, kann ein generative KI-gestützter Chatbot ihnen detaillierte Erklärungen liefern, einschließlich Transaktionsprotokollen für die Nutzung und Überschreitungsgebühren.

Sie können auch neue Produktpakete oder Vertragsbedingungen anbieten, die sich an den bisherigen Nutzungsbedürfnissen eines Kunden orientieren, neue Umsatzmöglichkeiten identifizieren und die Kundenzufriedenheit verbessern.

